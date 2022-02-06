一小時生活圈：住在微型秋葉原 經歷油旺重建

【明報專訊】市區重建局2017年起研究油麻地及旺角地區，去年交報告，近日民間組織「本土研究社」發現，城規會今年1月會議文件提及市建局有進一步建議，將彌敦道兩旁商業帶的地積比由現時12倍增至15倍。其實本研社成員陳劍青就是油旺街坊，笑說要「利申」，今次請他帶路介紹自己的生活圈：他住旺角超過十年，上次搬屋正因重建被逼遷，現在遷到旺中帶靜的角落，他稱之為「微型秋葉原」。

【一小時我去到……】

以往本研社工作室空間不夠用，他將會客「功能」放進家中，現在工作室搬到佐敦，擁有寬敞地方，便反過來將家的功能分過去。旺角位置便利適合他需要公共生活的生活形態，的士來往佐敦近得不用跳表，去落馬洲做訪問掉了銀包回頭只需一小時，久而久之，為了節省時間和避開人流，他發展出一個「的士生活圈」。

導賞員：陳劍青

很多人會到旺角行街，但較少人留意這裏除了是商業空間，也是住滿居民的社區，跟着我的路線，會穿越油旺幾種面貌。

【我的生活圈】

旺中帶靜的家 落樓就是店舖排檔

在1月某星期六，穿過排滿小食和茶飲店、擠滿人的登打士街，轉入廣華街與煙廠街交界，到達陳劍青的家。他與兩名友人在這幢1960年代建成的洋樓合租一樓單位，「實用580呎，租金$13500，業主幾乎不理我們，6年都沒加租」。他帶我們踏樓梯回家，「初搬來時感覺幾好，好似台南朋友那種兩三層的家，一行落樓就是商店街」。

他形容廣華街這一角像「微型秋葉原」，充滿模型店、氣槍店、表舖，來的人為興趣而默默駐足，因此從外頭旺區一轉進來，就會感覺到這邊氛圍有點不同，正是「旺中帶靜」。所住單位樓下是一條食街，早前正下方的舖位空置，他曾擔心會租給食肆，「一做串燒好大鑊」，怕油煙攻上來，慶幸開的是模型店。

他家間隔四正，有個偌大長廳，從前本研社工作室地方不夠用，他當自己的家是研究社的延伸，可以容納很多人互相討論交流，「我比較需要有社群的生活，因為從事研究，是共同構思、做一段長時間才見到成果的工作，很需要社群支持，一起工作時如同一起生活，一起煮食、聊聊天」。

去佐敦飛的唔跳表 過海十多分鐘

「以前住青衣山上有個感覺，回到學校已很累，後來就搬出來跟大學同學合租。」陳劍青想到同代不少朋友已搬往鄉郊，但住在旺角的便利對他而言實在難以割捨，「如早上要出席《千禧年代》（港台節目）從樓下坐的士8分鐘就到；又如昨天做Now的《時事全方位》（訪問），發現電腦沒有鏡頭，又可立即回佐敦的office做zoom，只坐5分鐘的士就到，沒有跳表」。從前的工作室在灣仔富德樓，「別以為好遠，十多分鐘就回到去，這個位置是unbeatable」，近日到大鵬灣考察，亦是15至20分鐘的士就到馬鞍山上船。

我們落到樓下，大堂長得猶如一條小巷，一頭通往廣華街，一頭面向窩打老道，這邊步出可謂一片寧靜，在對面巴士站上車坐兩三個站能回工作室，想更快就從大閘門口跳上的士。

不過這天他示範如何到達彌敦道的「彼岸」。先回到煙廠街，他介紹有個遊人一般不為意的排檔小街市，可買到結實的新界番茄。一旦穿出登打士街，便要「zigzag咁行」，「先行對面，避開人山人海的路，去到垃圾站又行番過來，或直接行出馬路，開條路給自己行」，「以前我的生活圈在彌敦道對面，現在過去像有道心理屏障，每次都要考慮是否跟人逼」。

記者說他計算距離的思維是個「的士生活圈」，他想想可能也與住在鬧市有些關係，「過往很多人講compact city（緊湊城市），認為密集沒什麼不好，但過度密集真的會有問題，好少人提及urban stress（都市壓力），在這區生活是會有的」。

搬到廣華街之前，他住山東街唐樓，我們來到另一個充滿「五金味」的世界，「星期日成條街好靜」。「好記得我的住處被宣布重建那天，在新聞見到市建局說要建實而不華的住宅，又說會有圖書館」，那是2012年，樓盤在去年5月開售，「現在發現圖書館變了圖書角，即係走數」，樓盤資料顯示會所將設閱讀室。

如果將來放寬彌敦道商廈地積比，他的擔憂很切身，自從住進這區，鼻敏感嚴重不少。走到朗豪坊與酒店之間的街道：「行落條街就知，這條街好大風，高樓把風擋下來，裏邊街便『焗』得多。」「仲話要將彌敦道兩旁加高，地積比12倍變15倍，最驚不是一幢，而是一整組高樓，把風攔住。」

重公共生活 工作室是家的延伸

我們在彌敦道跳上巴士，8分鐘到佐敦，走入吳松街，「我們搬來半年左右，感覺這邊都幾特別，是個有趣的小社區，以舊式大廈為主，如寶靈街也保留到一些小店」。回到工作室，現在地方大了，空間佈局分明，有大廳辦活動、放了長桌；分出會議室、直播間，他隨便窩在房內椅上，「這是我們昨天開會到凌晨一點的房間，我將家裏做運動的Switch都搬來這個地方，鎖埋門就自己跳Just Dance，現在想將這個地方變得chill些，平時可在這邊hea」。他的生活圈不大，多是來往家與工作室之間，「我是把要出去做的活動都收納進自己的圈裏」。

【規劃這個圈！】

油旺獨特韌力 市建局方案沒有提

市建局去年9月向立法會提交油旺地區研究，當中提出3個市區更新大綱發展概念藍圖方案（MRCP），分別是「正、負、零」，並稱會在「正」的基礎上展開工作，而「正」方案，就是提高發展密度，增加住宅及非住宅樓面面積。

把建築拔得更高，在城市規劃上有什麼考量？資深城市規劃師杜立基先說旺角規劃的前世今生。「近約20年吧，由80後到90後，大家會租住油旺這種地方工作、生活，似乎是重新發掘舊區的味道，跟我們老一輩後生時搬去新市鎮如沙田，覺得好型、好新鮮，可看到時代的轉變。」

他觀察到油旺區有個特性，「在正、負、零方案背後沒太多人討論過的，是這個區已進化了幾代，從我們細路仔到出來工作，到現在老了，看見它轉了幾個身，但好奇怪，它的resilience（韌性）真係好犀利。像劍青踢拖落街的話，行過一兩個街口就會見到旺角另一個模樣。由廣華街、過了彌敦道、到砵蘭街，然後向海皮行，已見到幾種截然不同的氣氛和地區特色，而有些特色是不理外在有什麼變化，慢慢地按照自身規律在演變，但一些大的規劃動作並不是沒有發生過」。他解釋規劃「很多時是一種干預、介入」，「如昔日房協拆了幾條街起駿發花園，又有了百老匯電影中心，是很不同的外來干預，但幾十年下來，周邊果欄不會理它，繼續是果欄，上海街繼續是上海街，新填地街還是新填地街」。如今市建局以規劃介入，「從現時討論中，可見大家覺得（方案）沒頭沒尾，（概念）圖有沒有提及裏面的人怎樣生活？似只集中討論物理環境」。

「正、負、零」方案係乜?

至於「正、負、零」又是「另一個有趣的古仔」。他說：「1970、1980年代發展重點是新市鎮，之後政府規劃師就將視角放回市區，約30年前便提出了Metroplan。」1991年行政局通過「都會計劃」，「當時有個說法是在西九龍填海，填完海就將油旺區的密度降低，把人口、經濟活動分散到填海區，這個說法在填海後就沒人記得，西九龍繼續做自己的事，油旺又繼續自己的高密度」。降低密度，就類近今天市建局的「負」方案。

彌敦道一帶舊樓多見十幾層，「整個九龍因啟德機場而有高度限制，至90年代機場搬走之前，因高度限制即將取消，政府便訂出規劃標準，住宅（地積比）7.5倍，有非住宅部分就多1.5倍，加起來是9倍，純商業是12倍，沿用至今」。於是70、80年代重建的建築已接近9倍、12倍上限，「從市區重建的角度，容許它自由重建，在市場上幾乎不會發生，即是冇水位，市建局干預亦會蝕錢，因為拆了賠了沒法起更高，好大可能要倒貼」。而按《建築物條例》，商業項目的地積比則被規管為15倍，「所以如放寬跟《建築物條例》加到15倍，增加水位，重建就較為可行，這是『加』的角度」。

「背後還有一個問題，規劃界講了幾廿年，亦沒什麼答案。」他提醒還有一些樓宇是在《建築物條例》生效前重建的，「有些四五層戰後樓，在1960年代已發生過一次重建，有機會比起今天條例所容許的建高更多，再重建只能比現在起得少，市建局都解決不到，每人派錢派到窮都派唔晒，然後起出來只能起回六七成。大家就會想，是否只能由政府預備一大筆錢去搞，不然就冇得郁」。

杜立基點出油旺重建累積各種問題，「有些人會說它幾廿年來好好的，能不斷自己更新；另又有人說入面的長者居住環境好差，需要改善，這也不假，於是幾條線纏在一起，好難講哪個說法令人安枕無憂」。

規劃大地盤 難複製多元

陳劍青擔心高樓擋風，杜則認為視乎設計：「如果地盤夠大，水平高度放寬之後，樓宇有高有矮，風反而更易入到街。空氣質素與街道、車輛亦相關，通風走廊又是另外的因素，一些發展地盤食咗條街那種，就要小心。」市建局有能力合併出大地盤，他還是關心油旺的韌性是否仍能存在，「街道生活兩邊的舖在歷史上是分散的，眾多業主有的自己做生意、有些租出；有些租出時貪心些，有些出租得比較『hea』，製造了街道的多元化。如果合併之後有個大業主，無論是發展商或市建局自己做都好，很難複製這種多元化。我們好多時話，規劃時會有很多計算考慮，但有些事是你無法預想的」。

文˙ 曾曉玲

圖˙ 莊璇

{ 攝影 } 賴俊傑

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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