拒做廢老 三健迎黃金期

延續社交圈子——「孤獨」是老化的最大敵人。因此，退休後從事有薪或無薪工作，延續社交圈子，提升精神健康。（imtmphoto@iStockphoto）

【明報專訊】現代人愈來愈長命。長命不是在乎活得久，而是讓我們有更多時間做自己喜歡的事。如果自我標籤為『廢老』，覺得生命在倒數，不再嘗試新事物，不再做任何事，我們豈不是提早放棄生命，提早叫死神到！

黃金歲月由我創。活着就有可能，未死要靠自己。

時間接近下午1時半，最後一個預約病人亦已診症完畢。正想離開診所吃午飯去，護士推門進來，說：「梁醫生，外面來了一位劉先生。說是你的朋友，現在想見你。」

走進來的是Kelvin，我的中學同學，中學有幾年都是同班的書友仔。由於他常自稱「毒男」，同學都叫他「K仔」。

「K仔，有何貴幹？」

「唉，阿福，要麻煩你啦！我想再做一次更深入、更詳盡的身體檢查。你安排一下啦！」

翻查紀錄，Kelvin於3個月前才完成了一次全面身體檢查，除了血壓偏高要吃藥控制之外，身體無大礙。血糖、血脂、膽固醇、大腸檢查全屬正常。難道最近出現什麼變化？於是問：「K仔， 你覺得有何不妥？」

「阿福，我真的說不出，總之就周身『唔聚財』，好想找出原因。老實講，退休兩年，銀行儲蓄一丁點都沒減少，還增多了。我應該沒有東西要擔心，唯一擔心是：有錢沒命享。我覺得自己老得好快呀！」Kelvin肉緊地告訴我。

「為何無端端覺得自己會有錢沒命享？」我追問下去。

行山腳步浮 擔心「嗰頭近」

「阿福，你真是有所不知。老，自己最清楚，騙不了人。我最近真係老了很多。樣樣事都力不從心。想不到，一退休就殺出一個世紀疫症。我聽政府話，日日緊守家中，保持社交距離，謝絕一切行街、睇戲、食飯、唱歌、跳舞……守身如玉。一守便兩年有多。上星期終於忍耐不住，去行山，到水塘旁邊走走，只是一粒或兩粒星路線。起初以為是輕而易舉，怎知行不到1小時，腰骨就開始麻麻痛痛，繼而舉步維艱、腳步浮浮。阿福，我沒想過自己會老得這麼快。唉，總之就『嗰頭近』啦！」Kelvin 回答。

「K仔，如果真的要計，或者『嗰頭』近一點。但，過程有快有慢。保守估計，我們或者可以有10多、20年黃金歲月呢！」我說。

「哈，你真的會說笑。人老了，怎可以有黃金歲月呢？」Kelvin 嘿嘿地問。

接受自己變老 好好enjoy

「怎樣沒有呀？人生下半場一般來說是指50歲之後。下半場可粗略分為幾個階段：50歲至60或65歲為退休前期；60歲至75歲為老年前期，亦即是我們現處的黃金期；75歲或以後是老年期，這是超越自我、無悔無憾的晚年期。很多國家採用65歲為法定退休年齡，香港亦為65歲人士發放『長者卡』。所以，一到65歲我們就不得不被稱為長者，但這並不表示我們是『廢老』。年歲並不是一個周全的指標，因為每人的成長均有不同，每人老化過程亦因自身體質、遺傳因子及日常保健習慣而有所不同。有人是未老先衰、早生華髮；但亦有人雖已穩袋『長者卡』，仍然童顏白髮、健步如飛。所以，老年不應有一個絕對的起點。」

「哎呀，阿福，就算沒有絕對起點，但我自覺還有兩步就到終點啦！感覺是快速跌落終點。」Kelvin說。

「K仔，你說得對。我們每日都在老化。變老後，體能減弱、身體變差，這是難以逆轉的事實；若不接納這個事實，只是自欺欺人。但是，如何去理解這個事實，就是個人的決定和選擇。」我說。

「個人理解和選擇？我們還有選擇嗎？」Kelvin 問。

「有呀。選擇去接納自己。」我答。「選擇把握這個階段好好enjoy啦！」

Kelvin苦笑起來，並說：「吓，愈老愈enjoy？你教我怎樣做！」

「不敢說教。只是老朋友之間的分享。我認為若要enjoy黃金下半場，最低限度要有三方面的健康。第一、健康身體。第二、健康保障。第三、健康心態。我們這班嬰兒潮出生的人，比父母輩幸運得多。因為在生活經驗、教育機會、工作發展、社會保障和經濟狀况，都是比上一輩好。我們有更多正向條件規劃自己的人生下半場。就以你來說，你已做好第一及第二項。你注意身體健康，有運動習慣，保持均衡飲食；因早醒、易醒、易攰而調適生活習慣。至於第二項，你更是遠遠超標，你是同學當中最早為退休儲備，現在是『有錢使唔晒』一族。」我答。

「是的，經濟上我沒問題。但總是覺得愈來愈周身唔自在，終日無所事事，坐困愁城，惶惶不可終日呀！」Kelvin 說。

孤獨是老化最大敵人

「明白的。K仔。你一退休便碰上疫情，終日留守在家，真不是容易適應。退休可以是人生一大衝擊。因為它附帶着一連串『喪失』：喪失收入、喪失事業、喪失身分、喪失貢獻感、喪失社交圈子，甚至喪失與社會聯繫。所以，退休人士較容易掉進失落深淵。有見及此，有些人會預早為退休作出安排，在退休前幾年開始減慢工作步伐，或將每周工作時數減少，或逐步將全職變為半職，或將高層管理工作轉任為顧問工作。這些安排不但令交棒接班更順暢，最重要者，是讓退休員工更易適應。而且，不同研究發現『孤獨』是老化的最大敵人。因此，有人說：工作是減少孤獨感的最佳良藥。所以，有人退休後，亦從事一些有薪或無薪工作。目的是延續退休後的社交圈子，提升精神健康，減輕衰老的挑戰。」我提議。

「不了，阿福。我不會再工作。我不像你！我對以前的工作崗位十分厭倦，巴不得早早就離開！」Kelvin 回答。

把握黃金期 做想做的事

「那麼，就選擇做你自己想做的事。」我回應。「現代人愈來愈長命。但在追求更長壽之餘，好像忘記了長壽的本意。長命不是在乎活得久，而是讓我們有更多時間做自己喜歡做的事。如果我們現在就自我標籤為『廢老』，覺得生命在倒數，不再嘗試新事物，不再做任何事，豈不是提早放棄生命、提早叫死神到！人生本來就是有很多可能。我們要盡量打開不同的可能，多做自己想做的事情，可以是當義工，可以是學結他，可以是影雀仔，可以是學韓文，可以是去教會，可以是做導師。總之，就是把握這段黃金時段，擴大生活圈子，全情投入自己想做的事情上，充實難得的退休生活。保持活躍社交圈子，與人維持密切關係是對抗衰老的不二之法。」

我愈說愈起勁，但Kelvin打斷了我，問：「你是否覺得我仍缺乏第三項：健康心態呢？」

「你並不是缺乏，只可以說是還未能調適妥當而已。要知道，踏入人生下半場，即使已有退休準備，但是如果心理狀態未能調整，一旦身體開始出現衰退，我們便會有很大挫折感。因此，我們首先要接納自己。明白在衰老過程中，體力、心力和健康都會每况愈下，接納自己身體正在老化。繼而開拓自己的可能性……」

我雖將話重複了，但是K仔完全沒有覺得我囉嗦。在離開診所時，他竟然向我這老同學拋下了金句：「活到老，學到老。人雖老，心不老。活着就有可能，未死要靠自己。」

文：梁萬福

編輯：王翠麗

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