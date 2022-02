花井祐介NFT系列 KAWS也力撐

日本藝術家花井祐介帶來其首個NFT系列People In The Place They Love。(FWENCLUB提供)

next

【明報專訊】藝術及創意品牌AllRightsReserved旗下新設的數碼及實體收藏品創作平台 FWENCLUB,繼月前推出全球首個Netflix獨家授權的《魷魚遊戲》玩具,以及首位奧運滑板金牌得主堀米雄斗的NFT作品反應熱烈後,這次攜手日本著名藝術家花井祐介(Yusuke Hanai)帶來其首個NFT系列People In The Place They Love,同時同步於上海舉辦花井祐介大型個人作品展,供藏家們同時擁有虛擬及實體收藏品。

是次People In The Place They Love NFT系列已於1月22日晚上9時正式曝光,FWENCLUB同步在Discord上開設社群,超過50名潮流界與藝術界收藏名人紛紛力撐此項目,包括KAWS、周杰倫、太陽Taeyang、林俊傑、陳柏霖、FUTURA、秋元梢、Joan Cornellà、滝沢伸介等。其中藝術家KAWS更是首次登陸Discord,並在當晚即時於社群內發言恭賀,大部分會員紛紛表示難以置信自己正在與KAWS互動,相信NFT和虛擬藝術熱潮將會繼續發酵。

整理:張曉冬

[Collect]