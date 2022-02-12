情人節送禮耍「皮」氣 DIY皮革玫瑰傳遞愛意

7.用幼皮帶包裹花莖，並將樹葉包裹於花莖上，以塑形技巧營造樹葉立體感，最後以花紙、絲帶包紮成花束，大功告成！（林靄怡攝）

6.在綠色植鞣皮革𠝹出樹葉形狀，再按個人喜好用壓字機印壓特別字句，如：Love You等，亦可自行在玫瑰旁加上襯花、小燈泡串等物件裝飾（林靄怡攝）

5.把花托以皮革專用白膠緊緊黏在花瓣上，用手用力按約10秒，再用鉗協助按實（林靄怡攝）

3.重複步驟2，拼貼較大的花瓣。Kan和Jade提醒拼貼花瓣時，不要與前面的花瓣高度相差太遠，否則會令花朵變成內陷（如圖）；另外，黏上熱熔膠的皮革需立刻拼貼，以免花瓣貼不穩、結構鬆散（林靄怡攝）

2.用熱熔膠槍將較小花瓣黏合在花藝鐵線的頂部外圍，形成花蕊，黏上後用力按5至10秒，再順着同一方向把所有較小的花瓣逐片拼貼（林靄怡攝）

1.𠝹板上放上紅色植鞣皮革，用𠝹刀於皮革𠝹下大、小的玫瑰花瓣形狀，各8至10塊（視乎所做玫瑰大小）。用水噴濕花瓣，放到塑形海綿上，用塑形筆、雙手分別刻劃花瓣的紋路（圖），以及把花瓣塑造成渦形立體形狀，待皮革完全乾透，花瓣成形（林靄怡攝）

訂做禮品——「星光下的皮革薔薇玫瑰玻璃瓶」（左），可訂做（$800）或參加手作班製作（$1500）；「星光下的心形皮革薔薇玫瑰禮盒」（右），只限訂做（$650）。（林靄怡攝）

【明報專訊】情人節，不少人藉着花束向另一半表達心意。惟每年送一束花，了無新意，不如今年花點心思為另一半親手製作可長久保存的皮革花，在皮革上印壓屬於彼此的字句，肯定更易贏得情人歡心。曾連續兩年獲選「香港掂檔十大匠人」的本地皮革花品牌，兩名創辦人Kan及Jade在情人節前教大家DIY皮革花，為有情人帶來不帶刺的盛放玫瑰。

（註：本版受訪者按拍攝需要暫除口罩）

曾任職婚紗、室內設計公司的Kan及Jade，於2014年一起創立皮革花品牌JK Collection。開業初期只有小量親朋好友幫襯，可訂製的皮革花類型不多；到了現在規模愈來愈大，客人可選購的皮革花多達34款。

兩人從小已對手工藝有濃厚興趣，Jade說：「細細個叔叔開製衣廠，我會到廠中幫手。」而Kan則在讀書時期經常參加坊間大大小小的手作班。直至2013年聖誕節，兩人巧合下參加了同一個皮革花workshop，翌年開始合作設計皮革花。

塑形皮革發揮較大 仿真度高

皮革產品可以分為傳統和塑形兩大類，以製作方式及着重的技巧來劃分，是方向截然不同的兩種皮革工藝。Kan分享，傳統皮革一般着重於裁皮、揼孔及手縫穿線技巧，較重視手藝的工整與規律；塑形皮革則容許個人風格，技巧上沒有固有局限，皮革花、皮雕等便是塑形皮革的一種。天生隨性、不愛限制的二人，因此愛上塑形皮革。

說到此處，二人不約而同認為塑形皮革的發揮空間較大，做出來的花仿真度極高，讓人感覺「新鮮」，自接觸皮革花後便愛上。

參考資料少 多觀察真花特性

JK Collection開業初期，本地有關皮革花資訊不多，沒有工具書、網上教學幫助，Kan和Jade只能透過觀察真花的特性來研究。「疫情前，我們每年都到台灣或日本2、3次，除採購物料外，亦會看有關花朵結構的圖鑑，日本書通常資料較豐富。」Jade說雖然香港有製作皮革用品課程，但有關皮革花的課程寥寥可數。二人在香港皮業商會上過皮革工具使用班、皮革認識課程，對皮革種類加深認識。

二人早年曾到台灣參與當地市集，他們認為台灣人對匠人、透過雙手設計作品的人會多一分尊重，視手作為一門藝術，嘗試理解手作人背後的創作理念；相反香港人逛手作市集時，多着重價錢、用料及包裝，大多認為手作是商品，想法普遍較實際。試過在市集聽過客人說「睇落好簡單，我都做到啦」；又試過需細心向客人逐一解釋手作用料的來源，對方才願意接受售價。Kan嘆道：「希望大眾能多關注作品背後的故事、創作理念，感覺到我們做出來的事是有價值，不單是銀碼上的價值，這些手作我們都花了不少心機研究，好用心去做。」

臨近情人佳節，二人希望跟大家分享製作皮革薔薇玫瑰的過程（見「DIY皮革薔薇玫瑰」)，讓更多人體會到製作皮革花的樂趣！

■JK Collection

皮革薔薇玫瑰手作班

課堂時間：約3至6小時，視乎玫瑰、襯花製作數量與款式

收費：$1200起

查詢：9139 4021或9450 0417

註：因應政府防疫措施，手作班舉行時間以官方公布為準

■DIY皮革薔薇玫瑰

材料、工具：

植鞣皮革（紅、綠色）、花藝鐵線、幼皮帶、皮革專用白膠、塑形筆、𠝹刀、𠝹板、鉗、熱熔膠槍、塑形海綿、花紙、絲帶；剪鉗、花藝膠布和壓字機（視乎需要）

做法：

1.𠝹板上放上紅色植鞣皮革，用𠝹刀於皮革𠝹下大、小的玫瑰花瓣形狀，各8至10塊（視乎所做玫瑰大小）。用水噴濕花瓣，放到塑形海綿上，用塑形筆、雙手分別刻劃花瓣的紋路，以及把花瓣塑造成渦形立體形狀，待皮革完全乾透，花瓣成形

2.用熱熔膠槍將較小花瓣黏合在花藝鐵線的頂部外圍，形成花蕊，黏上後用力按5至10秒，再順着同一方向把所有較小的花瓣逐片拼貼

3.重複步驟2，拼貼較大的花瓣。Kan和Jade提醒拼貼花瓣時，不要與前面的花瓣高度相差太遠，否則會令花朵變成內陷；另外，黏上熱熔膠的皮革需立刻拼貼，以免花瓣貼不穩、結構鬆散

4.在綠色植鞣皮革上𠝹出花托形狀，再以塑形技巧為花托增添立體感

5.把花托以皮革專用白膠緊緊黏在花瓣上，用手用力按約10秒，再用鉗協助按實

6.在綠色植鞣皮革𠝹出樹葉形狀，再按個人喜好用壓字機印壓特別字句，如：Love You等，亦可自行在玫瑰旁加上襯花、小燈泡串等物件裝飾

7.用幼皮帶包裹花莖，並將樹葉包裹於花莖上，以塑形技巧營造樹葉立體感，最後以花紙、絲帶包紮成花束，大功告成！

文：植蔚卿

編輯：梁小玲

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