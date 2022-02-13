【明報專訊】抗疫兩年，面對第五波疫情激起快且急的「海嘯式」疫浪，仍是狼狽。抗疫防線有如山泥忽然注入大水，傾瀉崩頹，形之於檢測輪候排到上山的人龍，醫院病牀滿溢被發還回家的陽性患者，還有像是火燒連環船般一家接多家安老院傳出爆疫，公院醫護相繼病倒以致關閉病房；跨境貨車司機中招引發全城搶菜熱潮，但本地菜的供應彈性也像醫院病牀，未有預先規劃下，無法話加就加……最神傷是失救死亡的也如預期，以年老及沒接種疫苗者佔多。

眼見愈發混亂失序，有專家提議「逆向隔離」，有專家建議封城，才驚覺說了那麼久的「人命最重要」，我們從未演習一旦大爆發，如何才可以有條不紊，如何在物質條件和心理上做好準備：有病去唔到醫院，有病又點樣留家抗疫？政府緊急呼籲加速打針，香港推行疫苗注射是先打年輕人而非先集中保護好老人，老人則一直猶豫並想方設法取得豁免，可是，豁免打針並不自動豁免感染，受訪醫生便親身見證染病老人病情急劇惡化。如何守好這個堡壘？

離開「疫區」，或者不少人正在張羅如何應付（例如打住一針先）行將實施的「疫苗通行證」，用如此方法谷針，效用多大？李香蘭的畫是送給醫護、檢測和被檢測的大家，互相打氣。聽說快速測試將會大行其道，我們訪問了用知識和創見乘勢而起而且奔忙了兩年的一個香港人。專家說，三月才是高峰，路還長着。

這不是演習，不會有take 2。

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編者話˙黎佩芬

圖˙李香蘭

編輯•蔡曉彤

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