綠色生活：救新品種蛙 四重鎖護貴價龜

【明報專訊】這可能是疫情的唯一好處，受惠於全球航班縮減，動物走私量大跌，嘉道理農場暨植物園野生動物拯救中心的住戶亦是近年最少。中心保安嚴密，保護園內的水龜、陸龜、貓頭鷹，牠們被偷獵者從家園中偷走，來到陌生的異地。拯救中心成立至今救治過6萬隻野生動物，包括身價幾十萬的龜，發現全新物種，最終的目的都是希望將牠們送回原居地。

留動物野性 盼野放自然

記者剛巧遇上漁護署把一隻松鼠送到拯救中心，松鼠住在內附玩具的龍貓籠子裏，頸上還佩戴着頸帶，似乎曾被非法當作寵物飼養。動物保育部高級保育主任高保然（Paul Crow）看到，眉頭一皺，「這隻松鼠看起上來情况不太好，牠似乎已經被馴服，如果牠很親人，我們可能不能夠野放牠了。」因為動物對人類沒有防備心，亦缺乏求生技能。嘉道理野生動物拯救中心的目標，是希望能夠把動物野放到原居地，無論是本地的野生動物或者檢獲的走私動物，但不能次次都如願。

動物被偷離原居地 或未能適應

嘉道理會接收被漁護署、愛護動物協會拯救的本地野生動物，如松鼠、赤麂、貓頭鷹，和被海關充公的走私動物，如青蛙、龜等兩棲類動物，牠們都是寵物市場的走私常客，而走私動物被本地動物更難送回原居地。「因為這些非本地野生動物被人從大自然中偷偷捉走，再帶來這裏，我們不知道牠來自哪個地方」，有些物種的居住範圍很闊，Paul舉例，馬來閉殼龜分佈遍佈馬來西亞、印尼等地，「就算是馬來西亞的北部和南部的環境也不同，物種面對的疾病不同，如果動物來自北部，牠可能已演化到能夠適應北部的疾病、氣候。」如果將一隻原居馬來西亞北部的馬來閉殼龜送到南部，就會造成基因污染。而且，動物會被偷獵而走私到香港，代表牠的原居地有獵人，已非安全的居住地，把動物送回去等於送死。這時嘉道理拯救中心就要在全球另覓適合動物的保育計劃，送牠們到外國保育中心。

拯救過萬隻動物 曾發現未命名青蛙

Paul在嘉道理任職26年，拯救過上萬隻動物。2016年，海關充公了一批來自墨西哥的青蛙，Paul一看，這是他從沒見過的品種，「其中一種青蛙，我看着牠，我真的不太能夠認出牠的品種。」他向全球專家求助，花了幾個月時間找到青蛙的屬，再在這個青蛙家族中逐個品種對照，最後認為青蛙品種應該是Ecnomiohyla sukia。他把青蛙移送過去美國西北拿撒勒大學（Northwest Nazarene University），那裏有針對該青蛙的保育計劃。豈料，過了一兩個月後，大學寫信回覆說，「『我們明白為什麼你辨認這隻青蛙要這麼困難了，這不是你說的品種』，我問他，那是什麼？他們說這是undescribed（未被命名）的品種。」野外從沒有科學家見過這種青蛙，這是一種完全未知的新品種。

未尋回原棲息地 新品種仍未命名

這是又喜又悲的新發現，「一方面發現這個新品種很讓人高興，但悲哀的是，牠是被貿易的，被走私的，牠可能來自一個很小的棲息地，但在科學家發現野生族群前，偷獵者就帶走所有青蛙，牠在被命名前就已經絕種，沒有人再知道牠是從哪裏來的。」至今這個品種仍然未被命名，因為科學家要界定一個新物種，除了描述動物的外表特徵、大小、形狀，還要描述動物的棲息地，但科學界仍然未知青蛙住在熱帶雨林的哪個地方，「直到有人在野外找到同一隻青蛙，可以說我們又找到牠了，牠來自這個地方。不然這隻青蛙依然是未命名物種。」但Paul仍然抱有希望，有一天會有科學家解答這個謎題，保護這個品種，誰知道呢？

曾遇罕見無耳巨蜥 龜為常見走私動物

在Paul和野生動物打交道的日子中，他說最深刻的一次，是接收到一隻婆羅洲無耳巨蜥，「牠被發現獨自在飛機上流浪，我猜機組人員發現後交給漁護署。」這隻蜥蜴的獨特之處是沒有外耳孔，是養殖蜥蜴者的寵兒，但在野生環境極其罕見，近乎絕迹，「人們甚至以為牠絕種了，自上次野生記錄後，約25年沒有人再在野外發現牠。」但總會有一兩隻會流入非法貿易市場，這次就讓Paul遇上了一隻，他估計走私客帶蜥蜴上飛機，但被發現而遺棄牠，「能夠看到這隻物種很奇妙，我從沒見過一隻活生生的無耳巨蜥，也沒有想過會在這種情况下飼養牠。但我們就在最不尋常的情况下接到一隻，飛機上流浪。」

曾接收昂貴走私龜 值港幣25萬

被走私的多數是兩棲類動物，以龜為甚，因為龜容易打理，抵受得住航運的顛簸，「走私龜極度容易，因為牠不用每天進食，牠們還有自己的保護殼，如果你要走私動物，這是最理想的。」拯救中心現在就有35隻三脊棱龜，還有輻射龜和金錢龜。走私動物在黑市多數能賣好價錢，Paul說他接收過最高價的動物是一隻有斑點的寵物龜，估計港幣25萬元，「科學家在中國的食物市場發現牠，沒有人知道牠來自哪裏，至少沒有科學家知道，上世紀70、80年代有人把牠們帶到美國繁殖，但沒有人在野外發現牠們。」這隻龜跟上面的青蛙情况類似，同樣是未命名的物種，而因為罕有，令牠們的價格飆升。拯救中心也因而要提高保安程度，避免被盜竊，收容龜的房間就足足上了四重鎖，一日未將牠們送走，拯救中心也盡量不讓公眾知道牠們的存在，「牠們是案件的一部分，我們沒有擁有權，牠們是證據，所以牠們不能消失、被偷。」

拯救瀕危金錢龜 近年僅香港有野外出沒記錄

當中心接收到走私動物會想辦法送到外國的保育計劃，而嘉道理也有本地的金錢龜保育計劃。「香港人對金錢龜的認識是，牠是一種很貴重的烏龜，或者是治療癌症的藥物」，現在金錢龜的價格回落，掌心般大小索價約二萬元一隻。金錢龜曾經是世上價格最高的龜，亦因如此，野生的金錢龜被捕獵至幾乎絕種，本來金錢龜會在香港和廣東、廣西一帶出沒，但近年只有香港有金錢龜在野外出沒和繁殖的記錄。如果接收到金錢龜，動物經過隔離、醫治後會做DNA測試，比對香港的野生族群，「如果牠們的DNA與本地族群相符，有『香港身分證』，他們就可以參加保育繁殖計劃。」

Paul又拿起一隻大頭龜，大頭龜亦是香港本地物種，特點是因為頭太大，不能縮回龜殼中，近年常被非法捕捉，販賣作寵物。疫情前海關檢獲了35隻大頭龜，最後這35隻大頭龜都能野放回到香港生境，Paul說香港對金錢龜和大頭龜來說是很重要，且最後的安全棲息地，「這個品種原本遍佈中國南部，但科學家在中國南部棲息地找來找去都找不到龜，在香港，如果你找對地方，夜晚的溪流可以找到10到12隻。如果偷獵者知道了，牠們就會全部消失。」20年前，Paul說任何一條清澈、適合金錢龜的溪流中，會發現到處都是捕龜器，幸好近年情况改善，但金錢龜仍然是極危。

野生動物有獨特習性 人類勿過分干預

除了走私動物，拯救中心內一大部分的住客是本地的野生動物，本地動物相對較容易野放。拯救中心前些日子接收了兩隻貓頭鷹幼鳥，一般而言，中心多在春夏季接收較多動物，因為遇上動物的繁殖期。「這兩隻貓頭鷹大概兩星期大，也是其中一個經常受到過多協助的物種」，幼鳥學飛時，第一二次飛行多數不太順利，會跌落地面，公園的途人看到就以為幼鳥受傷，就把牠們送到嘉道理。「我明白人們是出於好心，但這個行為其實是綁架」，Paul笑說，其實幼鳥跌落地下時父母一直在樹上看着，幼鳥只需要更多時間練習，並非有生命危險，「不要立即干預，嘗試給大自然一個機會。」Paul提醒，如果公眾看到野生動物，除非動物受傷，否則不要干預動物，如果動物有即時的危險，例如幼鳥跌落馬路，可以把幼鳥放到較高的樹枝，讓父母繼續照顧牠。早前有行山客在森林看到赤麂幼兒，旁邊沒有成年赤麂就以為牠被遺棄，又送到嘉道理，「但這其實是赤麂照顧幼兒的方式，媽媽會用15至20分鐘喂奶，然後牠就會走開，避免捕食者看到牠而襲擊幼兒。」

動物幼兒無父母照顧 需自學求生

幼兒沒有父母的照顧，在拯救中心只能自學求生技能，嘉道理野放動物時也要循序漸進，先打開籠門，讓動物主動走出籠外探索，中心亦在籠子附近地區放置食物，「我們要提供額外支援，因為牠們沒有野外生存技能，沒有媽媽讓牠跟從，沒有媽媽帶牠們到好的水源，沒有媽媽示範遇到捕食者時如何跑走，牠們沒有這些學習機會，只能慢慢學。」有動物可能打開籠門後超過一個星期也不敢走出龍子，Paul說也只能慢慢等。而成年動物的處理方法相對簡單，因為牠們懂得在野外獨自生存，回復健康、體能後就能馬上野放。

拯救中心餵養動物時，也會保持距離，避免動物對人類產生依賴，建立關係。籠外被格子網和黑紗覆蓋，確保動物不會看到人。

如果動物太親人，欠缺求生技能而不能野放，動物只能夠永遠住在園區，等於一輩子坐牢。Paul最享受看着動物回到自然的瞬間，「當動物被野放，你看到動物可以回到野生大自然，一隻雀鳥向着天空飛，一隻鹿向樹林奔跑，這是非常有意義的一刻，你會覺得，我對這隻動物的生命，還有生態和自然有一些貢獻，能夠參與其中的感覺很好。」

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 歐陽德智

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