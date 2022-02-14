醫賢心事：你的伴侶完美嗎？

【明報專訊】大家希望在情人節有一個完美的伴侶陪伴自己嗎？當然這是每一個人的夢想，但這夢想卻同時是失望的根源……

經過磨合體諒 感情才長久

如果有朋友告訴我找到了一個完美伴侶，除了替他高興外，我亦會擔心他對這個伴侶的了解有多深？一段關係，從一開始的熱戀、過分美化，必定會慢慢出現需要磨合、互相體諒的情况，而這些情况才是感情成長的開始。當一對情侶能夠經歷這些階段，感情才會長久。相反，若抱着找到完美伴侶的心態，便會不知不覺地對身邊的伴侶作出批判，慢慢演變成懷疑和不信任。

所謂磨合，就是溝通和互相配合。這個過程中，雙方的努力是少不免。如果抱着找到完美伴侶的心態，當過程中出現困難，我們只會覺得眼前伴侶不夠完美，要再找另外一個會更好。而現在的交友App使這過程可以無限輪迴、不斷發生，反而忘記了自己在關係裏是必須要付出的。

溫柔方式表達 忌說教責怪

我們要把自己的感覺和需要用溫柔方式表達出來。當我們生氣，若期望別人能「讀心」知道所為何事，這些溝通方式會使磨合過程更加困難。日子久了，便覺得身邊伴侶不適合我們，反而忘了自己的溝通方式使別人難以掌握自己的需要。

若我們在溝通前，心裏已經有點生氣，責怪對方「為什麼你這樣也不明白」，這些怒氣會從我們的身體語言中表達出來。畢竟，身體語言佔了溝通很大比重，而且，這些資訊很多時候連自己也沒有覺察，更遑論掩飾。因此，良好溝通的大前提是，我們真誠地希望溝通，而不是說教或責怪對方。

了解自己 真實看到問題根源

更深一層，我們跟伴侶相處上的困難，很多時也反映我們自身的性格特質。對伴侶的懷疑，可能反映你對關係缺乏信心。伴侶之間感覺冷漠，缺乏溫柔，可能反映我們不善於聆聽和表達自己。當我們能夠了解自己，才能更真實地看到一段關係問題的根源。

哪裏才能找到一個完美伴侶？遺憾地，恐怕只有在閣下的幻想中才能找到。但好消息是，我們並不需要一個完美的伴侶才能享受細水長流的關係呢！

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文：何浩賢（精神科專科醫生）