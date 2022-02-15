同場加映：上門剪焗染 教頭皮護理

【明報專訊】懶得自己修剪，可考慮上門剪髮服務。入行逾20年的髮型師Tommy Chan，早於2020年中轉型，創辦上門剪髮服務HairStyle House，每日最多可為4至5名客人剪髮。Tommy分享，其服務和一般髮型屋無異，包括剪髮、染髮、護髮、納米噴霧焗油、數碼電髮、頭皮護理等，而洗頭部分，他上門後會即場教客人如何洗髮。剪髮收費由$200起，另計交通費用，大人剪髮預1小時內完成，小朋友時間較長。Tommy每次外出均會自行駕駛到來，第五波疫情後每隔1至2天做檢測，進入每個單位前均會全身消毒，他和客人均會戴上口罩，地面鋪有枱布，使用即棄圍巾、耳套，並即時清洗用品，最後清理髮碎，保持居室清潔。

Tommy說客源最初以家庭客為主，通常是小朋友剪髮，媽媽電髮和染髮居多。而最近亦多了年輕客人，原因是覺得在髮型屋等待的時間太長，「相反上門，染一個理想的頭髮只需2、3小時便完成，比較省時」。他亦會一對一教客人如何護理頭皮和打理頭髮，如根據客人髮質和頭皮，建議使用哪類洗頭水可減脫髮，或分析髮質結構及教客人如何洗頭等。

■HairStyle House

查詢：6029 1154 / fb@tommychan.hairstylist

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