摺紙匠人沉醉兒時興趣 一張紙幻化太空船黑武士

「摺紙我相信耐性最重要，亦都要對細節細心一點。」Andrew很注重細節，他把5個花瓣尖端都向順時針摺一摺，就能突出它不是其他有5片花瓣的花，而是香港區旗上的洋紫荊。（馮凱鍵攝）

靈活變通——單用一張紙就能摺出千變萬化的東西，可見Andrew的手藝，但他也非一成不變，在嘗試過用一張紙摺米奇老鼠後，發現耳朵太小又不夠圓，故最後版本是分開摺一雙耳朵後再組合，效果更加理想。（馮凱鍵攝）

訓練左右腦——Andrew表示，摺紙除了是藝術，也與數學有關，可以同時運用左右腦，他更不時一心二用。記者問他可以摺些什麼賀年？他就邊看電視，邊摺出了他手上的紅彤彤洋紫荊燈籠！（馮凱鍵攝）

【明報專訊】砌模型是男人的浪漫？彭子安（Andrew）卻偏愛滿載手作溫度的紙藝，他跟一般人差不多，在6歲時接觸摺紙，但不同的是，他在長大後仍繼續摺，即使成為商人也繼續沉醉在他的兒時興趣，更摺得出神入化，宇宙航艦、英雄人物、日本傳統面具也難不倒他，將昔日的玩具悉心鑽研成藝術品。

（註：本版受訪者按拍攝需要暫除口罩）

未踏入畫廊，已被落地玻璃中金色的巨型老虎頭吸引。這是彭子安（Andrew）個人展覽其中一個展品，他稱這是難度最高的一個，因為這麼大（長66厘米×闊52厘米×高25厘米）的老虎頭只用一張紙摺成。原本的紙張大小約180×180厘米，由於尺寸大有相當重量，摺成立體後會塌下，因此要用特別硬的紙，但硬身的紙容易裂開，不可以太用力摺，需要技巧之餘，等待噴漆乾透都需要很長時間，至少4、5日才完工。除了應節的老虎，Andrew也摺出了經典的電影、漫畫和卡通人物，如《星球大戰》中的Yoda、黑武士，還有蜘蛛俠、蝙蝠俠等的面具造型。

摺出老虎巨作 鬍鬚細緻

展覽中全部面具都是用一張紙摺成，「除了米奇老鼠，因為嘗試過用最大張紙摺出來都很小，所以一對耳朵是分開的，但也不需要膠水，只是插進去組合起來」，而且用多過一張紙就不怕耳朵太小，起角部分可以摺到後面，看起來更圓滑。Andrew的絕大部分作品也是用鶴基本形（bird base）為基礎摺法，即摺紙鶴時起初的基本形態，其餘常見的基礎摺法有風箏基本形、水炸彈基本形等，「每個人摺紙都有一種最愛的方法，我最愛的就是bird base，看看這個方法能摺出多少東西」。

細心留意，無論是老虎的鬍鬚或是《星球大戰》Yoda的皺紋都做得十分仔細和突出。Andrew指出，因為這些作品不止是摺紙製品，更是摺紙雕塑（origami sculpture）、藝術擺設，因此紙張都經漿糊水浸泡，摺好基本形態後，用手作細微的屈曲或皺摺，再以風筒吹乾定形，能做出不同造型，同時能保護作品不易受潮。「有一個作品是在2015年完成，我放在家中客廳，7年也紋風不動。」成品亦會按需要噴漆、上色點綴和製造特別效果，例如Andrew鍾愛的2個日本能劇面具：鬼和般若，他花了不少心思去令表情更生動，並用噴漆令它們有殘舊的感覺。

跟媽媽去打麻將 開展摺紙興趣

單看展品或以為Andrew只愛「大製作」，其實他也從「小」摺起。6歲開始摺紙，除了小小的飛機、盒子、雀鳥，也會摺超人、機械人，「很記得那時候電視開始有幪面超人，又會摺鐵甲人，都是很簡單摺出來玩；不會像現在全部都是塑膠公仔，以前都是自己摺玩具」。他在學校的美術堂學會摺紙，也喜歡畫畫、做勞作。但想不到令他發展摺紙興趣的契機竟然是跟媽媽去打麻將！「家中三姊弟，我最小，那時候常跟着媽媽到處走，她喜歡跟家人打麻將，每次都給我一些紙，叫我自己畫畫、摺紙」，令他自得其樂。再長大一點，Andrew喜歡看兒童雜誌，13歲那年留意到有個公開香港摺紙比賽，「那時候是用在筆記本撕下來的紙，上面還有間紋，摺了一隻蟹去參加比賽」，後來在雜誌發現自己得了冠軍，他難以置信，拿給爸爸看。爸爸得知他有摺紙的興趣，在歐美公幹時，就買些摺紙書給他，他的摺紙世界一下子擴大了許多。

創作16艘太空船 美國出書分享

「看了很多書，現在家裏有幾廿本在書架上。」Andrew一直都是看書自學，「等於做一個research，去看別人用什麼技巧，為什麼可以摺出這樣的形狀」，然後逐漸由跟着書上步驟去摺，到改善別人的設計，再自行創作。他設計出《星空奇遇記》（Star Trek）中16艘太空船的摺紙造型，把童年回憶重現眼前，「Star Trek是我和哥哥由小看到大的，由第一季到不同系列，加上電影都有追看」，恰巧當時有2年空檔期，跟朋友去喝啤酒時常常談到想摺Star Trek的太空船，朋友聽到煩厭叫他不如坐言起行，令他決定「OK！就試吓」，後來甚至公諸同好，排除萬難在2000年於美國出版Star Trek: Paper Universe一書，售出25,000本。

雖然Andrew熱愛摺紙，但並沒有成為全職藝術家。他聽從家人建議在英國讀會計，然後在當地工作逾10年才回流香港，現時是國際室內設計公司管理合伙人。問他有沒有後悔，他笑說沒有，因為能更無壓力地享受自己的興趣。當年籌備出書時，因為別人給予的時限，他日日被迫摺紙，「個興趣直情冇咗！早上起牀就會想：『啊！我又要摺紙了，真慘』！」，深深體會到「興趣變了謀生工具，感覺就會完全不同」。現在反而能維持這閒時興趣，變成令自己放鬆的小習慣，Andrew坐在電視前也會不自覺地摺起紙來。「就算在寫字樓傾電話，看到有紙在面前就會拿上手摺摺摺，一邊傾生意一邊摺紙，多年來已習慣了這樣」。即使是摺大型的作品，也比較隨意，「完成一部分就放低，幾日後再做，覺得不滿意再做」。他有再出摺紙書的計劃，卻仍然處於構思階段，因為暫時不想抹殺這純粹的興趣。

愛手造紙有個性 摺紙效果特別

Andrew家中除了多書，也多紙，因為摺不同造型需要使用不同質地、厚度的紙，他愛到大型美術用品店買紙，有多款不同厚度、質地、顏色的紙張選擇。若要買超大型的紙，他會去紙行，「紙行很多時都是賣給人做印刷，如婚禮請柬，可以在那裏買到未切割的紙」，買幾十張也可以，幾元一張，非常廉宜。因工作需要，Andrew經常到訪東南亞，當然也不忘買紙，他專門蒐集手造紙。「很多東南亞地方都有手造紙，例如在越南會找到一些小街小巷有人賣手造紙，真的好美，很想用來摺紙但我不捨得用，只有兩張，造紙的人更簽了名，如果摺得不好怎麼辦？真的會哭出來……」他說來眉飛色舞：「一眼就能看出手造紙與機器造的紙不同，手造紙有個性，例如紙邊參差不齊，表面凹凸不平，但有時用來摺紙效果更特別。」

特意留下摺痕 呈現真實感

造紙人賦予手造紙個性，摺紙則盛載摺紙人的溫度。記得有多久沒有親手摺紙鶴為友人送上祝福？或通宵摺滿一大瓶紙星星向心上人告白？縱使摺得並不完美，但都是其獨特印記。「有時這些歪歪斜斜、摺皺了，才能讓人知道是摺出來的。」他說有人可能會問他的作品是否塑膠製？所以他會特意留下摺痕，「一定要保留，才有authenticity」。就如他製作的3個Yoda，每個表情都不一樣，一個是Happy Yoda，一個是較貼近電影造型的版本，一個則是pop art版，每個都獨一無二。Andrew慨嘆時下愈來愈少人做手工藝，小孩都玩一式一樣的塑膠玩具，甚至手機遊戲。他笑言女兒小時候對摺紙毫無興趣，小兒子今年6歲，會教他摺一些簡單的東西，讓他嘗試製作手工的成功感，例如摺飛機一起去公園玩。看來工作與興趣不可兼得不是絕對，看Andrew就能享受the best of both worlds。

■摺紙匠人Andrew Pang展覽

日期：今日

地點：尖沙嘴海港城 海運大廈L3 OT308A SHOUT

開放時間：上午11:00至晚上8:00

查詢：9794 3799

註：因應政府防疫措施，展覽開放時間以官方公布為準

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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