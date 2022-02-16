頂級小車最後探戈 400匹馬力 與超跑匹敵

需要額外付費的升級套件中，包括了由音響名牌B&O設計及製作的專用音響及揚聲器。（莊達民攝）

在椅背及椅墊上加入了蜂巢式格紋，提升了整體觀感及乘坐舒適程度；始終是小型掀背車，後排空間在滿載時難言寬敞。（莊達民攝）

新一代RS 3有可能成為奧迪最後一款配置傳統電油引擎的高性能小車。它的引擎爆發力及快跑表現仍能令車迷興奮歡呼，而且整體調校較舊作「隨和」，更適合在城市輕鬆游走。（莊達民攝）

【明報專訊】在新款電動車爭先登場的年代，配置傳統汽油引擎的高性能小車還有什麼吸引力？奧迪（Audi）推出的新一代RS 3或者可以給大家一個答案：小巧靈活的車身，配上足以對抗超級跑車的400匹馬力引擎，換來令人亢奮的加速爆發力及撩人的排氣喉聲線。車迷口中常說的「令人熱血沸騰」，正是這類小車的最強賣點，也是電動車未能提供的死穴。

車迷都知道奧迪的頂級高性能車系都被冠以RS之名，而在一眾RS型號中，RS 3是為車身最輕巧靈活的一款。RS 3最初只推出5門掀背型號，自2017年開始追加4門房車型號，兩款車型同樣配以超越小車常規的大馬力直列5汽缸渦輪增壓2.5公升級引擎。經過多年研發及改良，這副機器目前已被調升至可輸出400ps最大馬力及500Nm峰值扭力，以動力/重量比例衡量，其強大力量及加速時引發的推背刺激感，均不輸超級跑車。

首增扭力調配器 精準調控力量

動力強大的渦輪增壓引擎、發展多年的quattro四驅系統、輕巧的車身造型……這些都是RS 3一直吸引車迷的優點，不過在新型號電動車「馬力大平賣」的時代，傳統汽油引擎的優勢似乎所餘無幾，那麼RS 3憑什麼突破極限？奧迪的工程師嘗試將更多在賽車跑道上應用的機械配置加入至新一代RS 3，令這部高性能「街車」可以為駕駛人帶來更貼近賽道操控的刺激感。

其中最重要的新增賽車化設備，就是第一次被列為標準配置的扭力調配器（RS Torque Splitter）。這組裝設在後車軸上的精密裝置，可以因應駕駛需要而將引擎輸出的扭力獨立分配至左或右後輪上，一方面既可因應路况及行駛狀態精準地調控力量，從而提升操控安全，另一方面也令駕駛人可以施展及掌握不同的轉向效果，例如在合法的試車/賽車場地，只要將駕駛模式調校至新增的RS Torque Rear模式，便可以輕鬆地將全數扭力傳送至左/右後輪，繼而做出飄移（即俗稱「甩尾」）花式動作。

剛柔並重切合日用

過往的RS 3，機械設定一直被認為過於剛烈，這主要體現在偏硬的懸掛系統、刻意加重的轉向軚感、震耳欲聾的排氣喉聲浪……這些賽車化設定雖然令車迷感覺興奮，但作為乘客難免會覺得舒適感被過分犧牲。或者是參考了用家意見，新一代RS 3的整體調校比以前歷代型號「文明」得多：在慢車或日常駕駛時，它不再令車內人感到神經緊張，車速依然可以瞬間變快（0-100km/h加速只需3.8秒便完成），但懸掛亦同時有效地化解震盪，排氣喉聲浪明顯得來亦不致震破耳膜，轉向動作亦不再需要用力握緊軚盤就可完成。這些改變令新一代RS 3變成了一部平均分更高的全能辣車，既可以駛至賽車場上挑戰難度及圈速，在日常生活接載朋友穿梭城市也不會令乘客難受。

不想承認的事實是，眼前的RS 3極有可能是最後一代了，這當然是因車廠的研發資源都被投放至新款電動車，高性能車系的市場價值以至前景難免受影響，但作為年資非淺的車迷，高性能汽油引擎那種將機械研發推至極限的製作手法及目標仍有強大吸引力。若閣下也是這樣想，那麼RS 3或者會比市面上任何一部電動車都要吸引！●

Audi RS 3 Sportback quattro規格

車型：5門5座位高性能掀背車

引擎：2480c.c.，直5，渦輪增壓

馬力：400ps/5600-7000rpm

扭力：500Nm/2250-5600rpm

傳動：7前速自動（S tronic）

驅動：四輪驅動

長闊高：4542 × 1851 × 1412mm

軸距：2631mm

極速：250km/h（電子鎖定）

加速：0-100km/h，3.8秒

售價：$868,000起（另有4門3箱式房車版，售價相同）

查詢：2291 0000

文：莊達民

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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