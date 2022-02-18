避開人潮尋花蹤 吊鐘花 山中「鈴鐺」報春曉

吊鐘王本名紅花荷，看似一朵花，原來是由5至8朵花組成的頭狀花序，形態似掛鐘，但與吊鐘花實為兩種不同植物。（馮凱鍵攝）

吊鐘花多長至2米高，遊人可細心賞花的不同形態，有的含苞待放，有的已經開得燦爛。（馮凱鍵攝）

到石獅山賞花，整個山頭都是吊鐘花，花期從春節開始，花朵好似吊掛着的鈴鐺，花中有花，花中亦有葉，吊鐘之名由此而來。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】春風到人間花開透。

農曆新年賞過桃花水仙劍蘭後，此時此刻，輪到吊鐘花登場。吊鐘花，因花倒懸於纖細伸長的花柄上，花瓣為5裂片，外緣微微外捲，如倒掛金鐘，因而得名。一般在農曆新年前後，約1月下旬至3月盛開，故又被稱為Chinese New Year Flower。想欣賞奼紫嫣紅開遍的美景，最多人愛到西貢的大枕蓋尋找花蹤，今次我們亦帶大家走到人煙較少的東涌石獅山，欣賞正值盛開的吊鐘美景。

人氣年花砍伐嚴重 政府立例保護

農曆新年前後行山，不時會有驚喜，偶然在山頭會遇上開得燦爛的吊鐘花（Enkianthus quinqueflorus）。因長相像鈴鐺，又名鈴兒花。常見的花色嫣紅帶淡白，形態嬌美玲瓏，極具觀賞價值。龍虎山環境教育中心項目主任盧碧玲指，吊鐘花是本地原生植物，為杜鵑花科灌木，在廣東、廣西及雲南一帶亦見其芳蹤，本港則散見於西貢大枕蓋、南區紫羅蘭山、大埔嘉道理農場、東涌石獅山等，常見於開揚的山坡灌叢中。她又指，吊鐘是早年廣受歡迎的年花，由於它於農曆年前後開花，因此不少市販到郊野整株砍伐，再運往市場出售。由於砍伐情况嚴重，結果1930年代港英政府立例，禁止任何人管有及販賣吊鐘，時至今日，吊鐘仍受《林務規例》保護。

先開花後長葉 先紅葉後轉綠

根據《中國植物志》描述，作為迎春花之一的吊鐘，花從枝頂覆瓦狀排列的紅色大苞片內生出，苞片長圓狀橢圓形、匙形或線狀披針形，花萼5裂，花冠呈寬鐘狀，口部5裂，輕微反捲。花色多變，多為紅、粉紅、桃紅、白等，香港大學生物科學學院首席講師侯智恒指，顏色雖有差異，但都屬同一品種。根據漁護署「香港植物標本室」資料，吊鐘花以傘房花序頂生，花朵位置等高，形成微圓花序（花序：細小花朵為吸引昆蟲傳播花粉，往往以不同方式結集，是為花序）。記者曾於西貢鹿湖郊遊徑看過吊鐘花有5至8朵結集，侯智恒表示，吊鐘花的結集差異很大，以一個「鐘」代表一朵花來算，有些結集可以多過10朵。

除了生長形態跟一般花朵大有差別，吊鐘的葉子顏色及生長狀態亦是別樹一幟。侯智恒說，吊鐘是先開花，後長葉，長出的新葉先為紅色，其後漸漸變綠，跟一般植物葉子先綠後轉紅的狀態大為不同。通常紅葉密集生於枝頂，但有時亦會先長綠葉，主要受泥土、陽光或雨水的影響。

除了吊鐘花之外，同樣在新春前後開得燦爛的還有吊鐘王。單從名字看來，你或會以為兩者來自同一家族，但盧碧玲指兩種植物不單無絲毫關係，更有極大分別：

吊鐘花：

杜鵑花科灌木，1至3月開得最燦爛，最多長至2米高，吊鐘的花較小，花瓣帶少許透明

吊鐘王：

金縷梅科喬木，2至4月盛開，可長至10米高；花朵比吊鐘大，顏色呈深玫瑰紅

據「香港植物標本室」資料，吊鐘王本名紅花荷（Rhodoleia championii），假頭狀花序懸垂，形似吊鐘花，但較大，故亦稱為吊鐘王，極具觀賞價值。紅花荷外貌像一朵朵紅色下垂的花朵，但原來「每朵花」是由5至8朵花組成的頭狀花序，因內側花瓣退化或移位，而外側的花瓣發育，令整個頭狀花序看似為一朵單花。紅花荷是原生品種，在1849年在香港仔後山林首次發現，現時多生長於郊野公園內，同樣受《林務規例》保護。

盧碧玲對吊鐘王最深刻的印象，是她看見有雀鳥在吊鐘王附近徘徊時，花瓣把雀鳥的嘴均沾上了胭脂紅。她提醒大家，不論是觀賞吊鐘王抑或吊鐘花，大家記得眼看手勿動，千萬不要採摘。

文：王惠芳

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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