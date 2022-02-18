藝文青：藝術節移師網上播

【明報專訊】這兩年年頭的表演藝術節目，很不幸，都總是要取消。2月到3月的香港藝術節，是表演藝術界一年一度的盛事，但過去2年不是取消就是改為網上節目，近日又一次宣布取消部分現場演出節目；原本延期的「香港藝術節@大館」，上星期亦宣布節目改於4月線上舉行。

欣賞巴黎歌劇院芭蕾舞團經典作

市民要留家抗疫，藝術節亦為大眾準備了新的網上節目。本來藝術節開幕演出是香港管弦樂團演奏馬勒第四交響曲的音樂會，因疫情音樂會未能如期上演，藝術節宣布改以巴黎歌劇院芭蕾舞團的舞蹈影片《羅密歐與茱麗葉》為開幕演出。本來藝術節安排該影片在文化中心大劇院放映，是收費節目，現時改於2月尾在網上免費放映。

此作大有來頭，巴黎歌劇院芭蕾舞團於1669年創立，是世上最古老的芭蕾舞團之一，也是多齣經典舞蹈作品的發源地。藝術節放映的《羅密歐與茱麗葉》，由已故芭蕾舞者及編舞家紐瑞耶夫（Rudolf Nureyev）創作。紐瑞耶夫被譽為當時最偉大的男芭蕾舞者，創造了嶄新的柔和舞蹈風格。這位前蘇聯舞者個人故事亦精彩，冷戰期間他跟隨蘇聯芭蕾舞團到巴黎表演，由於與當地人較多來往，他受當時蘇聯國家安全委員會監視，被要求退出巡演返回蘇聯，最後在巴黎機場向西方投誠並申請政治庇護。後來他與多個歐洲舞團合作，在英國皇家芭蕾舞團首次編排及演出《羅密歐與茱麗葉》，1983年任巴黎歌劇院芭蕾舞團舞蹈總監時重編，便是藝術節播放的版本。

冰舞表演影片 太古城愉景灣免費睇

舞蹈影片之外，近期的冬奧讓大眾留意溜冰運動，日本「花滑王子」羽生結弦的四周半跳成為熱話，藝術節早前邀請了加拿大的自由冰舞團，以影片分享冰上群舞表演，舞者在冰上一致地滑行，加上燈光、音樂與故事情節，意象豐富，帶來與溜冰競技比賽完全不同的藝術效果。據說如非疫情，舞團將親身來港演出，現時他們的表演影片會在太古城及愉景灣的溜冰場播放，市民經過可駐足欣賞。

文：劉螢

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