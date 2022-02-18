拼接郊外景色 重組城市光影

「由光的倒影開始」——展覽牆上懸掛了兩幅畫作，中間還有鄭虹製作的動畫，其中天空柔和的顏色非常療癒。（安全口畫廊及藝術家提供）

《路上的湖》——在湖面上方的純白正方體，是畫中的光源。鄭虹想像光源是「可以進入的空間」，因此將光源畫成一個立體。（安全口畫廊及藝術家提供）

《萬宜水庫東壩》——作品記錄了劉兆聰一家三口往郊外遊玩的回憶；繪畫時女兒亦幫忙挑選繽紛的顏色，新作色調與劉兆聰昔日的作品大為不同。（安全口畫廊及藝術家提供）

【明報專訊】一家三口往郊外走走，呼吸新鮮空氣，在長長的堤壩上放風箏，如此開闊的風景與自在的心境，要如何記下？正如黃昏的顏色，用手機拍攝多少遍，總是與心目中的有偏差。對鄭虹、劉兆聰兩名畫家來說，只有繪畫，才能記錄獨一無二的回憶，畫出心中的風景。

兩個畫家一起做展覽，畫風可以完全不同。安全口畫廊邀請鄭虹及劉兆聰設展，從門口走進去，先見劉兆聰色彩和諧繽紛的畫作，出現香港一個個郊外景點，如萬宜水庫、大美督、大坳門等。劉兆聰以創作來記錄一家三口「外邊走走」的回憶，「外邊走走」亦成為他的展覽題目︰「我覺得此刻香港人的心態，是希望想出外，去哪裏都不重要，最重要是出去外面。」的確疫情下香港人無法出外旅行，不少人改往郊外遠足露營，減壓散心。

郊遊系列之前，劉兆聰還畫了數張畫，主角是被紅白膠帶綑綁圍封的公園遊樂設施。其中一張名為《公園封咗》，右下角有個凝視滑梯的小女孩，劉兆聰的靈感啟發自他帶1歲多的女兒到公園玩，卻發覺「公園封咗」，後來才決定去郊遊。《公園封咗》在今次展覽中亦有展出。

劉兆聰：猶如風箏的香港人

近來的畫作，劉兆聰總會畫風箏。他說自己迷上放風箏，覺得能釋放在城市的壓力。放風箏也有象徵意義，「我覺得香港人好似這些風箏，至少我自己好似」。所以他在畫作中會把風箏不合比例地放大，「風箏想往外邊飛啊飛，但又有條繩綁住，走不出去，只能盡量去到邊界線『最邊』的地方」。香港陸地最邊緣的地方大多是海岸線，海也出現在大部分郊遊系列的畫作中。

以前劉兆聰多畫黑夜中的城市，而且只基於一個定格畫面畫成；新作卻會把不同風景拼接起來，每部分透視也有不同，拼湊出他和家人遊玩時獨一無二的風光。在《萬宜水庫東壩》裏，可同時看見長長的防波堤兩邊的丁字形防波石，以及遠看像菠蘿皮一樣的孔洞。

選擇在同一畫作拼接不同景色，劉兆聰說原因是「因為我變得貪心」，想在同一畫面中表達多些東西。例如想將同一個地方不同時刻發生的事情畫在同一個畫面上，所以他會拍攝多張照片並嘗試「把有趣的東西合併在同一平面上，像濃縮了一樣」。記者感覺畫作將現實的風景「摺疊」起來放在畫中，日後看畫時逐個細節留意，往日那份回憶便在心中慢慢展開。

鄭虹：以光源為重點

另一邊廂，鄭虹的展覽主題是「由光的倒影開始」。雖然也是風景畫，但比劉兆聰的作品抽象很多。她解釋在畫作中的選材是，「即使基於真實地方繪畫，我也會篩選出我覺得重要的事物，並集中畫那些事物」。因為她的作品總是只挑選幾個元素着墨，比劉兆聰「貪心」的作品簡約得多。

鄭虹作品以光源為重點，整個展覽的畫作也是「由光開始」。她在上個展覽多數畫城市中的光，光源或來自大廈的窗等；這次要畫自然風景中的光，便想像光源是一個正方體。記者在觀看作品《路上的湖》時，想過是不是湖的旁邊出現了一粒冰塊？但鄭虹解釋她覺得光源是「可以進入的空間」，才把光源畫成一個立體。她從前辦「永恆日落」展覽，作品也有類似疑問︰「如果日落的光是橙色，如果這個光是一個地方，那會是一個怎樣的地方？」

互換重組景物 挑戰觀眾認知

這點讓記者想到黃昏時走在街上，如果遇到漂亮的日落，總會舉起手機拍攝，但重看照片時總覺得顏色和像素都無法記錄日落的美。畫家則能用作畫技巧，畫出心中的光。作品《巴士上浮著的光》，畫作的構圖中可看見山巒和海平面上的天空，淡淡的藍白色讓人看着感到非常療癒。眾人討論畫中到底是日出還是日落的顏色，鄭虹認為畫中顏色，是因每人的經驗、記憶與想像而異，歡迎觀眾想像和討論。

所以鄭虹繪畫時喜歡讓不同景物「互換」和「重組」，似要挑戰觀眾認知，豐富他們的想像力。在《倒》這作品，鄭虹說她「故意將天空和陸地上的湖互換」，所以天空的顏色有着湖的邊界；她又會把路上的水氹想像成湖，畫成《路上的湖》；《巴士上浮著的光》的一條白色斜線，是在繪畫乘搭巴士望向窗外景色時，巴士光管的反光，在畫作中看來像是流星一樣。觀眾不需要為自己在鄭虹畫中看到的景物尋找確實的答案，正如日落的真實顏色，從來就是人心中的顏色。●

鄭虹、劉兆聰雙人展覽

日期︰即日至3月12日（周日至一休息）

時間︰上午11:00至晚上6:00

地點︰安全口畫廊（香港仔田灣興和街25號大生工業大廈3樓）

網址︰bit.ly/3LwZC8d

（註：因應政府防疫措施，本版介紹的展覽開放時間以官方公布為準。）

文：胡筱雯

編輯：鄒靈璞

美術：謝偉豪

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