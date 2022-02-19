幻彩手機 雙前鏡頭好玩自拍

【明報專訊】如喜歡Apple iPhone的設計，可是又不想使用iOS相對封閉的系統，機身設計有點向iPhone致敬的vivo V23 5G，或許是不錯的選擇。

單看機面「M字額」設計，加上直角平邊金屬機身，的確有點iPhone 13的影子。機身採用了特殊的光致變色技術，在陽光直射下可看到不同變幻的顏色；加上只需三千多元的售價，的確非常吸引。新機功能沒有將貨就價，首先搭載90Hz高刷新率熒幕、最高12GB+4GB內存融合技術，加上7重液冷散熱系統及天線設計，可以帶來甚佳的打機體驗。

拍攝方面亦非常不錯，除了6400萬像素主鏡頭、800萬像素廣角鏡頭及200萬像素微距鏡頭外，自拍鏡頭亦比舊作大幅進化，5000萬像素鏡頭配上800萬像素超廣角前置鏡頭，搭載了特殊感測器和自動對焦功能，用家可以拍出超清人像。加上前置鏡頭AI極夜模式的加持下，即使於極暗光環境也能拍攝出令人驚歎的夜景人像。

■vivo v23 5G規格

熒幕：6.44吋2400×1080像素AMOLED

處理器：MediaTek Dimensity 920八核心（2.5Hz）

內存／儲存空間：8GB或12GB／128GB或256GB

主鏡頭：6400萬像素 f/1.89、800萬像素廣角 f/2.2、200萬像素微距f/2.4

自拍鏡頭：5000萬像素f/2.0、800萬像素超廣角 f/2.28

電池容量：4200mAh

體積／重量：157.2×72.42×7.39mm（星塵黑）、157.2×72.42×7.55mm（幻彩金）／179g（星塵黑）、181g（幻彩金）

售價：$3498（8GB／128GB）；$3998（12GB／256GB）

查詢：8009 06821（Vivo）