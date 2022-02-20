周日話題：疫情下，市民怕什麼？

【明報專訊】近日新冠病毒確診個案急升，每日以千計，卻沒有引起市民恐慌，但公立醫院門外，忍受寒風冷雨等候入院的長者和幼童，卻叫不少市民感到心痛和憤怒。香港為什麼淪落到這個地步？情况絕對不是醫護人員疏忽職守，他們的努力和專業精神，實際上得到市民高度的讚許。那麼，令市民悲憤的情景，為什麼會在這時這刻出現？

市民沒有恐慌，但新冠病毒卻暴露了香港不少深層次問題。過去兩年，政府不斷呼籲市民對疫情不可掉以輕心，而為了防疫抗疫，政府推出各項限制市民活動的措施，但明眼人都看見，背後目的不外乎要求市民盡快接種疫苗。而為了「谷針」，政府近日更可說無所不用其極，連一些事前說明不會強迫市民做的事，例如進入食肆時掃「安心出行」，今天都勒令市民必須遵從。

市民冷淡回應防疫措施

市民又怎樣回應政府的防疫措施？第五波疫情未到之前，市民對政府的防疫措施，反應是冷淡的：例如政府推出普及社區檢測計劃，因為是自願性的，前往接受檢測的市民只有百多萬，大約是合資格人口的三分之一。又如疫苗接種開始後，市民諸多不願，進度並不理想，不是第五波疫情爆發，接種率相信仍在七成之下。

市民反應冷淡，是否表示缺乏防疫抗疫意識？這又不見得！君不見：2020年疫情開始以來，市民戴口罩、使用搓手液等習慣，簡直是舉世聞名。政府要關閉多人群聚集的處所，經營者和市民雖有意見，但違法而被檢控的市民少之又少。整體而言，市民防疫抗疫之心，是上下一致的！

市民不信政府防疫事倍功半

那麼，市民對政府推行的防疫抗疫措施，為什麼總是反應這麼冷淡？就這問題，筆者在本報「厚生實錄」專欄中多有分析，不再在這裏重複；一言以蔽之，就是本屆政府上任以來，推行的措施愈來愈失去市民的信任。市民一旦不信任政府，政府做什麼都必然事倍功半。政府如何挽回市民的信任？並不是本文討論的重點，筆者要指出的是，近幾天出現的種種令市民傷心的情景，根源所在，離不開今天政府的施政，已無法取得市民的支持和合作。

回看農曆新年過後，新冠病毒確診個案升幅驚人，政府以幾何級數形容，但每天一萬幾千宗確診者，在世界各大城市相繼出現，就是只有5百多萬人口的新加坡，早在一兩周前已錄得這個數字，為什麼新加坡國民沒有因為這個數字而人心惶惶，港人卻似進入戰時狀况？

市民怕打這場世紀疫戰嗎？Omicron傳播力特強，市民知道，疫情到了現在這個階段，會否中招，除了視乎個人生活習慣有否鬆懈外，還要看自己的運氣。但一旦中招，市民感到可怕嗎？Omicron引發的病徵據報較輕微，市民多不太擔心會得到重病，但中招後隨之而來的不便，卻是市民痛苦旅程的開始。

應清晰交代隔離為什麼

先說強制檢測。近兩星期，不少市民為了檢測必須到球場或空地輪候，短則幾個鐘頭，長則整天也說不定；對於長者和不良於行的人士來說，他們淒涼的情况，市民有目共睹。檢測不是什麼複雜的程序，為什麼不可以盡快完成？現在香港約有30萬名長者獨居或兩老同住，政府若然推行「全民檢測」，事前必須有妥善安排，否則這30萬長者將再次被折騰！香港長者撿拾紙皮的景象，曾為國際社會詬病，現在長者輪候檢測遭遇的困難，可能再一次成為國際媒體報道的焦點。為了長者的福祉，筆者真不願看見香港長者，再一次成為國際挖苦政府的話題。

其次是隔離。隔離的意思是什麼？不少市民都不明白：是14天、7天，還是7天加7天？是在家隔離、在政府指定的地方隔離，還是兩者合起來計算？隔離後怎樣接受治療、是否吃幾粒退燒止痛藥便可康復？總言之，隔離為的是什麼？有關官員必須清晰地交代。雖然在醫院門外等候入院的確診病人，前晚總算陸續「清零」搬入院內（編按：昨日仍有病人在院外等候），但他們將得到怎樣的安排和治療？市民都盼望有個答案，不是病人被搬走，問題便得到解决。

最後，還有那些原本住在院舍的長者。現在有百多間院舍，有院友或工作人員確診，按例其他未染病的院友必須被隔離，但鑑於隔離設施臨近爆滿，政府要求他們留在院舍，但這種安排可行嗎？香港約有6萬名長者住在院舍，多體弱無法自理。政府資助的院舍，情况還可以，但私營安老院多只能符合院舍條例的最低要求，有些環境異常惡劣，只能容讓每位院友佔有自己的牀和擺放私人物品的地方。長者能否留院被隔離，實在是一大疑問。私人院舍情况不理想，早為社福界人士詬病，也不能怪責院舍的工作人員，因為以他們的薪酬和工作環境，他們其實已盡了力，只望政府在疫情過後能提出改善的辦法。

不怕中招 只怕被措施折騰

對於醫護人員在今次疫情中的表現，市民是心存感激的。但他們所作的努力，卻不能掩飾醫療制度的缺失和荒謬。問責官員可真要想想：為什麼市民覺得中招不是大事，卻怕被隔離、怕被送到醫院忍受長時間的等候、怕官員的指令一時一樣，更怕自己被擺佈，無奈的陷入各種困擾和迷惑。

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文˙周永新

編輯•林曉慧

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