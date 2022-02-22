其他選擇：按摩店變陣 居家五行精油按摩

【明報專訊】去年在天后開業的浮生按摩，因應疫情推出全新居家按摩服務，現只服務港島和九龍區設有升降機的樓宇。店內大部分是具20年以上按摩經驗的泰國或菲律賓技師，已接種兩劑新冠疫苗，上門前一天會做快速檢測。現時提供7種按摩，包括：中式穴位按摩、泰式按摩及5種精油按摩，其中五行香薰按摩用上自家調配的精油，標榜以五行原理，達到放鬆肌肉、紓緩壓力等效果，很受客人歡迎。

工具齊備 跟足按摩店做法

每次上門按摩，師傅會準備摺疊按摩牀、一套大中細毛巾、消毒酒精、即棄手套、即棄牀墊、精油、揚聲器、刮沙工具、自家調配養生茶等逾20公斤重的工具，由店舖出發，乘的士或電召車，點對點到達客人地址。抵埗後，進屋前會脫鞋，打開按摩牀，鋪好並消毒毛巾和即棄牀墊。戴上即棄手套，清潔所有用品。而師傅和客人都要戴上口罩，並跟足店內做法，播放Spa音樂，和客人溝通調節力度等，務求將Spa的享受帶進家中。按摩後會清潔及消毒用品，丟掉即棄用品，使用過的毛巾則送往洗衣店清洗。浮生負責人Joanne表示居家按摩服務是權宜之計，但現時反應不錯，會再聽客人意見，不排除繼續推出。

■浮生按摩

網址：www.floatmassage.com

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