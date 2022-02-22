職場news：疫下市場轉型覓人手 把握轉工良機

【明報專訊】疫情持續未退，市民減少外出，這徹底改變客戶行為及消費模式，加速銀行及金融服務業數碼轉型步伐，推進虛擬銀行、電子支付等金融科技業務發展，令金融機構對數碼科技相關工種需求大增。

IT招聘數字連續兩年最高

有機構剛發表最新薪酬報告及招聘數據，指出本地招聘市場去年第4季出現「小陽春」。2021年整體市場招聘按年錄得逾七成增長，超越2019年疫情前水平；其中整體招聘需求最高的3大工種分別為資訊科技、企業銷售及業務發展，以及銀行/金融，比2020年分別上升35%、55%及36%。

除銀行及金融業外，不少行業亦致力數碼轉型以應對環球疫情帶來的影響，帶動IT人才需求大增。根據JobsDB統計的招聘廣告數字，資訊科技相關工種的招聘數字連續兩年為各工種中最高，其中UI/UX設計師（86%）、數據科學家（79%）及移動/無線通訊（47%）按年升幅最為顯著。零售、物流業等亦需要更多元人才，透過分析用戶數據及完善用戶體驗協助加快建立線上融合線下（OMO）的銷售模式，包括加設網購平台及發展電子商貿等，為消費者提供更全面的消費體驗。

後疫情時代的市場轉變令更多企業重啟或更願意投放資源開拓業務，各行各業開始增聘更多企業銷售及業務發展相關人才，以發展不同類型的業務和商業模式，開發更多新市場，提升企業競爭力。當中不少企業亦積極開發創新的企業發展方案，如運用AI及大數據等，以開拓新客源，預期企業銷售及業務發展相關工種將更受歡迎。

隨着市場度過轉型適應期，不少人憧憬農曆新年後招聘及就業市場會更活躍。雖然市場狀况或受新一波疫情影響，但擁有相關經驗及資歷的打工仔始終更有優勢，求職者應多留意市場即時招聘情况，採取更積極態度尋求突破，以把握轉工良機。無論是否留守本業，打工仔都要保持個人競爭力，從各方面裝備好自己，如參與不同的職場分享會、專業職涯諮詢或招聘會，深入了解市場動向並計劃未來職涯道路。

整理：張曉冬