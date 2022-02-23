聖羅蘭60周年 巴黎6大展館 藝術時裝連線

除了展出YSL的靈感來源外，展內亦有不少藝術作品反之以YSL為靈感，如Ellsworth Kelly的Black and White, 1988便是其中一例。（Centre Pompidou提供、Hélène Mauri攝）

除了形態，YSL有不少用色均以藝術為靈感。如1992年的秋冬系列，便以Raoul Dufy的大型油畫La Fée Electricité,1937為靈感。（Musée d'Art Moderne de Paris提供、Nicolas Mathéus攝）

【明報專訊】時裝品牌回顧展，成為不少博物館最具號召力的票房保證。很多時因為名牌效應，如早前的Alexander McQueen、Christian Dior、Mugler的服裝回顧展，展出品牌自家庫藏已經足夠。但近年時裝品牌展亦有變化，如早前在日本舉行的Louis Vuitton &，便以跨刀合作為主題。但數今年最大型的、切入點最有趣的，該是現於巴黎舉行的YVES SAINT LAURENT AUX MUSÉES。

2021是法國時裝品牌Yves Saint Laurent成立60周年，與現在易名為Saint Laurent的時裝品牌沒有太大的設計基因關連，其二手巿場亦沒有Chanel、Hermès等強。但Yves Saint Laurent本尊（下稱YSL）及其作品，在法國人心目中，有着另一種與巿場無關，而是法國人「睇住你大」般深入民心的關係。亦因為這種關係，由Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent主辦的YVES SAINT LAURENT AUX MUSÉES，才可以順利地連結6個不同展館同期舉行。

活於現代藝術家的當紅年代

說YVES SAINT LAURENT AUX MUSÉES是最大型的回顧展，是因為整個概念將展覽散佈於巴黎市內6間博物館及藝術館，而每個參展單位均達國際水平，包括Centre Pompidou、Musée d'Art Moderne de Paris、Musée du Louvre、Musée d'Orsay、Musée National Picasso-Paris，以及主場Musée Yves Saint Laurent Paris。這種規模及呼應主題聯合展出的方式，是時裝史上少見的。而有趣的切入點，是與藝術館合作，將不少YSL本身作為靈感的藝術品並置展出。

當然，不少時裝設計師亦以藝術作品為靈感，並非罕見。回顧時裝史，有這種時裝設計師與藝術家同步拍住上的，最經典的該是Elsa Schiaparelli與Salvador Dalí，而新近的則是Kim Jones筆下的Dior Men，另外名正言順找已成名藝術家推出商品的亦屬少數，最多的該是Louis Vuitton。相比之下，YSL只是以藝術為靈感，在合作程度上未必及上述設計師緊密，但在靈感選擇方面卻不可多得。他活在現代藝術家當紅的年代，如大師級的Piet Mondrian、Pablo Picasso等。這批大師時至今日在藝術界仍有着不可動搖的地位，令YSL以藝術為靈感的作品，成為不亞於靈感來源的經典。

永久館藏呼應YSL設計

整個YVES SAINT LAURENT AUX MUSÉES最厲害的地方，是每個展出單位均是從自家永久收藏系列抽出相關展品，而每家都各有獨特之處，要簡化整個YVES SAINT LAURENT AUX MUSÉES，該可粗略分為幾何藝術連結、立體之作、意識流露3個部分，強調YSL與藝術之間不可分割的關係。●

YVES SAINT LAURENT AUX MUSÉES

日期：即日至9月18日

網址︰museeyslparis.com/en

● 6個館區主題

穿上Mondrian幾何圖案

巴黎的Centre Pompidou及Musée d'Art Moderne de Paris都是以現代藝術為主的展館，但展出的作品卻大不同。如於Centre Pompidou展品中的不朽名作是以荷蘭藝術家Piet Mondrian為靈感的1965年高級訂做秋冬系列（圖A），又或是其他同樣以幾何元素為主的展品。至於Musée d'Art Moderne de Paris，則展出以Alain Jacquet像素攝影作品為靈感的1966年春夏系列（圖B）。●

畢加索畫中外套化為現實

YSL有不少作品以Picasso為靈感，當中少不了立體主義，同樣游走於立體與平面之間。如Musée National Picasso-Paris展出，他將Portrait de Nusch Eluard,1937中Nusch Eluard所穿的孖襟外套化為現實。但Buste de femme au chapeau rayé, 1939，則將頭像以平面方式示人，成為1979年秋冬系列的刺繡圖案（圖C）。同樣，於Musée du Louvre展出的作品亦以立體為主，但大多以羅浮宮內法式裝飾藝術建築元素為刺繡靈感（圖D）。●

呈現創作轉化過程

如果想捕捉YSL的創作思考過程，Musée d'Orsay及Musée Yves Saint Laurent Paris該是最佳選擇。前者主要展出作家普魯斯特（Proust）對他的影響，創作出Le Smoking系列（圖E）。而後者則主力展出各式草圖及試樣，如他以Georges Braque為靈感的雀仔裙，又或是在模特兒公仔上試作Mondrian的線條效果等（圖F），看到他將平面藝術化為立體服裝的創意探索過程。●

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com