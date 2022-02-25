疫情衝擊 西九財政可有轉機？

【明報專訊】霍啟剛昨日獲委任為西九文化區管理局董事局非公職成員。霍啟剛在訪問中談及西九時，特別談到預計2024年落成的演藝綜合劇場，指香港音樂劇及歌劇需要相關配套，西九或能讓藝團長時間綵排及表演，而康文署「分餅仔」的政策未能做到。

M+甫開幕便受疫情正面衝擊收入大失預算，西九文化區的財政狀况一直令人擔憂，2020/21年度赤字為4.91億。霍啟剛說︰「我都知他們正搵緊錢，那我不comment太多，都知道他們將會有賣地、對外合作等機會。前兩年他們好像想興建酒店及expo centre（博覽會），後來都做不成，財政上都幾緊絀。當然希望不會再來立法會攞錢，但我不知他們的財政會不會在這兩年可以處理好。」

其他場地方面，霍啟剛指東九文化中心亦將落成，另外提到民政局將討論粉嶺的文化中心。前日發表的預算案中，粉嶺的文化中心、油麻地戲院及天水圍天業路康樂及文化綜合項目等工程將會申請撥款，動用2018/19年度預算案預留作其後10年改善和增建文化設施所用的200億元資金。

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