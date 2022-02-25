點止公仔書 妙筆繪畫人生 紀實漫畫記真人真事

《異鄉人》——曾耀慶的《異鄉人》以記者報道的真人真事為藍本。（香港藝術中心提供）

【明報專訊】小時候上學，有沒有同學以漫畫記錄校園生活趣事？長大後我們對漫畫的印象，大多是日本少年少女漫畫，或者美國的漫威宇宙，鮮有人提及紀實漫畫。其實紀實漫畫就像《鏗鏘集》等紀錄片，以真實事件、真實人生為題材，但記錄的媒介是漫畫。（註：因應政府防疫措施，本版介紹的展覽開放時間以官方公布為準。）

紀錄片、紀實文學可能大家都聽過，但紀實漫畫比較少人知道。台灣的慢工出版社專營原創紀實漫畫，據出版社的介紹，其出版的都是「以真實人生為基底的自傳、他傳、史事回憶、生活片斷、文化描寫等作品」。在香港藝術中心及紙本分格舉行的兩個展覽，同樣是來自慢工出版社的紀實漫畫刊物《熱帶季風》系列的漫畫原稿。

在李鄭屋邨的成長故事

這個《熱帶季風》系列特別之處，是除了台灣本地漫畫家創作，亦邀請多地如馬來西亞、關島、中國大陸、香港、澳門等的漫畫家參與其中，現時共出版了4期。其中一名參與系列的香港漫畫家陸偉昌，作品名為《我的李鄭屋》，描繪兒時在李鄭屋邨的成長經歷。

紀實漫畫包含真實的兒時回憶、城市風景、情愛故事、病患經歷及嚴肅的報道文學等。香港藝術中心總幹事林淑儀與團隊策劃展覽時，會挑選資料蒐集做得仔細、內容紮實的作品，希望大眾覺得漫畫不止是公仔書，也可以是有深度的。最後展覽帶來兩名台灣漫畫家的作品，61CHI的《大海》及曾耀慶的《異鄉人》，展示原稿之餘，亦分享他們的編輯筆記、分鏡劇本等。

海外勞工為題 每格有血有淚

兩人的故事都是關於海外勞工，《大海》寫台灣政府開放讓遠洋漁船到來，並僱用外籍漁工，多年來卻發生多宗牽涉不同國籍行兇者的海上血案。《異鄉人》寫來自越南河靜省的台灣移工潘文善得知父親離世，原來曾經也是台灣移工的父親擔憂他的生活，在偷渡到台時溺斃，這個真實事件來自記者鐘聖雄報道《窮得只剩一條命》，漫畫的每一格都有血有淚。

紙本分格的代表ET，早於2019年跑到台灣高雄看當時的「熱帶季風-亞洲紀實漫畫原稿展」，已經見過是次展出的原稿，非常高興可以把展覽的一部分帶來香港。她說香港人較熟悉美國和日本的漫畫風格，該兩地的作品與近年亞洲其他地區如馬來西亞、台灣等甚為不同。她希望來到紙本分格的觀眾，可以一次過看到多個地區漫畫家的不同風格。

特別紙質、顏色配合故事

當中漫畫家建築大叔生於香港，長於澳門，現居台灣，作品《生活在沒有開拓者的年代》從建築工作者角度看過去與未來的澳門城市。其他作品還有來自馬來西亞的NOvia Shin（冼佩珊）作品《老吉隆坡的24小時》，以及台灣的日安焦慮作品《午夜巴士》。

ET特別提到來自內地的一匹魚創作《法事記》，是回鄉參加外婆喪禮的故事，印刷後作品是黑白色的，但原稿用藍色原子筆畫成，感覺大為不同，所以看原稿很有趣。林淑儀同樣在介紹展覽時，仔細分享畫作所用的水墨、炭筆、油彩、水彩等媒介。雖然《熱帶季風》系列印刷時會用特別紙質、顏色配合故事，但兩人皆認為看原稿的滿足感是不能取代的。ET喜歡看漫畫家用什麼角度描繪真實事件，林淑儀則認為紀實漫畫沒有紀錄片那麼赤裸，有更多想像空間。

■紀實漫畫原稿展

日期︰即日至3月14日

時間︰上午9:00至晚上11:00

地點︰香港藝術中心

網址︰bit.ly/33Ffrss

■《熱帶季風》原畫展

日期︰即日至3月15日

（周一、二休息）

時間︰

下午3:00至晚上9:00（周三至五）

下午2:00至晚上8:00（周六）

下午2:00至晚上7:00（周日）

地點︰紙本分格實體店（觀塘敬業街65-67號敬運工業大廈11樓A室）

網址︰bit.ly/3H68Swv

文：胡筱雯

編輯：歐陽德智

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