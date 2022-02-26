伝筆書法多變 以字傳遞正能量

【明報專訊】一般人認為學習書法能陶冶性情，更有療癒心靈之效。不過傳統書法無論在握筆姿勢、落墨輕重、筆畫順序等有一定要求，如想輕輕鬆鬆學寫一手靚字，也可試試當代日本書法——伝筆。

伝筆（Tsutefude）是一種簡單易學的書法藝術，只要一支毛筆，毋須書法基礎亦能輕易上手。「伝」是日文，有傳遞、傳達的意思。伝筆由日本人侑季蒼葉於2015年創立，並在日本成立了伝筆協會，宣揚這門藝術之餘，亦設立系統化的伝筆課程、導師培訓等。她的理念是以字傳情，希望透過這種擁有獨特字形和個人色彩的書法，讓大家把正能量、祝福和喜悅傳送予別人，所以作品多寫於明信片上，內容主要以正面信息為主。

以線條變化創作 不講求筆順

日本的導師課程都是由侑季老師親自任教，而她希望學生對日本文化有一定認識，故堅持採用日語授課，令不少外國人因而卻步。幸而一些香港伝筆愛好者取得協會認證導師資格，並舉辦相關課程，當中包括Ella Lau。Ella是全職媽媽，一向熱愛藝術創作，去年機緣巧合下參加了日本伝筆協會為期2個月的網上導師課程，獲得協會認定講師資格後便創立了縁和工房Enwa Art Studio，教授伝筆。她說：「我們小時候學中國書法，要用字帖，注重筆順，但伝筆並沒有，它是用線條的變化去創作，較自由，例如一個『愛』字，可以寫上數十個版本，這就是它有趣的地方。」

軟毛筆毋須蘸墨 執筆手勢似原子筆

伝筆書法一般使用brush pen（軟毛筆），類似科學毛筆，練習時以黑色為主，坊間每支售價約$30至$50不等。軟毛筆不但毋須蘸墨水，而且筆毛堅韌不易開叉，執筆手勢與拿原子筆差不多。初學者的困難在於較難掌握粗幼線條的變化和字形，因為伝筆寫出來的字形和筆順與我們平日所見不太相同，創作時既需跳出固有框框，又不能過於天馬行空，因為至少要別人看得出是什麼字，這便是一大學問。

伝筆是由日本人發明，理應用來書寫日文，但其實日文中也有漢字，日本導師在課堂中也介紹漢字的創作方法；再加上只要掌握當中線條運用的技巧，幾乎可以用來書寫世界上所有不同文字。如Ella的作品雖以中文字為主，也有加入數字、日文和英文，甚至用圖案和漫畫來裝飾整個作品，是一種非常個人化的創作。

Ella的體驗班以認識伝筆及學習運筆的基本技法為主，練習用軟毛筆控制線條變化後，便可自由創作。伝筆作品一般寫於明信片或紙扇上，Ella特別從日本訂購了明信片和扇子紙，讓學生寫字，完成後送禮或自用皆可。學生也可把他們想寫的字告訴Ella，由她即場示範創作，再簡單建議可添加什麼裝飾，如字體轉換顏色、背後畫花紋等。現時她除了開辦90分鐘的伝筆體驗班，亦有採用由日本伝筆協會編寫教學大綱的初級及中級證書課程，讓有興趣的學生發掘更多字形和構圖創作的技巧。

■網上伝筆體驗工作坊

機構：縁和工房 Enwa Art Studio

日期及時間：每堂90分鐘，確實日期可網上或致電查詢

費用：$450起（包括課堂所需物料）

查詢：5728 3901

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