「唇膏」好音色 打機睇片無延遲

【明報專訊】想有獨特風格，HUAWEI最新推出以唇膏作設計靈感的藍牙耳機FreeBuds Lipstick，就非常適合愛美人士。廠方指設計來自巴黎美學院團隊，由多名主理奢侈品的藝術家組成。耳機採用精鋼材質，全金屬機身耐磨抗腐蝕。機身利落切面演繹高貴與優雅，配以圓潤弧角線條，和諧典雅。

在高貴的外表下，FreeBuds Lipstick其實藏有很多細節。如機身加入5.5N的磁吸力，細微的喀噠聲便知道耳機盒的開合狀態；耳機每邊僅重4.1克，支援半開放式主動降噪技術，以雙米高峰混合來減低耳道內的噪音。另外，它還對應人耳自動適應（AEM）音效調節技術，通過耳道聲波檢測判斷當前使用者的佩戴狀態，自動調節最佳的音效。

用家亦可透過專用App去選擇三頻均衡、高音增強、低音增強3種模式設定，於不同場景下選擇自己喜愛的音效。

若用家有一系列HUAWEI產品，可藉着HarmonyOS 2系統，將手機影片隨時轉到手提電腦或平板之餘，同時把音訊無縫轉到FreeBuds Lipstick；加上耳機實現低至90毫秒的遊戲時延，打機或睇片時聲畫幾乎無延遲。

■HUAWEI FreeBuds Lipstick規格

耳機續航力：4小時（關降噪）、2.5小時（降噪）

連充電盒續航力：22小時（關降噪）、14小時（降噪）

主要功能：主動式降噪、IPX4防水

重量：4.1g（單耳機）／84.5g（充電盒）

售價：$1999

查詢：8128 8810（HUAWEI）