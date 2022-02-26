$999防水耳機 讓你靜靜運動

【明報專訊】平日時常運動的用家，想找一對便宜之餘亦有降噪功能的耳機，最近推出的Jabra Elite 4 Active只需$999，可算是性價比超高的選擇。

作為Elite系列新成員，Elite 4 Active具有IP57防水防汗功能，十分耐用，更適合戴着長時間運動。耳機保持系列的舒適貼耳休閒設計，即使稍為大動作都不易掉落；主動降噪功能則能隔絕環境雜聲，讓用家更專注運動。音質方面，用家可透過調節均衡器帶來更喜愛的音效。新耳機亦繼承了Jabra的高質素對話功能，配備4組米高峰，配合特殊網狀覆蓋物以加強風噪音保護，通話時可聽到響亮清晰的聲音。

電量亦足夠用家聽足一日歌，耳機電池續航力長達7小時，配合充電盒使用可達28小時，同時支援快速充電功能，充10分鐘即可使用1小時。$999卻有如此多功能，可說是近期性價比運動耳機之選。

■Jabra Elite 4 Active規格

耳機續航力：7小時

連充電盒續航力：28小時

主要功能：主動式降噪、IP57防水防汗

重量：5g（單耳機）／37.5g（充電盒）

售價：$999

查詢：800 906 072（Jabra）