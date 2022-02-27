見字抄經：佛教派別爭議 為境生覺 過去未來存在嗎？

【明報專訊】承接上期佛教如何看時間，佛教派別之一的「一切有部」相信三世實有，即過去、現在、未來都存在，而過去、現在、未來的事物都存在，即一切皆有，一切我們認知的事物都存在。這跟我們熟知的大乘佛教立場不同，大乘佛教以內的其他佛教派別只承認現在存在，過去和未來都不存在，於是掀起一切有部和其他派別在存在定義上的爭論。

「時空中的存在」概念

什麼是有？什麼是存在？你拿着的報紙，喝着的咖啡，頭上的天空，看起來都如此真實，我們相對容易相信這些東西是存在的。那麼看不到的東西，例如上帝、外星人或靈魂呢？一直以來，存在的定義是爭辯不休的哲學問題，有當代哲學家把存在定義為「時空中的存在」，即存在於這個時空中的實體事物，包括遙遠的火星和被吃得一點不剩的蛋撻。但時空中的存在，似乎不足以包括我們已知而相信其存在的東西，簡單的例子如數字，不是1、2、3、4這些手指頭也能表達的實數，而是無理數，尤其是微積分中比阿拉伯數字還多的字母和符號，如√3、log10（x）這些無理數不能數數目表達，背後有複雜的概念和計算，這些抽象的數字顯然不是存在於時空中的實物，但我們相信他們不存在嗎？

時空中的存在無法涵蓋概念，中大哲學系教授姚治華再舉例解釋，中文大學其實在時空中也不存在，我們可以說在馬料水的山頭有幾群建築物，建築物上寫有「香港中文大學」，這裏有草地、樹木、宿舍，但這裏被稱為「香港中文大學」是人們賦予的意義，是我們投射自己的想像在這處地方，中文大學只存在於我們的腦海中，如果人類滅亡後外星人參觀地球，校園對他們毫無意義，也沒有人知道這裏是中文大學。

佛教定義存在 涵蓋形而上

佛教早期已定義存在，姚治華說：「任何東西只要有作用，就是存在，或者現在存在。」這個定義比「時空中的存在」寬鬆，涵蓋範圍也較廣，因為看不見、摸不着的東西，也可以有作用。佛教其中一個派別一切有部，為存在再定義，為境生覺是真有相，姚解釋，「能夠作為境，作為對象產生認知，這是存在最根本的定義」。例如你昨天吃了一客焗豬扒飯，焗豬扒飯是對象，你對焗豬扒飯有認知，有記憶，你記得飯的味道、樣子，所以過去的焗豬扒飯是存在的。未來也存在，姚補充，「一切有部對未來的論證則有點弱，未來你可以預想明天你做什麼事情，所以同樣，明天想像的對象存在的話，你才可以去想它」。一切有部對存在的定義較闊，因為過去和未來都可以認知，所以過去和未來存在，一切可知的都存在，但這也在佛教內部引起不少批評。

若過去不存在 還有因果嗎？

一切有部解釋，一切可知的都存在，「一切皆有」的教義對修行很重要。他們引用佛經的故事，指如果過去不存在，弟子就不可能執著過去存在的物質，也不可能捨棄，不可能修行；同樣如果未來不存在，我們就不能在未來修行，正因為過去、未來的物質存在，我們才執著於我們所擁有的，渴求我們將會得到的，修行的重要就在於我們要學會不去求它，不去想它，即使它存在於我們眼前。而且如果過去的東西不存在，就不會有善惡業報，今日之所以有果報，是源於昨日種下的因，如果過去不存在，過去的因也不存在，也自然沒有現在的果報，因果規律說不過去，人們也不會因為忌憚果報而行善避惡。

改變形態 以另一方式存在

一切有部相信事物不是從有到無，或從無到有，物質只是改變組合而變化，例如花凋謝後看似已滅，但其實只是化落泥土轉化成養分，它仍然存在，不是完全消失，只是隱藏起來，直到未來再以花朵的形態出現，任何生滅、變化、因果關係亦然。今天種下因，果報現在未可看到，但他日會顯現出來，姚治華說：「我們現在看到的這一切，都是由隱到顯的過程。」如果按一切有部的說法，存在的東西會一直存在，而且過去和未來的東西都同時存在，只是顯露與否的分別。但佛教其他派別反駁，這樣即是當因存在，同時果也早已存在，不是因為先發生因，才生出果，姚解釋，「這樣的話，我們這個因對未來的果就沒有任何作用，沒有生它的作用」。過去、現在、未來本來就存在，過去不能生現在，現在不能生未來，跟緣起的說法有所矛盾。

存在與否 如何界定？

佛教其他派別又反駁一切有部對存在的定義，一切有部說我們能認知的事物就是存在，其他派別則認為，我們不止能認知事物的存在，也能認知事物的不存在。當我們回想往事時，記憶非常鮮明，我們對記憶有認知，但記憶只是記憶，過去事物已經不存在。又或，我們看到事物，對事物有認知，自然覺得事物存在，而不存在的事物，我們也能看到而認知到。假設你到同事的辦公室找他，去到辦公室發現同事恰巧不在，你認知到同事不存在於這房間，過了一會兒同事回來，你就認知到他存在了。因為你看到同事的電腦、書桌、水杯，你知道平時他會坐在這些東西前，但這時你看不到人，所以你認知他不存在。存在與否、有或沒有是根據周遭環境，相互對照而界定，如當我們說沒有燭光，是因為我們知道燭光點燃起來是什麼樣子，所以認知到未點燃和燃燒殆盡的蠟燭就是無的狀態。佛教其他派別嘗試以此解釋，我們能夠認知到不存在，所以一切有部對存在的定義有誤。

【隸書】

背景

隸書是漢代常用的書法字體，徐沛之這次參考漢朝的石碑拓本，漢隸特色是「蠶頭雁尾」，起筆如蠶蟲的頭，即起頭較圓，筆畫藏鋒，收筆時如雁鳥尾羽，向右上方提起出鋒，可參考「生」字，每個字只能做一次雁尾捺刀。

小技巧

中鋒用筆為主，保持線條挺直、飽滿。漢隸字帖多出自石碑拓本，石碑因是鑿字，字體特別之處是線條不會太平整光滑，如要模仿石碑的金石味道，寫字時可放慢速度，力度控制不用太平均。

■新系列預告

宋明理學，下期登場！

佛教起源於印度，發展至今已逾二千多年，佛教內部分裂出不同部派，「見字抄經」介紹了中觀派、唯識派和一切有部等，也講介了他們對空、因果的哲學觀。下期我們開新系列，回歸儒家，看看宋明理學如何糅合儒、佛、道家思想，說天人合一、良知天理。

文˙ 朱琳琳

題字˙ 徐沛之

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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