物料款式影響舒適度 依場合衣著選最佳內褲

不露痕迹——比起一般內褲（上），無痕內褲（下）近年設計得更為薄身，以高溫黏合取代車線。（楊柏賢攝）

【明報專訊】很多人在購買衣物時花盡心思，貨比三家，揀到啱為止！但對貼身保護我們私密部位的內褲呢？不少人反而沒太多要求，甚至交由身邊人代勞添置。內褲是我們的貼身拍檔，24小時與私密部位密切接觸，若不適合自己，不舒服之餘，還可能帶來健康隱患，有苦自己知！怎樣才能找到最合適的內褲呢？邀來各方專家，教大家從物料、剪裁、款式等入手，尋找最夾的「親密拍檔」！

「內褲日日穿，是每一日的貼身物品，舒服與不舒服差很遠」，香港理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲強調，最直接影響內褲舒適度的，就是用料。除了全棉內褲，大部分內褲都會攙入人造纖維或再生纖維等，平衡不同物料特點混合紡織。

全棉吸濕親膚 缺彈性易變形

內褲物料最常見是全棉，屬於天然纖維，透氣度高，手感柔軟，對皮膚親和，是不少兒童、皮膚敏感人士的內褲首選。葉曉雲指出，全棉內褲的吸濕力尤其出色，吸收皮膚水分後可將濕氣保留在纖維內，相比起吸濕力弱的人造纖維，天氣乾燥時穿上全棉內褲，較少產生靜電，亦不易導致皮膚痕癢。

不過，凡事都有優缺兩面，棉吸濕後卻不易乾透，在潮濕季節，或要準備多幾條內褲替換。「全棉還缺乏彈性、容易變形，未必能做到很貼身，而且不耐用。所以部分內褲會加入不同纖維，令其耐用度或其他性能更好。」

棉+聚酯纖維不易皺 柔軟度稍遜

由於棉缺乏彈性，全棉內褲一般較為寬鬆，故近年愈來愈多棉內褲攙入彈性纖維（spandex、elastane、lycra），令到內褲更貼合身形，活動時舒適自如，不易變形或變皺，彌補全棉缺點。

為了令內褲耐用、快乾，亦出現棉和聚酯纖維（polyester）的組合（即滌棉），它比起全棉的耐用度更高，不易變形、變皺，而聚酯纖維本身不吸水，可以彌補全棉難乾的缺點，當愈多聚酯纖維，內褲就愈快乾透，不過手感上就沒有全棉般柔軟。

莫代爾滑溜舒服 吸濕透氣

近年最流行的內褲物料非再生纖維莫代爾（modal）莫屬，拿上手一摸，滑溜舒服，手感不比全棉遜色。莫代爾以歐洲櫸木木漿紡織而成，從事百貨批發逾50年、近年兼營網店的家＋百貨，其高級市場主管黃妙鳳指出，莫代爾內褲手感柔軟滑身，吸濕力和透氣度高，而且印染鮮艷的顏色後不易脫落，是店內繼全棉內褲銷量最好的內褲類型。葉曉雲補充，莫代爾從植物纖維加工而成，比起棉這類天然纖維，可以做得更幼細，更有光澤，而其原材料天然，皮膚易過敏人士都適用。

尼龍耐用易泛黃 竹纖維抗菌易破損

其他物料還有尼龍（nylon）、竹纖維等，尼龍具彈性、耐用，惟吸濕力較弱，而且耐光度較差，常在陽光下晾曬容易泛黃。而屬再生纖維的竹纖維，具吸濕、透氣、抗菌、抑臭等功能，但較易破損，需頻密換新。

選好內褲物料就得？別以為內褲穿在裏面只需考慮用料，有時選錯剪裁、款式，或會鬧出尷尬事！葉曉雲和黃妙鳳都建議大家按衣著配搭、出席場合來穿著不同的內褲款式。

緊身下衣宜配無痕、肉色內褲

女士穿著貼身裙或褲時，最尷尬是露出內褲痕迹！葉曉雲建議可穿T-back或無痕內褲，避免尷尬。無痕內褲怎樣揀？不妨留意內褲邊沿。有些無痕內褲的邊沿以高溫黏合，沒有車線，比起一般內褲已很薄身，但仍多了一層布，或隱約透出痕迹。想萬無一失，可考慮另一款無痕內褲，採用不易「散口」的布料，裁出後的布料邊沿不再加工車線，更薄身、無痕，不過耐用度稍遜，容易變形。

另外，若穿淺色緊身裙、褲，還要注意內褲顏色！白色下衣配白色內褲？大錯特錯，反而更突出內褲線條，葉曉雲表示：「應挑選貼近皮膚的顏色，所以衣櫃最好有條肉色無痕內褲。」身形略胖，不想顯肚腩，都可從內褲着手。「中腰內褲剛好勒在肚腩中間，很是尷尬，不妨選高腰或低腰剪裁，那就不會剛好擠出一截肚腩。」

運動穿排汗內褲 不宜選棉

男裝內褲款式雖然沒有女裝多變，但一定不止「孖煙囪」！仔細一分，三角及平腳四角兩大類之下，常見是三角褲（brief）、貼身四角褲（boxer brief）、短版四角褲（trunks）和四角褲（孖煙囪，boxer shorts）。三角還是四角內褲較舒適？黃妙鳳說：「其實都是個人喜好，有些人回家後喜歡單穿孖煙囪周圍走；有些人則喜歡三角褲，因褲管不會向上捲，包覆範圍較少而相對透氣，各有擁躉。」曾任內衣褲設計師的林潤軒認為，內褲還應該因應場合選擇，如睡眠時可選孖煙囪，褲形本身寬鬆，加上男士睡眠時陰莖會「自發性勃起」（非受外來刺激的反應），孖煙囪相對較舒適。

運動大汗淋漓，林潤軒建議男士可穿貼身的三角褲或短版四角褲：「一方面貼合身形，運動時更靈活，另一方面布料緊貼身體有助吸汗，更為舒適。」不少人還會換上具吸濕排汗功能的運動褲，葉曉雲提醒內褲都要配合：「面褲既然有良好的排汗功能，內褲都應選同一類型。」若內搭棉質內褲，一出汗就濕透難乾，即使運動褲物料的排汗能力有多高，汗水仍會「侷」在內褲，故可選擇吸濕排汗的纖維；黃妙鳳則建議穿竹纖維內褲，抗菌除臭又透氣。

■家＋百貨

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文：張淑媚

編輯：梁小玲

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