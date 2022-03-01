醫生意見：內褲不透氣易惹菌

【明報專訊】內褲緊貼私密部位，選錯內褲或有不良的使用習慣，或會衍生健康問題！

婦產科專科醫生方秀儀表示，常見有女士因穿著緊身內褲及緊身褲，感染念珠菌陰道炎而求診。她指內褲太緊或不透氣，容易「侷住」濕氣，滋生細菌或念珠菌；同時增加內褲與外陰、肛門和尿道口的摩擦，或使周遭病菌進入陰道或尿道，引起陰道炎、尿道炎或毛囊發炎。她建議女士優先考慮棉質、鬆身和透氣的內褲，蕾絲和有花邊的內褲花俏美觀，但易與皮膚摩擦，引起痕癢和敏感，皮膚較「脆弱」的女士宜選擇簡單款式。顏色方面，她認為素淨、淺色的內褲較佳，深色內褲若用上劣質的化學染劑，可能引起下體皮膚痕癢，而且淺色內褲較易觀察分泌物有沒有異常，若留意到顏色有異或不正常出血，可盡快求醫。

太緊不利製造精子

男裝內褲方面，泌尿外科專科醫生何國樑指出，男士應避免穿著過緊的內褲，使胯下溫度升高，不利於製造精子，三角內褲理論上較平腳緊身，但只要尺寸剛好、舒服都無問題。如果工作性質較多走動或運動時，他認為三角內褲能緊貼下體，穿著時會較舒適，亦能避免尷尬情况。部分男士身上有時傳來一股尿臊味，他解釋，沒割包皮的男士，包皮容易積累尿液，而且男士年紀增長，泌尿功能衰退，或面對尿滲問題，建議大約半日就更換內褲，亦應求診，對症下藥。

內褲始終屬消耗物，有其壽命，用至變形、破損、沒有彈性當然要換新，其實女士內褲大約半年就應換新，因內褲長久下來易有分泌物累積，即使每日清洗，仍難保完全乾淨或沒有清潔液殘留；而男士應該一兩年換新。

內褲手洗還是機洗好？綜合專家意見，由於洗衣機能將水分扭乾，避免濕氣積累內褲中，相對乾淨。清洗時建議使用溫和洗衣液，並採用較溫和的清洗模式，以免加速內褲耗損，並要徹底晾乾。而皮膚過敏或有濕疹人士，清洗時不宜加入柔順劑，以免皮膚敏感。