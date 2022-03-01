設計人語：男裝內褲變化小 設計具挑戰

【明報專訊】貼身內衣褲是日常所需，卻恍如禁忌，令人不敢大膽談論款式、設計，連帶內衣褲設計師一職也好像隔着一層薄紗，神秘得很。如果由男士設計女性貼身衣物，或會招來異樣目光！曾任內衣褲設計師的林潤軒，雖現轉任運動服裝設計，但過去4年設計過不少女性胸圍、男女裝內褲，早已見怪不怪。放下尷尬心態，因為內衣都是一門專業。

男士做內衣，不會如一般人想像般每日被身材性感的模特兒包圍，林潤軒說：「資料蒐集時看的照片的確較性感，但試身時，反而不會起用身材最好的模特兒，普遍都是大眾身形，因為我們的產品對象正是一般人。」再者，會有專人跟進模特兒試身過程，設計師多是在一旁觀看，看看產品穿上身後是否他們追求的效果。試身自然不覺尷尬，反而是到女士內衣店市場調查，了解時下流行的內衣款式和物料時，才有點尷尬：「之前都是與女同事一起去，很少自己一個人，雖然都可說幫女朋友買（胸圍），但始終比較奇怪。」

男士設計女性內衣褲，有如隔山打牛，始終不是產品用家，未必理解女士穿著感受，他卻認為這反是男設計師的優勢，因可跳出既定框框，作出更大膽的設計。不過真正讓他感到具挑戰的，反而是設計男裝內褲，「男裝內褲就只是一條短褲或貼身平腳褲，最多在印花或布料着手改善，但很難讓人覺得很新鮮」，女裝內衣褲則變化多樣，用上不同顏色、不同材質的布料或配飾，已有耳目一新的感覺，有較大的發揮空間。