返璞歸真 以手工為本 編織工藝融入設計

掛起來的衣物——除了掛起來的衣物，圖中的衣框亦是Charles-Antoine的作品。（Dawn Hung攝、 受訪者提供）

【明報專訊】在環保範疇內，修補成為跟回收同樣重要的大趨勢，編織成為個人最想學而學習中的手藝，特別是修補為主的織補，比起織冷衫更具意義。不少名人也是織物愛好者，例如英國奧運雙人高台跳水金牌得主之一Tom Daley便在熒幕前後「織織復織織」，這一幕除了叫人想起編織的工藝一面，亦打破了以往女性以為家人親手編織溫暖牌為己任的既有性別定型。近年冒起的Charles-Antoine Jefferson Chappuis，正是其中一個打破典型的編織藝術家兼設計師。

生於瑞士的巴西裔藝術家Charles-Antoine Jefferson Chappuis，以阿姆斯特丹為基地。首次接觸其作品，是數年前他在阿姆斯特丹開設，以Soft Amphorae為主題的「游擊店」。一如其名，作品以希臘雙耳瓶（Amphorae）為藍本，但以編織取代原本的陶瓷素材。

由時裝工作回歸手織工藝

Charles-Antoine Jefferson Chappuis的背景有趣，本身在ECAL修讀平面設計學位，畢業作品以沙灘巾為題材，做了不少素材研發。畢業後到紐約作攝影見習工作，亦曾為不同雜誌如Apartamento等作平面設計、以巴塞隆拿為基地的Folch Studio工作，其後在巴黎為不同時裝品牌工作。

「整個經歷，讓我感到生活被電腦侵佔，從而產生返璞歸真以手作為生活之本的念頭。我去了布魯塞爾的La Cambre念紡織學位，學習基本功夫。畢業後到荷蘭實習，發現工業生產其實也牽涉電腦，輸入程式便可了事。但我更喜愛的是手織可以在中途變更的靈活，能更容易控制。這種體驗，進一步印證了我以手工為本的工作取向。因為荷蘭開放的風氣，和這裏設計藝術的創作空間及資源，便決定留下發展。我在這裏作編織藝術，不需要如其他城巿般面對性別角色定型等壓力。」Charles-Antoine 說。

棄置玻璃瓶升級再造

平面設計與紡織看似無關，但在他眼中，平面設計有如編織地氈，在概念及思考方式互通。他亦將平面設計中的用色及比例等，融入非平面的作品，創作Soft Amphorae瓶子雕塑，在發展初期便得到家品店Frozen Fountain引入，並在日本及英國等地發售。Soft Amphorae並非純粹編織，加入了升級再造的元素。Charles-Antoine先在街頭收集被棄置的玻璃瓶子，組合成符合個人美學的形態後，以自家染色的麻線編織成套子，套入瓶身成雕塑。色彩方面帶強烈Memphis用色風格，但雕塑以曲線為主，構成獨特美視覺效果。瓶耳則以鋼絲軟繩為芯，套上麻線編織。

「曲線形態來自我念書時的課題。當時我以蛇吞獵物後的曲線為靈感創作。麻繩本身並非最理想素材，因為沒有彈性，但我卻愛它天然的本質，亦與歐洲歷史息息相關，本身亦帶獨有的反光亮面效果。麻線和我用到的天然染料限制了可染的顏色，亦確立了用色組合的配搭。編織紋理則相對簡單，帶點織籃的感覺，善用麻線質感。」Charles-Antoine笑說：「整個作品並無很大的概念，我着重的是親手創作這種感覺，這種創作感覺好像愈來愈難能可貴。」

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文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

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