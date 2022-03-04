Quicknote：老牌干邑 限量新裝富幾何美學

【明報專訊】提起干邑，大家可能會想起Hennessy。品牌由創辦人Richard Hennessy在1765年成立，他成為一名商人的學徒，掌握當時新興的 「生命之水」的貿易潛力，決心要成為干邑製造商，在干邑區﹙Cognac﹚夏朗德河畔﹙Charente River﹚碼頭定居。隨後他的兒子James建立了Hennessy家族和釀酒大師Fillioux家族之間的合作關係。時至今日，經歷八代傳承，Hennessy酒廠推出全新設計的Richard Hennessy Cognac，向其創辦人致敬。

稀有威酒混釀 辛烈中帶果香

這款佳釀採用品牌酒窖儲備中一些最稀有的「生命之水」混釀，儲存在家族莊園中創始人的酒窖內。其製作數量極其有限，只有12個tierçons橡木桶。Tierçons是一款歷史悠久的法國橡木酒桶，由品牌幾代製桶大師於製桶工場手工製成。酒液具有獨特複雜層次和多樣香氣，歷經時間洗禮陳釀的生命之水與年輕的生命之水相混合，口感充滿驚喜，散發強烈辛辣味道，以及皮革和蜜餞水果的芳香。

而今年全新設計的Richard Hennessy Cognac酒瓶則以Baccarat水晶玻璃製成，由建築師Daniel Libeskind操刀，外形具幾何建築美學風格，配備酒杯、取酒器和托盤。建築師從經典的干邑酒瓶形狀入手，在幾何晶體狀態的水晶玻璃內層，吹製出柔和、有機曲線線條，為盛載的干邑帶來全新活力和層次。新版Richard Hennessy Cognac在本月開始以新面貌登場。

整理：張曉冬