國際戰事：從紀錄片、劇情片 認識烏克蘭戰火區

【明報專訊】上周俄羅斯入侵烏克蘭，新聞上一時間出現不少地名，在新聞以外紀錄片或許是更深入了解這些地區的方法，但非虛構作品也是意識形態的競爭場域，不同政治陣營皆會利用作品表達自己的理念，克里米亞（Crimea）的紀錄片是個例子。俄羅斯在2014年吞併克里米亞，及後俄羅斯電視台推出紀錄片Crimea. The Way Home（2015），由俄羅斯總統普京親述他眼中的克里米亞回歸計劃。另一紀錄片Crimea. as it was於2018年發布，從在克里米亞的烏克蘭軍人角度出發。兩套影片仍可在YouTube觀看，後者點擊率較高。

烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbass），與俄羅斯接壤，是普京宣布採取軍事行動的地方。該地近年戰事不斷，多齣關於該地的紀錄片以軍事為題材，例如Airport Donetsk（2015）及A Sniper's War（2018）。值得推介的紀錄片The Earth Is Blue as an Orange（2020），故事環繞在頓巴斯地區的一個單親媽媽及其孩子，每日活在遭受炮火轟炸的陰影下，如何藉拍攝電影的熱情轉化創傷。此紀錄片在辛丹斯電影節等多個影展獲獎。

被俄軍俘虜 烏克蘭士兵患PTSD

亦有不少劇情片以頓巴斯地區為題材，導演Valentyn Vasyanovych新作Reflection（2021，圖），劇情講述一名醫生在頓巴斯地區被俄軍俘虜，及後逃回烏克蘭首都基輔，因被俘虜期間所見的酷刑而患上創傷後壓力症（PTSD）。他的前作《荒蕪世紀詩篇》（Atlantis，2018）亦以烏克蘭東部為背景，談及患PTSD的軍人如何面對戰後廢墟及重建，是獲得最多獎項的烏克蘭電影之一。

至於首都基輔，相信不少香港人已看過紀錄片《凛冬烈火：烏克蘭為自由而戰》（2015），導演沙基羅斯尼薩的《佔領廣場》（Maidan，2014）則以較冷靜手法記錄同一場革命。虛構影視作品方面，近日在IMDb上最受歡迎的是電視劇Servant of the People，由烏克蘭總統澤連斯基主演，他不止擔任演員，整齣電視劇皆由他監製和編劇，諷刺本地及國際政事。

文：胡筱雯