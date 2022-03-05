纖薄淨化機藏6L水箱 5招過濾空氣

【明報專訊】如果想選擇同時具有過濾空氣及抽濕功能的空氣淨化機，除了Philips，亦可考慮Whirlpool旗下的Puri-Pro抽濕淨化機系列。它最大的賣點是具有「五重全護過濾」設計，包括納米銀離子過濾網、全方位抗菌塗層、HEPA過濾網、活性碳過濾網及負離子淨化裝置。其中納米銀離子過濾網當中的銀離子，廠方聲稱除了具抗菌作用之外，也可阻隔塵埃、毛髮、寵物毛髮等；全方位抗菌塗層宣稱能持續分解及殺滅微生物，避免塵粒過量積聚，同時能去除致敏原，殺滅及抵抗細菌、病毒，效能達99.99%；至於HEPA過濾網則宣稱可過濾花粉、致敏原及PM2.5懸浮粒子，同時也可過濾0.26微米的微粒達98.1%；而採用蜂巢式設計的活性碳過濾網，亦宣稱可去除99.99%甲醛及異味（如寵物、煙味、霉味等）；最後的負離子淨化裝置據稱可減低細菌生存力或殺死細菌，也可去除霉味。

乾衣啟動負離子淨化減霉味

與Philips 2合1抗敏空氣淨化抽濕機一樣，Whirlpool的Puri-Pro抽濕淨化機系列亦加入獨立空氣淨化功能，並設有自動及手動模式，用家可因應需要調校相應的風速、風板的角度及時間。同時在機身亦設有LED空氣質量指示燈（綠、橙、紅），可分辨室內空氣質素高低。而當夜間模式啟動時，指示燈會變暗，以免影響用家睡眠。

雖然Puri-Pro系列的機身都採用較纖薄設計，但仍配有儲水量為6公升、採用防溢蓋設計的水箱；跟機還附上膠喉連接機背出水口，將水箱的水直接排出，開通宵乾衣亦沒問題。另外，使用乾衣功能時可讓抽濕機以最高風速連續啟動10小時，導風板則以廣角擺動；用家亦可自行調節運作時間（可選擇1至24小時或連續運作）及調校導風板擺動角度以切合不同需要。為了減少細菌滋生及產生霉味，在使用乾衣模式時會啟動負離子淨化功能。

■Whirlpool Puri-Pro抽濕淨化機系列規格

水箱容量：6L

抽濕量：12.3L至24L/日（視乎型號）

體積：400×590×190mm

售價：$4298起

網址：www.whirlpool.com.hk

[E潮]