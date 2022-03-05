聲控「圓柱」多角度送淨風

一機兩用——機頂設有對流扇，設有3檔向上及左右轉動90˚等角度調校，加上送風距離可達8米，夏天除了能過濾空氣，也可當成風扇使用。（品牌提供）

圓柱機身——一般的空氣淨化機設計多是四四方方，不過小米的採用圓柱體設計，更容易融入家居之中。（品牌提供）

【明報專訊】2合1空氣淨化機固然方便，但如果用家並不需要抽濕功能，只想要一部功能強勁的空氣淨化機，其實都有不少選擇，小米空氣循環淨化器是其中之一。

此機的設計有別於一般的空氣淨化器，以圓柱體設計但機頂加入多角度對流風扇，令到已淨化的空氣能送至最遠8米距離，既能當作風扇使用，同時能增加過濾空氣的效率。而根據廠方宣稱，機體在睡眠模式之下，CADR仍能達到每小時101平方米，其噪音亦只有35.7分貝，就算放在睡房，開足一晚都不怕影響睡眠。

內置多重淨化單元 過濾動物皮屑

作為空氣淨化機，過濾能力十分重要。機體內置多重淨化單元，設有初效濾紙、高效濾紙及活性碳濾網等，宣稱可過濾PM2.5、甲醛、過敏原、病菌等污染物，動物皮屑過濾率也達96.75%，十分適合有寵物的家庭使用。

此外，機體亦內置多種環境感測器，可感測VOC、PM2.5、溫度濕度等。而在機身則設有大型OLED顯示器，可即時看到室內的空氣質素。機體亦內置智能系統，除了可使用自家專用的米家App來遙控各種功能，也支援Hey Google功能，可透過語音指令來控制機體。

■小米空氣循環淨化器規格

建議使用面積：60平方米（約645平方呎）

體積：直徑320mm×高732mm

重量：約10kg

售價：$3299

網址：www.mi.com/hk

[E潮]