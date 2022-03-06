{派飯達人}方達賢 門常開餐廳 做基層社區的嗎哪

【明報專訊】第五波新冠疲情爆發至今，逾七成安老院爆疫，不止長者染疫，院內人手亦趨緊絀，更有院舍廚房因為人手不足無法出餐，長者無飯食。嗎哪餐廳接下供飯重任，暫停門市，集中火力製作優惠飯盒給院舍、低收入人士和家居隔離人士，關顧他們的身心需要。面對逆境，公營系統失效無法仰賴，幸好社區能夠互助自救。然而這亦導致嗎哪餐廳的開支大增，入不敷支下資金只夠營運多一個月，老闆方達賢（Leo）說，自己只是做正常人會做的事。

嗎哪餐廳位於觀塘的觀潮浸信會內，落地玻璃窗引入和煦陽光，讓人第一眼就看到木牆上簡單而鮮明的一句：We love because he first loved us（我們愛，因為神先愛我們）。這的確是一間充滿愛的餐廳，嗎哪餐廳開業6年來，由大埔搬到觀塘，做不少社區關懷工作，有需要人士可以到餐廳領取免費或以5至20元購買飯盒，對象包括無家者、劏房單親家庭或獨居長者等，餐廳每月供應約15000個飯盒。這裏的員工來自五湖四海，有註冊社工，亦有復康人士、更生人士和自閉症患者，Leo希望為他們提供就業機會，給他們發揮空間。餐廳上月底為製作免費和優惠飯盒而停業，直至今個月初，終獲發食品工場牌照，可以增加飯盒供應量，餐廳方重新營業做生意。

疫情下餐廳除了恆常派飯給有需要人士，還將飯盒送到在家隔離的患者家門，求助者來自佐敦、紅磡、長沙灣、元朗甚至香港仔，他們以前沒有光顧過餐廳，但在政府熱線打不通、求助無門下以WhatsApp聯絡餐廳。餐廳社工和義工每天把糧食和快速檢測包送到求助者家門，Leo有感弱勢階層在疫情下更易被邊緣化，「近期很多抗疫資訊、措施都遺漏了弱勢者」。如確診者在家隔離不能外出，要親友代送糧食、藥物，那獨居長者怎辦？確診者7日後快速檢測結果陰性就能外出，但低收入人士無錢買快速測試劑又怎辦？况且防疫政策變幻莫測，Leo接觸的基層家庭未能接收最新資訊，還停留在陽性後要等救護車送到隔離設施的做法。

為受疫情影響行業人士供飯

除上在家隔離的患者，餐廳3月開始為受影響行業人士供飯，如健身、飲食業，「我們會畀個飯你先，然後再家訪，看看有沒有什麼額外需要，如幫手搵工」。Leo說自己只是一個正常人，做正常不過的事，「他要呻你咪聽囉，他要你畀意見咪講囉，他不會問你借錢買樓㗎嘛。他要什麼？只是有人幫手看顧小朋友，搬屋有人幫忙，上到公屋要驗樓我們幫他睇，就係咁簡單之嘛，無飯食就找我們囉」。

不計成本盡幫 靠捐助撐過難關

明明是一間餐廳，但所關懷的對象、提供的服務卻遠超餐廳份內事。Leo說餐廳能夠接觸的受眾比慈善機構、政府部門更廣，找機構可能要填表審批，不是信徒又不會入教會，而餐廳則門常開，「衣食住行，住和行我們幫不到，太貴了，衣、著衫又不是我熟悉的事，所以就開餐廳，任何人也可以進來」。餐廳一直以來的信念是做到就做，幫到就幫，幾乎不計成本，最誇張時一個月蝕30多萬，Leo開業頭4年無支薪，現在也只有半薪。他計過盤數，餐廳餘下資金只夠營運到今個月底，「我剛剛才出完家書，即是給同事的信，跟他們說3月可能是最後一個月」。他說得輕描淡寫，這不是餐廳第一次陷入經濟危機，「這兩年同樣的說話我說過兩三次，但最後都無事」。開業時Leo本想餐廳能夠自負盈虧，有足夠生意額支持社關支出，但6年來多數都入不敷支，幸運地每當瀕臨結業時，總有人及時捐助，恰好夠撐過去。Leo相信這是上帝的安排，所以餐廳都把每個月當成最後一個月經營，希望力所能及內幫最多的人，「我們的信仰都講個盡字，盡力的盡，我覺得都已經盡咗，如果在這個時候結業，也沒有太大的遺憾，我們已經推晒所有（服務）出去」。餐廳取名嗎哪，嗎哪來自聖經故事，以色列人出埃及時，在曠野中沒有糧食，上帝賜給他們名為嗎哪的神奇食物，嗎哪每日只提供足夠的分量，不能儲存過多，不然會腐爛。Leo說，嗎哪的象徵意義是訓練對上帝的信心，記者則覺得，嗎哪也有如嗎哪餐廳在社區中的意義，可解基層的燃眉之急。

年少得志卻迷失 信教後建扶貧使命

原來在接觸基督教、認識嗎哪故事前，Leo判若兩人。他大學畢業後任職市場推廣，幾年後創業，生意一帆風順，28歲已擁有5間餐廳，還打算上市。那時的他年少輕狂脾氣差，「因為太後生有錢，又好像是自己一手一腳搞番嚟」。他找黑社會收數淋紅油、食軟性毒品，跟家人關係差，「我每日要做的事就是用WhatsApp鬧人，跟住打電話鬧，再現場鬧，然後收錢，跟住走，再去蒲。譬如我生日，畀幾萬蚊去蘭桂坊開幾張枱，不是別人請我食飯，是我請人」。後來他因為打籃球，認識教友而開始返教會，他跟教會到內地探訪，那時生意一落千丈，由一年千幾萬現金流蝕至負債百多萬，只剩下一間位於大埔的餐廳，也就是嗎哪餐廳。最初他一個星期工作7日，每日18小時，無糧出還要倒貼錢，「做到喊、抽筋，但慢慢多了人一起來做社區關懷工作，見到更多比我有需要的人」，餐廳星期日還會開放給外傭休息，「扶貧是使命，建立真正的關係是我想要做的事」。

比溫飽更重要的事

Leo希望以食物為媒介關懷社區，與餐廳的人建立關係。他逐個道來同事的故事，「Ivan叔啦，他中了風，成身紋身，但是一個好好的阿叔；入面高少少的叫宇宗，以前撈偏，信道教，有師父上身嗰啲，但現在在信仰中一齊經歷；這個賢仔就低能嘅，他一畢業出來有offer唔要，加入這裏，人工又低人咁多，萬四蚊做社工」。這都是他珍而重之的關係，不像風光不再後就不聯絡的生日會朋友，「真正的關係會在你跌倒的時候扶起你，無嘢的時候講笑，做嘢的時候認真」。還有隔籬桌正在吃飯的B媽，本來是無家者，後來到餐廳做清潔工，Leo幫忙處理過她跟子女的關係，「受惠人我個個都認識，不是個個都好friend，我都會畀佢鬧，但我幾享受這種情况」。比起溫飽，Leo認為與求助者建立關係更重要，「大部分人都是因為失去關係而去到嗰個位，無家者10個有10個，或者9個啦，都是有毒癮，可能跟屋企人嗌交，再吸毒；一係就吸毒，搞到跟家人嗌交，失去關係，覺得無人關心他，就放棄自己」；還有單親家庭、獨居長者也沒有親人關心。「物資要畀，但畀完之後要有after care，讓他知道有人理你」，所以在疫情變嚴峻前，餐廳很鼓勵求助者來餐廳堂食，有面對面接觸才能建立關係和互信，了解他們的生活和需要。

餐廳現在亦開辦英文補習班、婦女小組、中醫義診，源於與求助家庭聊天時談及的需要。故事由幫失智長者執屋說起，有天一名伯伯在餐廳樓下感到不適，餐廳員工送他回家，發現全屋塞滿高過人的垃圾，當中甚至有大小二便，他們幫伯伯清潔家居，「還有無家者做義工一齊執，無家者好乾淨，他們執嘢好叻，因為他們每3個月就要執一次，畀政府掃地影相」。餐廳義工繼而認識了附近的街坊，發現邨內有很多劏房戶，多數是單親媽媽和孩子，後來餐廳一下子多了20、30個小朋友來吃飯和玩耍。「我們找義工陪小朋友玩，發現小朋友原來是SEN（特殊教育需要學童），因為抗疫，加上住劏房，個個都過度活躍，無得放電，我們發現講故事和畫畫，他們會好專心，於是開始搞活動班，每個月跟他們去草地跑，或去農場搞生日會」。這些單親家庭都令他印象深刻，一名單親媽媽有3個小朋友，大兒子嚴重弱智，二兒子輕度弱智，小兒子過度活躍加自閉；一名媽媽從內地嫁到香港，老公包二奶說要離婚，但她還未有身分證，要獨自照顧兩個小朋友，等候領身分證期間不能工作，沒有綜援、公屋，老公又不肯簽字證明自己不會照顧孩子，小朋友不能領取綜援。由於孩子沒有內地戶籍，不能跟媽媽回內地生活讀書，「咁就找社署，社署說你將兩個小朋友送去保良局，你自己返大陸啦」，這名媽媽在餐廳吃了一年免費飯。

在灰喪中才有存在意義

Leo以嗎哪打開繁華都市內隱蔽的角落，見盡基層光怪陸離的遭遇，記者耳聽也覺無力，為什麼香港會有人落得如斯田地？「有位牧師安慰過我，他去過孟加拉救災，以前做宣明會，我問他，『你去到死人冧樓又打仗，咁點搞呀？』他跟我說，『你去到不會再問問題，因為已經夠多問題，你是去解決問題，你再問問題都無用，都無人答到你。』」記者想起最近又灰又混亂的抗疫生活，人人擔心染疫，搶購糧食、快測包，問題天天都多，質問香港為什麼會變成這樣或許已沒有意思。觀塘嗎哪餐廳2019年中開業後遇上社運，緊接是疫情，灰足兩年，但Leo說這樣餐廳才有存在意義，「灰的只是環境，我們好積極面對，餐廳照開，人咪照幫，飯就照派，工咪照返到最後一刻」。

環境無法控制，但我們或可調整心態，「你覺得他們好慘，但他們不覺得自己慘」，劏房單親家庭的小朋友照樣快樂，「他們比我們想像的堅強，如果香港打仗的話，生存到最後的一定是無家者，我同你死㗎喇，但我幾肯定他們不會有事囉，我要投靠佢𠻹」。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 蘇智鑫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao