餐桌共學：天掉下來，也要好好食飯

【明報專訊】意大利人遇上問題就會聳聳膊頭先喝杯咖啡再算,無論在天災或戰亂,總想到辦法在有限的資源下吃得最好,他們在餐桌上的從容和對吃的堅持令人欣賞,有時那種不顧一切的確讓人佩服得五體投地。我覺得最誇張的例子,是意大利烹飪作家Marcella Hazan(1924-2013)在自傳中提到,二戰時她媽媽因為用完了橄欖油,不理因違反宵禁令而被德國巡邏隊當場處決的可能,夤夜去親戚的家取兩瓶上好的橄欖油,回程途中意外掉進了深溝,但把兩瓶橄欖油保護得完好無缺,到日出她被附近的農夫發現救上來時,兩瓶橄欖油依然緊握在手。意大利人就是天掉下來也要好好食飯。

揚一揚桌布後繼續生活

吃飯後桌布上滿是麵包屑,意大利人都習慣在窗口或露台把桌布往屋外揚。教我意大利食物史的教授在課堂上說過,戰亂時很多家庭三餐不繼,無論那一餐有沒有東西下肚,他們都會在窗外大力地揚桌布,展示給鄰居看「我有飯吃」。我覺得這不是為了爭面子(儘管這是事實),當每家都把桌布在窗外一揚,是一種在社區驅趕恐懼和不安的儀式,互相告訴「我在動盪中有在生活」。

香港的環境一直在剝奪生活的基本,在香港說「為何不自煮」其實有點「何不食肉糜」之感。大多香港人小時候缺乏廚房和食物教育,長大後工作已耗盡了時間和精力,加上香港的住宅大都是不人道的間隔,即使住新落成的「豪宅」,廚房根本是阻礙煮食的設計,更莫說大費周章地cook from scratch。不幸也幸運地,疫情迫使很多香港人回歸家中廚房,勇敢嘗試重掌生活技能。有人兩年間練得一身好廚藝,發現愈煮得多,愈會分辨食物的優劣和性價比,也愈有能力獲得更多選擇;亦有人仍在劣食中苦苦掙扎,想嘗試自煮但無從入手。我想分享一下大師給我的啟發。

隨時間循序漸進

我做冥想練習時,總是無法集中,久而久之日漸荒廢。去年上普原法師的課,他給學生的功課是每天定8至12小時、每15分鐘觀3個呼吸。我發現這樣不但可以持之以恆,督促自己做冥想練習的壓力也沒有了,當我要做冥想時也變得容易進入狀態。法師說:「這是effortless。」

法師的說法能放諸任何學習的起始,隨時間循序漸進。一開始別太貪心,由簡單且容易掌握的菜式開始,也不必煮完整的一餐,可買點外賣湊合一餐;亦不必每天煮飯,由一星期一天開始,慢慢增加日子。要挑戰難度菜式時,選一天有充裕時間和精神的日子,專注一項菜式,否則時間和精神不足,又要多方兼顧,失敗率較高也容易令人氣餒。在廚房的時間愈多,就會發現人生很多事情無法控制,廚房內的事情卻總能把握在手。

以家常菜打出生活節奏

日本料理研究家土井善晴認為生活就是要打出一個節奏,而飲食就是生活節奏的支柱,一個我們能自由掌控的領域,他提出適合東方人的一湯一菜生活提案。一湯一菜是指基本上包含蔬菜和肉類(蛋白質)的味噌湯和白飯為原則,也可以隨喜好把白飯換成麵包或意大利麵,就是每一餐都煮和吃得輕鬆無負擔的概念,把自煮放於生活中就如刷牙和洗澡一樣簡單的日常,鼓勵遠離劣質外食和加工食品。他提出入廚其實不必搞大龍鳳逼自己做一桌菜,亦毋須完美複製華麗菜式,日常飲食只需令人安心、「普通好吃」的食物就可以了。台灣私廚兼烹飪老師王培仁認為家常菜就是百吃不厭,又快又簡單,一家人一起吃家常菜就是王道。美籍韓裔名廚、餐飲集團老闆兼飲食節目主持David Chang說:家常菜就是即使味道不夠好,也很好吃,因為這只為了你(自己/家人)而煮。所以我們每天需要的只是簡單快捷、吃得舒服的家常菜,別想得太複雜。

膽大心細

美國著名食譜作家兼烹飪電視節目主持Julia Child(1912-2004)說:「唯一真正的絆腳石是害怕失敗。在煮食中你必須有『死就死啦!』的態度。」(The only real stumbling block is fear of failure. In cooking you've got to have a what-the-hell attitude)是我最喜愛的金句之一。放膽嘗試可能會失敗,但不嘗試就一定不會成功。放膽嘗試的意思是不要害怕失敗,而不是亂來。一些經驗老到的廚師看似煮得隨意,但其實沒有亂來,如彈奏爵士樂一樣,即使是即興但其實沒有偏離樂理。食譜如琴譜,同一首曲也可以有不同的編曲和演繹,先細心了解清楚食譜才動手,忌心急衝動,上手之後就能做即興創作了。如做同一道菜每次都像賭大小般有時成功有時失敗,不妨多記錄,找出失敗原因。

清潔、整理和組織是我從多位職人身上學到的,不單在餐廳的廚房,在家中廚房也很受用,整潔的廚房能增加煮食的動力,洗切等準備亦十分順手。如果堆積了幾天未洗的碗,不但不衛生,拖延症更會一直發作,完全不想煮食。所以不管飯後客人有多晚才離開、身體有多累,我都堅持洗好所有碗碟和清潔廚房後才睡覺、不拖到明天。每星期花點時間組織下周的準備,定日子買菜,如有時間就預先準備醬料(如肉醬和燉肉之類),之後一星期就有自製的罐頭,只需翻熱配白飯就可以了;洗菜時連同明天的菜都洗淨晾乾、包好放雪櫃,或一大棵菜一餐吃不完,索性全部汆燙至半熟後放雪櫃,要吃時一炒就可以了,節省很多準備時間;煮米時多煮一餐,放雪櫃,冷飯、半燙熟的菜和雞蛋經常是我的10分鐘快速午餐的炒飯食材。每天都偷少許時間組織下一餐的準備,就會令每一餐都變得輕鬆。當然我也有懶惰的時候,那就躺平休息,放鬆心情吃外賣。

在日劇《摘星廚神》(2019)中,木村拓哉飾演的主廚尾花夏樹在結尾說:「料理有無限的可能性。」我覺得料理還能給生活無限的可能,至少能在亂流中穩住生活的節奏。在愈艱難的時刻,愈要好好食飯。

雞肉燥蓋飯(そぼろ丼)

尾花夏樹的其中一餐福食,他說這道菜,「放在餐廳的餐牌上會有點嗯嗯(奇怪)的感覺,但每天吃也不會有厭的味道」。所以我也試試看,果然啊,而且很容易上手。這食譜參考了料理設計師飯島奈美為日劇《深夜食堂》所做的雞肉燥蓋飯,再根據自己的口味調整(本身的食譜我嫌過甜)。做的時候雞肉可準備多一點,分好每份一餐的分量放冰箱,需要時解凍就可馬上用,也可用於炒飯、炒菜或放到味噌湯。一個雞肉燥蓋飯,配淋上橄欖油和撒點海鹽的清焯蔬菜,已是簡單卻豐富的一餐。

【材料】(1至2人份)

雞肉燥:

‧絞碎雞肉……200克

‧豉油……1湯匙

‧味噌……1茶匙

‧糯米酒……2湯匙

‧糖……1茶匙

‧薑末……1茶匙(可略)

炒雞蛋:

‧雞蛋……150克(3隻)

‧糖……1茶匙

‧鹽……1/4茶匙

‧水……1湯匙

其他:

‧白飯……1至2碗

‧食油……4湯匙

裝飾:

‧京葱/水菜/芹菜(可略)

【做法】

1.先煮好白飯,備用。把炒雞蛋的調味料和雞蛋混和,備用。

2.把雞肉燥的調味料和絞碎雞肉拌勻,此時可將多餘的分量分好放冰箱。

3.在平底鍋中加入2湯匙煮食油,以中火加熱,油熱後加入雞肉炒至熟透,放在白飯上的一半。

4.在平底鍋中加入2湯匙煮食油,以中小火加熱(我不洗鍋,把雞蛋與剩下的雞汁一起炒),油熱後加入雞蛋炒至熟透,放在白飯上的另一半。加上裝飾,完成。

文、圖˙ 林女

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

