估餐飽：彩色配菜×細緻擺盤 兩大秘訣自製和風便當

【明報專訊】這陣子除了晚市禁堂食，午市能夠堂食的食肆也買少見少，仍要到公司上班的打工仔如果不想捱外賣，自己帶飯是不錯的選擇。尤其是日子苦悶，用心製作一個顏色豐富、色香味全的飯盒，或能讓我們提起精神。Amanda曾在日本生活，今年年初開始自製日式便當帶返工，並在Instagram上分享便當日記，她說，便當讓她和男友每天午飯吃得開心一點，為自己打打氣。

簡易日料理 適合放工後快煮

疫情爆發至今兩年多，香港人長期留家抗疫，不少人都磨練出一手廚藝。Amanda和男友一向喜歡下廚，今年1月第五波疫情來襲後，由於食肆暫停晚市，兩口子夜晚多了煮飯，就索性煮多點帶飯返工，男友說新一年新開始，想做一些新嘗試，「我喜歡煮嘢食的原因，是想別人食到我煮的東西，這是好開心的事」。Amanda說，現在他們差不多天天煮飯，既可以煮喜歡的菜式，又可控制食材和營養，比較健康，「我本身在醫院返工，醫院的東西實在太難食，外賣又食到厭」。有時晚上煮多了他們會用來帶飯，但如果餸菜較多湯，或者有葉類蔬菜不適合翻叮，就會另外再煮。

七彩配菜點綴飯盒

在公司茶水間雪櫃裏的一眾膠飯盒、玻璃飯盒中，你一眼就會認得出他們的飯盒，因為他們的飯盒是精緻的日式和風便當盒，盒內細緻地擺盤，配襯食材顏色，務求令人一打開就食指大動。Amanda笑說自己是「外貌協會會員」，講究食物的外觀，「我覺得食物的presentation靚的話，你的食慾也會好」。男友深表同意，「有多少少色彩，至少我帶個飯盒吃也吃得開心啲，幫自己打吓氣」。令飯盒顏色更豐富的秘訣，就是多用五顏六色的配菜裝飾，例如紅蘿蔔片、車厘茄；黃色的蛋絲；綠色的有生菜、葱花、紫菜；白色則有芝麻，或預先醃好的開胃漬物，如白蘿蔔。

選擇以日本便當形式包裝飯盒，也因為二人對日本的「思鄉」情結，「我們好喜歡日本和他們的便當文化，覺得做便當給對方是很有心意的事，要花好多心思」。香港人常戲謔日本是家鄉，現在外遊無期，無法到日本吃當地食物，唯有望梅止渴，自製日式便當。二人說日本菜除了美味，還方便易煮，步驟不太繁複就能煮出一道見得人的佳餚，簡單菜式如洋葱牛肉丼、豚肉生薑燒，切菜備料連落鑊炒熟，10多分鐘就能完成，最適合在放工後時間不多、不想大費周章時煮，「放工要買餸，返到家只想煮比較輕便的菜式，除非放假，我們才會煮多少少」。

【食譜分享：豚肉生薑燒】

【材料】

‧豚肉……300g

‧洋葱……半個

‧味醂……2湯匙

‧醬油……2湯匙

‧薑蓉……1湯匙

‧葱／芝麻……少許

【做法】

1. 豚肉以醬油、味醂、生粉醃約5分鐘

2. 洋葱切條，薑磨蓉

3. 煎香洋葱之後加豚肉，再加味醂、醬油、薑調味

4. 最後可用葱或芝麻裝飾

‧小貼士‧

Amanda會在進食前加入日本生雞蛋，日本可生食的雞蛋在包裝上印有日本畜產物輸出促進協議會的「TAMAGO Japan Egg」字樣，代表出產日起3周內可生食。

小提示：飯盒應避免帶未完全煮熟的食材如半熟蛋，食材於保存、攜帶或翻熱過程中，容易因温度變化滋生細菌，可導致肚瀉或腸胃不適。另外，翻熱飯盒時應確保食物徹底加熱方可進食。

日超市方便 售現成配菜、葱粒

Amanda曾經到日本工作假期9個月，在日本生活期間，她和朋友去野餐、行山也會自製便當，「我經常沒事做就會去打書釘，書店有好多書介紹100日圓可煮到什麼，或100種不同的食材方便帶飯，日本有好多不同資料可參考」。她說香港和日本便當最大的分別是外觀，香港很多媽媽煮飯很好吃，但不太在意外觀，飽肚就可以了，日本媽媽則花很多心思在擺盤上，「日本人重視顏色配搭，好多便當會有幾種顏色，香港飯盒兩個兜就真的只有兩個餸，不會有很多配菜」。

日本便當多配菜、色彩繽紛，除了因為日本媽媽願意花心思外，日本超市的產品也更方便媽媽們製作色香味俱全的便當，「她們買食材很方便，連葱粒都有急凍葱粒。日本的業務超市很方便，便當旁邊的配菜已經整好晒有得賣，很便宜，很多選擇」。日本超市會定期減價，如預先公布逢周四肉類半價、逢周六牛奶特價，逢周三蔬菜又有折，媽媽們能節省大筆預算。

記者聽說日本人不會加熱便當，習慣凍食，但Amanda觀察所見，除非一些餐廳的便當是塑膠包裝，不能放入微波爐，否則便利店售賣的便當、小朋友帶回學校的便當都會翻熱，「但香港人會叮到飯盒出晒煙，日本人則是適宜入口的溫度，不會去到那麼熱，未必會叮好耐」。

疫情下的小浪漫

不像以前可隨時去日本旅行，現在香港人不止被困香港，還幾近被困家門，娛樂欠奉，商場店舖提早關門，部分食肆沒有堂食，戲院復開無期，在不能行街睇戲食飯的日子，Amanda說煮飯仔和為便當擺盤就成為了他們的拍拖活動，「我還有另外一個IG page介紹餐廳和食物，但因為疫情很少出街，既然𠵱家煮開飯，我們共同興趣都是食嘢和煮食，所以就想到一起做這件事」。每天盤算晚上煮什麼，再一起落街市買餸，變成他們疫下平淡溫馨的日常，「幾好呀，不用諗咩活動，反正現在都沒有什麼可以做」。他們在特別日子還會特製菜式，例如情人節的便當是粟米肉粒飯（show me your love），新年則有老虎玉子燒。

經營專頁 分工合作

Amanda擅長煮日本菜和甜品，男朋友則擅長煮中式和西式菜，正好互補，不過擺盤重任仍然交給她。在管理Instagram平台上二人也有分工，Amanda負責拍照、寫食譜，男朋友就堅持計算材料成本，他說：「一開頭講笑說我都要貢獻吓，Amanda整嘢食，我切菜洗碗，對個post冇乜貢獻，咁不如擺個成本落去比較吓。」想不到網友很認真看材料成本，會參考他們的預算，甚至指出錯處，「當中有好多樂趣，例如如何精打細算，不是餐餐煮個便當都要幾百蚊，我們初心是想帶飯」。例如早前菜價高昂，他們就專買較便宜的瓜果，或多肉少菜。

看相片，他們的便當容量好像遠少於一般人帶飯的透明飯盒，Amanda笑說，常有人問他們夠不夠飽，「好多人以為我們的便當只有手機殼這麼大，其實這個飯盒有500ml，都夠飽，你預7成飽，可以控制吓自己食量，不會食得太多，幾好」。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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