沙發薯：疫情中看電視劇的疫情故事

【明報專訊】這兩年疫情下的世界就像一場發不完的夢，重重複複，就像電影Groundhog Day。香港確診者急增，不少人要在戶外待診，情景十分淒涼。電視是逃避現實的娛樂工具，但電視劇同樣需要與現實緊扣，藉以製造更多代入感、更多話題，所以這兩年都有不少以疫情或病毒為題的電視劇。

HBO改編自同名小說的Station Eleven便是其中之一：故事講述一種極危險的豬流感極速傳播，殺死了大部分人口。劇集從劇院正在表演的莎士比亞《李爾王》開始，飾演李爾王的演員在舞台上突然心臟病發暈倒；坐在觀眾席，曾受急救醫療訓練的主角Jeevan見不對路，即時自動請纓走到台上為他急救。演員即時死亡，這是整個故事的關鍵。

整個劇場陷入恐慌，其中在場一演員的女兒Kirsten沒有人照顧，Jeevan便擔當好人，送她回家。怎知回家途中，他在醫院工作的家姐突然致電，向他警告最新豬流感，叫他要即時找他的哥哥Frank，買大量糧食，不要與任何人有任何接觸。Jeevan知事態嚴重，決定帶同Kirsten一同到他哥哥的住所隔離。

一隔離就幾乎一世，他們在住所目睹整個世界崩塌，飛機墜落、汽車連環相撞、人群倒下……在住所等了數年，最終他們明白沒有人會拯救他們，所以終於離開，故事正式展開。

Station Eleven是典型的那種末日生存故事，講述人性及社會，有科幻、懸疑元素，故事充滿疑團。不過，不特別喜歡那種稍稍長氣、刻意寫實、故弄玄虛的美劇嗎？Utopia或者是更佳選擇。

拯救世界的秘密

2020年Amazon Prime的Utopia講述一班年輕人獲得地底漫畫Utopia，因此意外地成為了秘密組織的目標。秘密組織要殺害他們，取得漫畫，因為漫畫暗中描述了一系列即將會發生的事件，藏有拯救世界的秘密。

要解決地球資源與食物短缺的問題，減低人口數字就是最直截了當方法。各地政府暗中研發一些能夠殺害大量人口的病毒，即將要將它散播出去，然而，Utopia這漫畫就暴露了秘密，因此這班年輕人間接成為了拯救世界的關鍵人物。

劇集由近年聲名鵲起的編劇Gillian Flynn創作，改編自2013同名英劇。原版英劇畫面用上強烈鮮明顏色，加上劇集冷峻同時充滿黑色幽默，所以深受劇迷喜愛。可惜劇集最終只有兩季便被腰斬，沒法完結故事，所以是電視迷常被提及的遺珠。

類似劇情，新西蘭的Creamerie亦是有趣選擇。劇集在去年播出，鮮有地是3個亞裔新西蘭女子擔正，而劇集亦是由其中兩個主角及另一亞裔新西蘭女子創作。Creamerie是Lo-fi、低成本B film製作，講述地球的所有男性被病毒殺死，只剩女性。結果社會成為像The Handmaid's Tale般的反烏托邦環境，女性為了爭取剩餘的精液要向上爬。劇集充滿無傷大雅的笑位，是無聊解悶的好選擇。

疫情未完，俄羅斯正入侵烏克蘭，第三次世界大戰隨時一觸即發，或者未來兩三年將會有更多關於國際局勢的劇集吧。

文：陳Damon（chandamon.com）

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