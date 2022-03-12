一機多用小家電 疫下自煮有啖好食

安全裝置——攪拌杯蓋備有安全啟動系統，當蓋子和攪拌杯組裝不正確時會截斷電源減少意外發生；機內亦有摩打過熱保護和防乾燒過熱保護裝置，確保使用安全。（黃志東攝）

清洗留意——由於要在攪拌杯內加入發熱功能，所以攪拌杯與底座之間會有插頭連接電源。須留意此插頭並不防水，清洗時避免整個攪拌杯放入水中，最好等杯底水分乾透後才插回底座上。（黃志東攝）

一機兩用——好多攪拌機都具有破壁、製作沙冰等功能，但同時煮到湯及豆漿的就並不常見。Philips高速冷熱烹調攪拌機雖然只煮到西式濃湯，但相信對於很多蝸居人士來說已十分不俗。（黃志東攝）

【明報專訊】疫情下人人無啖好食，有些餐廳晚市提早關門，就連連鎖食肆都暫停部分分店；加上隨時被圍封強檢……唯有準備煮食工具，留家做「自煮達人」了。香港家居面積小，一機多用的煮食工具是不少香港人的首選。例如既能攪拌也能煮湯的高速冷熱烹調攪拌機，以及能蒸又能炸的氣炸鍋，既慳位又方便使用。

38,000轉速 破壁煮湯一機「攪」掂

對於愛入廚的人來說，攪拌機可說是不可或缺的電器，無論是製作健康特飲或是食材加工混合都用得到，其中聲稱具有高速攪拌兼破壁功能的破壁機更在近年流行起來。最近Philips推出的「高速冷熱烹調攪拌機」，除了具有每分鐘38,000轉高速攪拌功能，能打破水果和蔬菜的細胞壁之外，更提供加熱功能，將攪拌和烹調合二為一，一鍵即可炮製出蔬果汁、豆漿、西式濃湯等多款冷熱美食，為數目有限的爐頭減少負擔。

8種烹調模式 可預設時間

機內提供8種預設模式選擇，包括5款「熱攪拌烹調」（豆漿、濃湯、五穀粥、營養米糊及粟米汁）及3款「冷攪拌」（蔬果汁、蔬果沙冰及碎冰）。只需放入食材，就可將食材攪碎及烹調，更重要的是可預設時間，想放工回家有新鮮暖熱的濃湯入口都絕無問題。

新機提供10段攪拌速度選擇，用家可根據食材的硬度或所需的幼細度來選取。雖然這部烹調攪拌機煮不出「老火湯」，不過西式湯如蘑菇濃湯、蔬菜濃湯等都能輕易煮到，在抗疫的日子都可有啖湯水滋潤。

■Philips高速冷熱烹調攪拌機規格

功率：1200W

轉速：38,000轉／分鐘

容量：2L

售價：$2198

查詢：2619 9663

文：吳一鳴

編輯：王翠麗

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