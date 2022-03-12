展覽：20年紀錄片庫藏 探索AI辨識能力

【明報專訊】Superflux其中一項研究題目是人工智能（Artificial Intelligence），而於鹿特丹Het Nieuwe Instituut的新展覽The Future Through Artificial Eyes: 20 Years of VPRO Tegenlicht，便探索人工智能之一的影像識別技術。

VPRO是荷蘭公共廣播組織，以前衛及開放為定位，而意指背光燈的Tegenlicht，是旗下紀錄片節目，在2002年首播。這個展覽則是利用節目過去20年的紀錄，並結合人工智能之一的自學程式（self-learning algorithm）來分析影片庫藏。展覽主要分為兩個主要部分。第一部分是追蹤人工智能的發展，由自動機械人騙局Mechanical Turk說起，再談到神經網絡等近年發展，以自動化為軸心，由硬件的機械講到軟件。第二部分則是由Richard Vijgen設計的裝置，將影像按人物、器物及自然來分類，並可調校程式可信度（algorithm confidence）來篩選結果，可信度愈高搜尋結果便愈少，觀眾可透過觸控屏幕來搜尋，例如人物搜尋內，有不同的人種識別，而搜尋結果準確度算高，當調至最高可信度時，誤差約為10%。整個系統最主要的功能是以人工智能分析影像、關鍵字等來提高搜索影片庫藏的準繩程度。

同時為紀念節目20周年，VPRO亦推出了網上庫藏（avdt.vpro.nl，需海外VPN登入），帶出在這個資訊爆炸的年代，搜索分類及檔案處理的重要。

參考網址︰bit.ly/3hP4ZlB

文︰Dawn Hung