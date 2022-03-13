【明報專訊】這星期以來繼續有大量陽性和大量死亡個案，好些因為求救無門導致延誤，最後懷疑失救致死的控訴，還傳出有確診長者自殺。就算是不幸中之大幸，「陽了」但沒有發展成有生命危險的重症，從不同渠道的「見證」可發現，身體少不免一場折騰：經歷到前所未有的喉痛和瘋狂咳嗽，然後在病懨懨下要藥來不及搶，要見醫生急症室只留給超緊急，預約診所的電話熱線不易通，私醫還請你走開，你想問「點算」但不知要問誰，上官網想搵有用資訊但試過就知沮喪，等在前頭還有種種關於隔離令的未知與忐忑和解釋不清……

點算好？所謂生命的危脆性（precariousness），再加上烏克蘭那邊的戰禍，這時候讀Judith Butler，肯定感受特深。

幸而人間有情義，救急扶危的中醫，為你奔走頻撲幫買物資的親朋好友，細心照料的同住家人等。這陣子，照顧確診病人的醫護固然是抵住了超負荷辛勞付出（今期起有護士白路的手記連載），眼見超市貨架繼續天天清空，街上店舖也有不少關門避疫，明明染疫人數估計已近200萬，因應隔離檢疫導致這兒那兒間歇出現人力真空，但整體上市內必要的服務仍在勉力維持，這也多得各業人員冒着或多或少的染病風險在盡職盡責，着實應該心懷感激，真誠道謝。

P.S.這期是999期，下期是「星期日生活」出版第1000期，我們在準備一個微小但親厚的誌慶活動，這裏作個小小的招募，如你在家中有儲下舊期數的「星期日生活」，拍下照片，周四前請傳電郵至sunday@mingpao.com留下聯絡。

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編者話˙黎佩芬

圖˙Stella So

編輯•蔡曉彤

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