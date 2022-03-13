綠色生活：疫情下被「玩爛」的草地

【明報專訊】在疫情和社交距離措施下，港人紛到郊外野餐、露營和「車中泊」，為的是吸口新鮮空氣，就連馬路旁的小草坪也不放過。誰知道，草地卻因此被壓得喘不過氣？除了早已光禿的塔門，近月連貝澳私人草地、新界收費營地都被破壞，網民俗稱「玩爛」。焚燒後的焦土寸草不生，一片坑坑巴巴。本來，草地或可「天生天養」、「春風吹又生」，但現在亦難抵人類頻繁的踐踏和損耗。

郊野草地不能自給自足

生態保育人士方冰在疫情期間仍有持續淨灘和行山，這兩年看到不少破損的郊野草地，引起他的關注並拍照紀錄。他形容情况已去到「不可逆轉的地步」，許多草地由綠油油，變得枯敗斑駁，最後整片消失。他以塔門為例，說以往只有長假期較多人，即使旺季露營者眾，草地也可趁雨季慢慢復原，但自2020年7月中起，漁護署轄下郊野公園內的163個燒烤地點及41個露營地點關閉至今，令到塔門、東龍島和赤徑等地郊遊和露營的人數大增，已超出其生態承載力，塔門甚至已承受不起遊人踐踏。

當中，最為人詬病的行徑是「燒地」，即直接在地面堆柴生火，通常會用石頭圍起火種。方冰經常在郊野見到燒地痕跡，多有煙頭遺留。柴火煮食效率較瓦斯爐低，他相信露營者是為燒烤或營造浪漫氣氛，但其實燒地的遺害甚於山火：「一般山火，表面那層燒了，有雨水尚可以長草。堆石生火的話會有陶瓷效應，達攝氏數百度，燒上數小時，下面的表土已經燒光了。石頭也不會移走。」而後來者亦多會踐踏同一地點及在其上生火，令泥土壓得緊實，難有回復翠綠的機會。

此外，草屬陽性植物，需長期吸收陽光，但露營則較窒礙生長：「一般行山在草地停留的時間較短，傷害不大，但露營覆蓋草地的時間較長，令它幾天都做不到光合作用、吸收不到水氣。」他說即使不談生態影響那麼宏大，如遊人置身現場或用航拍機拍攝，見到像補丁的草地，也會興致大減。他指這樣的草地已不能自給自足，而香港山野由不同部門管理，決定了草地會否得到合適照護：

1. 不屬郊野公園範圍的郊遊地點

通常屬私人土地如貝澳草地，或者政府土地如塔門。後者屬未撥用和未批租的政府土地，由地政總署管理。雖然地政總署沒權阻止公眾前往露營，但公眾仍要遵守《林區及郊區條例》第16條，即不能在林區、植林區或郊野範圍之內或附近非法生火或用火。惟據方冰所見，地政總署甚少作干預或監管。再者，由於這些地點並非營地，沒有水源或洗手間設施，垃圾和排泄物均會污染草地和引起衛生問題，而食環署則只管垃圾桶的垃圾，「可以說草地沒監管的，見到好多格網、燒烤叉遺留。」地政總署回覆時指塔門草地不在其他部門護養管理範圍內，會為天然植物提供非經常性護養，包括按需要移除、修剪樹木或清除雜草。

2. 郊野公園、海岸公園非指定露營地點範圍

這些地段由漁護署管轄，公眾須遵守《郊野公園及特別地區規例》，職員巡邏時如發現有人在指定露營地點外的地方露營，會警告和執法。截至上月14日，該署已發出逾400張非法露營及人群聚集的告票。不過，方冰在西貢長咀、東灣和大灣等郊野公園範圍，都見過有人燒地露營，而且這些地方較偏遠，職員難以巡查監管。另外，漁護署有為郊野公園維修山路，鼓勵遊人「行正路」，從而減低他們抄捷徑、「爆林」而損壞草地的機會，同時會放置告示牌。若有郊野公園草地遭燒毀，漁護署有權圍封修復。

3. 漁護署指定燒烤及露營地點

是最理想的露營和生火地點。營地有提醒遊人只可在指定燒烤爐生火的告示，不得架柴生火。雖然這些地段也有草地，但有漁護署職員打理，也有完善配套設施如洗手間、水源和焚火台等。這些設備似乎有違港人親近大自然的出發點，但方冰指若在荒蕪野外，人們必然會遺下垃圾廢物，破壞土壤環境，這樣反而違背愛護大自然的本心。

4. 草地、草坪、草皮的分別

除了郊遊，有人亦會到私營場地玩「車中泊」和露營，那些草地雖有場主鋪砌和打理，但仍「體無完膚」，甚至得整幅更換。天匯園藝的項目經理邱盛昌有逾30年綠化工程、鋪草地的經驗，他先解釋在園藝中，草地、草坪和草皮的分別。草地泛指任何有花草的綠化區域，可保持土壤水分、減少乾旱時的沙塵和雨季積水。草坪由多年生禾本科草種建設，有人護理，規模不限，常見於庭園、公園、運動場和高爾夫球場。而用來鋪砌草坪的就是「草皮」，外國地大，草皮農場會按訂單切割，連同泥土捲起，用吊機運送至工地，直接鋪展。但香港地方小，加上方便運送，草皮通常是一呎乘一呎，十塊為一疊。一塊約厚3厘米，根莖如髮絲幼細，要如階磚般逐格鋪砌。全球有過萬種草，香港植物標本室顯示本港原生及引進的草地用草共有20種，部分外來種已歸化為本地品種。邱盛昌解釋草種分暖季草和冷季草，香港氣候適宜用前者，常見的有6種。（見表）

草也要冬眠

「草地很少要換，除非人為破壞。」邱盛昌指由鋪砌草皮到均勻貼服，起碼需時一個月。因每塊草皮只附一層薄泥，園藝師先要定時供水，助根莖伸到工地泥土上，同時清走外來種子及雜草，然後定時修剪，讓匍匐莖橫向蔓生，填補正方形草皮之間的間距。護養暖季性草坪的工序一般宜在4至11月進行。入秋後北風吹至，草吸收養分的能力轉弱，踏入俗稱「冬眠」的狀態，「這段是休草期，完全不建議讓人踐踏。」葉片會變得黯淡發黃，他見過有人依舊施肥，卻令草地燒根，至春天才發現奄奄一息。低溫和溫差大也不能鋪設草皮，因根莖難延伸，草皮四角易翹起，散失更多水分。

他說香港的草坪知識較落後，甚少向外地取經，新加坡的城市綠化能在世界名列前茅，因政府會特意從外地購入酸鹼度合適的泥土，而香港用的則是大型地盤動工時挖走的泥土：「都沒有養分，已經過層層壓實了。也沒人去看酸鹼度。」大球場的「薯仔田」事件，他就認為問題出在泥土而非草皮。港島東愛秩序灣公園的草也曾因泥土深淺不一，開放後轉眼變黃。此外，草坪自動灑水系統多數水壓偏低，管理者也不一定另派人澆水。疫情下多了港人到草坪休憩，他覺得奔跑、野餐尚可接受，但指露營車或汽車會輾壓草坪，帳篷和桌椅等重物又遮蓋了日光：「草坪只有4、5小時休息，之後又給另一群人用，長時間施壓，一定扁塌。」近年也多了戶外草坪的活動，用上大型遮陽架和音響器材：「由日日有陽光，突然連續幾天變了溫室。之後搬走，再有陽光就難適應，未必能復原。」

為草地減壓

露營不要大龍鳳

護理草地不是一時三刻見效，那市民可怎樣為草地「減壓」？有人建議用離地焚火台或防火墊，以免直接在地上生火，但方冰有保留，因即使有防火墊，石頭仍然緊貼地面，或未能隔絕高溫，灰燼亦難帶走。而且，柴枝屬環境資源，濃煙又會釋出污染物。他建議如沒有物資，又要取暖或煮食，才堆柴生火：「這應是最後一步。去露營盡量不要搞太多大龍鳳，這樣對環境破壞更多。我們是為享受自然。」他也覺得露營總有污染和垃圾，「其實不一定要露營，一日的行山活動，比露營的破壞性低好多。」並期望政府靈活處理，在疫情緩和後開放指定營地以讓其他草地復原、於碼頭增設告示、加強人手巡邏、設立休草期以修復損壞草地。邱盛昌則關注在山野便溺會害死花草：「如果人有三急，建議去較粗壯的樹木旁解決。」亦應多帶清水，以沖走排泄物。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 歐陽德智

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