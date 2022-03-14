醫賢心事：禁足別忘照顧情緒健康

避免空虛——做一些自己享受的活動，能讓時間過得快一點和避免空虛的感覺。（Shutter2U@iStockphoto）

【明報專訊】隨着愈來愈多人感染新冠病毒，很多人也要面對在家隔離。而可能推出的禁足措施，也令大家聞風色變，恐慌地搶購糧食和日用品。當基本的生活需要解決了後，大家別忘了照顧自己的情緒健康。

冷靜思考 只預備需要物資

即使面對隔離或禁足，也是一段有限時間。我們可以冷靜地想一想到底需要什麼物資和需要多少。當我們被恐懼支配，容易失去理智。有些人已經預備了1個月也吃不完的食物，但冷靜地想一想，全城1個月也被禁足、完全不能外出的可能有多高呢？

恐懼是無底深潭，有千萬種恐怖的可能可以發生，可以把我們的精力消耗殆盡。我們要問一問自己，最實際、最有可能發生的情况會是怎樣呢？

保持生活節奏 做喜愛活動

當我們長時間在家，沒有目標、沒有方向，生活節奏容易變得鬆散，遲起牀、三餐不定時，白天沒有做過什麼，晚上又不願去睡。

我們可以盡量保持平日的作息時間和生活規律，照常地吃早餐，依照平日休息的時間睡覺，避免作息變得混亂。預備一些自己享受的活動能讓時間過得快一點和避免空虛的感覺。在家看劇集和電影、畫畫、玩線上遊戲等也可以讓你不知不覺地度過一天。如果你本身公務繁忙，反過來在這段時間亦要注意作息時間，因為在家工作很容易忘記了休息。

跟身邊人連繫 網上聚會

疫情期間我們跟朋友的連繫難免會受到社交距離措施影響。如果全城禁足，大家也留在家中，可以相約朋友在網上聚會、玩網上遊戲、在網上打麻將等，過程中互相問候，交換近况，記緊別忘了向親友送上鼓勵和關心。

除了跟朋友網上聚會外，禁足期間也是跟同住家人相處的大好時機。預備一些可以跟家人一起做的活動，例如一起預備食物、一起玩一些紙牌遊戲等。這種一起做一件事的感覺便是最好的連繫。

正所謂「關關難過關關過」，在過程中如果能互相支持，相信總有一天生活會回復正常呢！

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文：何浩賢（精神科專科醫生）