藝文青：《940920》之讚與彈

【明報專訊】今晚是ViuTV原創劇《940920》大結局，該劇是2020年大熱作品《二月廿九》的延續，由上星期一開播以來都有不少討論，穿越劇本身已有吸引力，觀眾會嘗試分析故事是單一還是平行時空，平行時空的話又有多少個時空出現，筆者更發現《二月廿九》主角Yeesa在《940920》再次穿越，十分驚訝。

在星期三第8集播出前，導演羅嘉駿特意發帖，為這星期播出的首兩集道歉，當中有句我認為由創作人說出口是甚為心酸的。

他解釋因封關無法去台灣拍攝，在拍攝前幾個月才打亂原先的劇本，情節多番加減出現災難性影響，他說︰「說實話，我好像失去了判斷好壞的能力。」但看過星期三的集數，其實不少人覺得前兩集的失誤，例如角色變奸變得太快、男女主角行為不合理，其實也尚可接受。

即使寫劇本時間不多，但《940920》是很有野心的作品，故事結構上，團隊早已預告《940920》是《二月廿九》的前傳與後傳，希望延續故事有新意；雖然同樣講穿越，《二月廿九》是愛情劇，《940920》則重解謎，設置多個時空交錯的懸念，吸引觀眾猜測故事走向。

客串演員太多 被批似「賀歲片」

因未看完整個故事，不再評劇情了，只想說網民認為客串演員太多，筆者同意，客串演員幾乎每集都有，而且喧賓奪主，有七師傅、張敬軒等，而YouTube頻道試當真3名主創出現的第6集，劇情邏輯問題多，才有更多人批評客串浪費時間，有人狠批作品似「賀歲片」。

試當真客串部分有一點可借題發揮，許賢說劇中演員有電視味，意思是演員適合做電視劇，筆者理解是相對「網片」而來的說法，網片多用客串情節做gimmick，播第6集當晚試當真發布網片《140520》，由《940920》主演劉俊謙扮劉馬車，非常搞笑，討論度頓時蓋過劇集。

解謎穿越劇，場景、服裝、特效都多，有看劇的觀眾一定要看製作特輯，訪問眾多主創，片中所有人似乎都是不計報酬超額完成負責部分，在劇集畫面也能看得出，例如再次還原《二月廿九》神聖幾何學會場景、不同年代的服裝等都做得非常仔細。TVB電視劇當道時代，電視劇講求快靚正，《940920》畫面質素好得多，又突破港劇傳統，以Netflix的1:2制式拍攝，更有電影感。電視劇面對Netflix與網片的競爭，其實很需要觀眾有足夠耐性支持，每日追看，不禁想起《ERROR自肥企画》所言，創作之外也在挑戰觀眾的專注力。

文：劉螢

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