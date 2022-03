繪畫秘密日記 夜游衝破恐懼

「植物庭園」系列——作品Isabella in One Tree Hill,何淑美描繪疫下居英生活,常會帶狗狗走入大自然。(受訪者提供)

【明報專訊】或許是在離島生活的人,家近海灘,才有「游夜水」的機會。在漆黑一片的晚空下,大海同樣漆黑,但只要有月亮或任何微弱的光,都會帶來與別不同的波光,在這環境下人也要面對內心恐懼與無力。在「直覺型」藝術家何淑美筆下,「夜游」系列帶神秘感,而她的另一系列「植物庭院」卻有和諧療癒的感覺。(註:因應政府防疫措施,本版介紹的展覽開放時間以官方公布為準。)

香港藝術家何淑美展出兩個系列作品,分別為「夜游」及「植物庭院」。最初吸引記者的是「夜游」系列,以繪畫表達晚上游泳的景象,相信有很多可發揮的空間;而何淑美表示作品是啟發自真實經歷,她曾經試過在大嶼山梅窩「夜游」,並體驗了「在水中呼吸、恐懼及無助下衝破障礙和枷鎖的狀態」,希望能在畫中表達。

在英國的何淑美表示,此系列延續自己念碩士時對「人心理狀况及油畫關係」的研究,她特別喜歡「畫人」。在「夜游」系列大部分畫作都有人物,她說並不是根據特定的一個人繪畫,而是混合了多個人的樣貌;亦因她相信身體只是軀殼,最想透過畫畫表達人的內心,所以每個人物她都以「創造一個全新載體」角度繪畫。她說自己在英國辦展覽時,不少觀眾認為畫中人既非亞洲人又非西方人,達到了她理想的效果,讓觀眾集中留意人物神情。

例如畫作Thunderstorm,何淑美指是啟發自她的親戚,希望描繪反叛又會嘗試挑戰禁忌的年輕人。視角上,圖中可以看見年輕人從下而上望,表達年輕人的不安感;而觀眾從上而下望,就像在「安全島」上俯瞰年輕人,那人正猶豫是否上「安全島」。人物表情為觀眾帶來玩味。

另外何淑美說自己非常着重繪畫用的物料。她繪畫油畫已有10年以上,認為油畫適合繪畫人像,因為人有不同層次,油畫可以一層層地塗色,做出比較複雜的效果,反映人的模樣以至心理及精神狀態。今次她特別加入蜂蠟繪畫,帶「半透明感」,她認為這種「半透明感」應用在畫中人物和大海上非常適合。

置身植物中 感受被大自然包圍

另一系列「植物庭院」,在香港是首度展出,是何淑美在疫情期間開始的創作。她自2017年接觸園藝,在英國時跟隨日本鄰居學習,逐漸認識植物在不同季節的模樣。同時她養了一隻獵犬,她說獵犬天性喜歡自由,帶牠到公園和森林散步時,會好奇牠是怎樣看世界,是否感受到被大自然包圍的愉悅,也成為此系列的一個主題。這系列的作品中,大多數畫面是非常密集的。例如Isabella in One Tree Hill,獵犬置身植物中,而植物之間幾乎沒有空隙,不同的綠色互相交疊,呼應藝術家想像獵犬被大自然包圍。另一作品6 Months In The Wood,是何淑美花半年時間繪畫的作品,源於2019至2020年發生了很多事,她經常在森林散步,作品非常抽象,她透過顏色記錄當時的觀察與情緒。

何淑美平時會先畫素描,再挑選特別的作品畫成油畫。有趣的是,雖然素描是黑白的,但她表示起稿時腦海中已有同一構圖的彩色畫面,展覽亦展示何淑美首次公開的素描稿。用色上,何淑美說自己相對「主觀」,不一定用現實的顏色,會根據自己的感受情緒繪畫,作品便是自己的「秘密日記」,也可以說她用「直覺」創作,她認為這源於小時候母親給予自己在家畫壁畫的機會,有非常大的自由度創作,奠定了作品的風格,長大後則多從詩意的黑白攝影及電影作品中找靈感。

■游,遊

日期:即日至5月2日

時間:上午11:00至晚上7:00

地點:海港城.美術館(海港城海洋中心二階207號舖)

網址:bit.ly/3i5PhTc

文:胡筱雯

編輯:歐陽德智

