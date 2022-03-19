14.6吋巨型平板 雙前鏡WFH開會好拍檔

一鍵轉模式——只需要點按鍵盤上的「DeX」鍵（紅圈示），便可以立刻轉換「平板模式」或「DeX電腦模式」。（JJ攝）

【明報專訊】Work from Home的日子未見盡頭，很多人都需要配備電腦於家中工作、開zoom會議或網上授課。其實近年平板電腦無論性能、輕便程度都比傳統電腦更優勝。趁新一期消費券將在下月發放，不妨考慮添置一台更適合自己的平板電腦，提升工作、娛樂體驗。

平板電腦為了方便攜帶及拿上手使用，尺寸一般為10吋左右，12.9吋的Apple iPad Pro已是平板界中的巨屏之選。不過屏幕大小始終會影響工作效率，如果主力用於WFH的話，不妨選擇一些尺寸更大的型號。例如是Samsung新推出的Galaxy Tab S8 Ultra，屏幕增至14.6吋，已經跟一般的筆記簿電腦平起平坐；邊框則薄至6.3毫米，巨屏與輕巧集於一身。

Samsung早前推出旗艦級平板電腦Galaxy Tab S8系列，共有3種型號，包括11吋熒幕的Tab S8、12.4吋的Tab S8+，以及14.6吋巨屏的Tab S8 Ultra。3款Galaxy Tab S8的熒幕都達到120Hz刷新率，亦對應杜比全景聲，公餘時無論打機或睇戲等都有頂級享受。

Snapdragon 8處理器 超高電量兼任「尿袋」

貴為2022年旗艦級平板電腦，規格當然是頂級。3台都配置最高效能的4nm晶片、最新的Snapdragon 8 Gen 1處理器。它們亦支援5G網絡，出街使用一樣方便。而且3款Galaxy Tab S8都擁有大容量電池，當中以S8 Ultra電量最高，高達11,200mAh，連續使用10多小時都沒有問題之餘，更可以同時為其他裝置充電，只需使用USB-C線連接至其他手機或裝置上，即可化身為流動充電器。Galaxy Tab S8系列也支援45W快充，80分鐘即可充滿電量。

對應新S Pen 2.8毫秒延時超爽

Galaxy Tab系列的一貫賣點，是大多都對應S Pen，今代亦不例外。Galaxy Tab S8 Ultra、S8及S8+跟機均配備最新版本S Pen，並以最先進預測演算法，令輸入延時大幅減至2.8毫秒，有更真實的書寫觸感。記者實測過與Apple Pencil的手感不相伯仲，無論寫筆記或繪畫都揮灑自如。今代S Pen亦支援Air Action，可以用簡單手勢來遙距操控，如遙距自拍或投影PPT等，非常實用。

Samsung也為這3台Galaxy Tab S8推出鍵盤皮套（對應S8另購$899、S8+另購$999、S8 Ultra另購$1999），可將平板電腦化身成手提電腦般使用。新平板也支援Samsung的DeX功能，可在個人電腦模式或平板模式之間自由切換。前者的界面更方便工作之餘，以外置熒幕分享平板電腦畫面時也更方便。

1200萬像素前鏡 降噪收音咪

對於需要時常開視像會議或通話的用家而言，Galaxy Tab S8系列亦是最佳拍檔。皆因3款型號均有1200萬像素的高清前置鏡頭，當中S8 Ultra的前置鏡頭更備有廣角及超廣角共2枚，也支援4K影像質素，令視像畫面更清晰。前鏡頭支援Auto Framing取景技術，除了確保用家於視像通話中保持對焦之外，當有新成員走到鏡頭前加入，鏡頭會自動變成廣角取景來容納參與者。畫面夠靚，收音亦非常出色，機身內置降噪功能的收音咪，更有效阻隔背景噪音，即使用家身在嘈雜的戶外環境，仍可保持清晰通話。

文：JJ

編輯：梁小玲

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