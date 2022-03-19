$1898起超長氣平板 由內襟到外

【明報專訊】未必人人都負擔得起購買數千至近萬元的旗艦級平板電腦，想找高性價比的新型號，Nokia首部平板電腦T20或是不錯的選擇。實用功能多多，售價只需$1898起，非常抵玩。

Nokia T20作為品牌的開山之作，自然保留了品牌一些令人喜愛的特性，包括系統軟件更新支援及硬件耐用度。首先新機用上北歐式簡約耐用的的機身設計、10.4吋2K熒幕，配以入門級來說效能不錯的虎賁T610處理器，無論工作、學習或娛樂都綽綽有餘。新機最大特色是內置8200mAh大電池，續航力超長，足夠用家連續15小時上網瀏覽、7小時馬拉松式會議，或10小時播放影片。而且它對應18W快充技術，實測下大約充電2小時便逾半滿。Nokia T20提供2年系統更新及3年定期安全更新保證，無論軟件硬件都比很多同級平板電腦更耐用。

T20也適合兒童使用，內置兒童模式Google Kids Space，可安心讓兒童探索應用程式、瀏覽書籍和視頻，培養好奇心。Google Kids Space與小朋友的Google帳戶緊密連繫，家長可以通過Family Link輕鬆管理這些帳戶。

■Nokia T20規格

熒幕：10.4吋 LCD

處理器：虎賁T610 1.8Ghz 2核 + 1.8Ghz 6核

內存／儲存空間：4GB／64GB

外置儲存：最高512GB microSD

鏡頭：800萬像素（主）、500萬像素（前）

電池容量：8200mAh

重量：465g（Wi-Fi版）、470g（LTE版）

售價：$1898（Wi-Fi版）、$2398（LTE版）

查詢：www.nokia.com

[E潮]