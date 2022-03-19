自在生活：最愛在港遊山玩水 迷上叉燒包

難得經驗——Rob很喜歡在香港遊山玩水，疫情下，他按規定戴着口罩行山，笑言是難得經驗。（受訪者提供）

【明報專訊】Rob Davenport喜歡探索，喜歡學習新事物，喜歡旅遊，以為他一定居住過不少地方，原來香港是他第一次到外地定居的地方。Rob笑言雖然手持英國護照，但已經視香港為家了。到底香港有什麼吸引他的地方？「在香港，我可以早上去行山，之後返回辦公室工作到凌晨……我可以一天工作16小時，但在大自然環境下，就能感到完全放鬆。」

運動美食 疫下靈丹妙藥

彈丸之地，令他輕易做到work hard, play hard，所以覺得香港很適合他的行事風格。自稱foodie的他，當然也被港式美食迷倒，點心中最愛叉燒包，嗜甜的他對杏仁茶、芝麻湯圓也愛不釋手；他也自豪自己並非連九龍在哪裏都不知道的外國人，深水埗有他的足迹，北角賣豆腐的老店他都知道，從酒店高級餐廳到街市平民餐館，只要有美食都可以吸引到他。

Rob自2019年3月長駐香港後，不時抽空遊山玩水，南丫島、長洲、坪洲、東平洲都遊覽過。熱愛水上運動的他，新增興趣是玩風帆，「最近更完成進階帆船課程，希望夏天時有更多機會揚帆出海吧」。他對水上運動的興趣也是自小培養：「我外公是法國商船隊成員，成長過程中我曾學習航海，學習紀律，也對大海愈來愈喜愛。來到香港才第一次認識龍舟運動，便成為了Loreley dragon boat龍舟隊成員，平日會在赤柱練習。」Rob認為划龍舟是很好的運動，又可培養團隊精神。「我們更加是Green Dragon之一，划龍舟後會在海灘協助清走塑膠垃圾。」

愛香港，愛大自然，就是身體力行。疫情下龍舟賽事無法舉行，又難以外出用膳，Rob又如何自處？Rob就表示運動與美食是靈丹妙藥，當然，身邊有朋友互相支持也非常重要。