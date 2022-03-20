1000如1，（手指公emoji）

【明報專訊】上期預告今周出版第1000期，並邀請有儲下舊期數的讀者拍下照片與我們相認，時隔7天，香港和世界繼續多事，疫情進一步擴散，學校陸續「放暑假」。藝術家兼城市漫遊社會學者黃宇軒是我們的初代讀者，他說很多時刊物在誌慶出版一定期數時都會請友好作者撰文，提議這次不如尋找「星期日生活」的讀者，給他們一個分享閱讀和喜好的機會。然後，他率先傳來自己的收藏。他是舊雨，喜見新知也不少。

白雙全是我們的初代作者，「老」讀者不會陌生。我們識於2003年SARS，那時他才剛畢業，現在已是一個孩子的爸。工作關係，我是他的作品的第一個讀者，十九幾年了，他依然每次都讓我驚奇。他為我們炮製了一個詩意又細水長流的誌慶活動「1000個做1000個星期日的意念」，準備由100繼續數到下個1000，邀請讀者一起參與（電郵至sunday@mingpao.com），一起闖蕩想像和創意（簡稱「想創」）的邊界，個人對第22條特別說讚。

1000期是1000個周期的積累，現在我們還是一樣，為了最新最快最多，每到星期尾就裙拉褲甩，付梓了還在憂心有沒有寫錯哪個字，有沒有漏掉一個更好的角度。未來將會仍然是一樣，因為每個星期，我們仍將不斷求索，將驚奇帶給讀者。感謝一路來同行的作者、藝術家和讀者，因為你們，儲下來的1000個封面也是某個社會切面與集體情緒的真摰紀錄，將會發行NFT，以茲紀念。

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編者話˙黎佩芬

編輯•蔡曉彤

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