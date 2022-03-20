【明報專訊】不經不覺「星期日生活」（以前叫「星期日明報」）已經出版了1000期，編輯告訴我時，我嚇了一跳！應該我也有份幫手創作過幾百期吧。1000個星期日究竟有幾長呢？我想借這個「1000×1000」項目跟大家探索一下。即管想想：如果你每星期日寫1個字，寫1000個字就要19年，19年是你兒子由出世到入讀大學人生時間的總和！一件小事連續做1000個星期都會變成大事，何况過去19年的香港每星期都有大事。

「1000×1000」是一個空想項目，「1000［想法］×1000［星期日］」。我想引導大家思考兩件事：星期日你想做什麼事呢？如果連續做1000個星期又會怎樣呢？我在下面寫了100個例子，之後會在「單身看」專欄累積到1000個。歡迎讀者投稿，一同空想星期天！

最後讓我在此衷心感謝，由1期連續1000個星期，一直做到今日1000期的編輯們，十分佩服你們！

（1）星期日睡多1小時，連續1000個星期。

（2）星期日在手心寫一個「好」字，連續1000個星期。

（3）星期日跟一個喜歡的人去散步，連續1000個星期。

（4）星期日想一個想去旅行的地方，連續1000個星期。

（5）星期日買「星期日明報」，連續1000個星期。

（6）星期日不准病，連續1000個星期。

（7）星期日凌晨搭的士回家，連續1000個星期。

（8）星期日不吃早餐，連續1000個星期。

（9）星期日讀多一份報紙，連續1000個星期。

（10）星期日食一個蘋果，連續1000個星期。

（11）星期日多叫一次妳的名字，連續1000個星期。

（12）星期日不談政治，連續1000個星期。

（13）星期日只說愛妳，連續1000個星期。

（14）星期日寫一篇周記，連續1000個星期。

（15）星期日只喝一杯水，連續1000個星期。

（16）星期日約一個作家食飯，連續1000個星期。

（17）星期日所有約會都遲到，連續1000個星期。

（18）星期日一個人，連續1000個星期。

（19）星期日只用emoji發短訊，連續1000個星期。

（20）星期日見到人都要笑，連續1000個星期。

（21）星期日打一個電話給媽媽，連續1000個星期。

（22）星期日在報紙盲找一隻字推測運程，連續1000個星期。

（23）星期日喜歡聽到鳥聲，連續1000個星期。

（24）星期日想一個很久不見的人，連續1000個星期。

（25）星期日唔想返工，連續1000個星期。

（26）星期日打開雪櫃門然後關上，連續1000個星期。

（27）星期日懶洋洋，連續1000個星期。

（28）星期日強迫自己發呆，連續1000個星期。

（29）星期日都會讀到妳的文字，連續1000個星期。

（30）星期日說一句感謝你，連續1000個星期。

（31）星期日買旗，連續1000個星期。

（32）星期日做一件善事，連續1000個星期。

（33）星期日唔想出聲，連續1000星期。

（34）星期日寫一封信給獄中的朋友，連續1000個星期。

（35）星期日不看時間，連續1000個星期。

（36）星期日幫植物淋水，連續1000個星期。

（37）星期日說一句不敢說的話，連續1000個星期。

（38）星期日偷偷地做一件不敢做的事，連續1000個星期。

（39）星期日教兒子一個香港的地名，連續1000個星期。

（40）星期日打開窗大叫，連續1000個星期。

（41）星期日畫一張畫，連續1000個星期。

（42）星期日提起筆然後放下，連續1000個星期。

（43）星期日去看海，連續1000個星期。

（44）星期日掃地，連續1000個星期。

（45）星期日去曬太陽，連續1000星期。

（46）星期日食半飽，連續1000個星期。

（47）星期日不做愛，連續1000個星期。

（48）星期日望着一個人很久，連續1000個星期。

（49）星期日讓自己做一件錯事，連續1000個星期。

（50）星期日不穿鞋，連續1000個星期。

（51）星期日跟愛你的人靠近一點，連續1000個星期。

（52）星期日隨意打一個電話，連續1000個星期。

（53）星期日讓水喉長流一會，連續1000個星期。

（54）星期日起身先打自己一巴，連續1000個星期。

（55）星期日忘記回家的路，連續1000個星期。

（56）星期日摘幾朵野花回家，連續1000個星期。

（57）星期日穿不同色的衣服，連續1000個星期。

（58）星期日飲茶，連續1000個星期。

（59）星期日全屋消毒一次，連續1000個星期。

（60）星期日不再說星期日，連續1000個星期。

（61）星期日播一張新唱片，連續1000個星期。

（62）星期日去探一個朋友，連續1000個星期。

（63）星期日諗一件無聊事，連續1000個星期。

（64）星期日為自己拍照，連續1000個星期。

（65）星期日飲一杯酒才睡，連續1000個星期。

（66）星期日不回覆電郵，連續1000個星期。

（67）星期日去教堂，連續1000個星期。

（68）星期日才為別人祈禱，連續續1000個星期。

（69）星期日在櫃員機提600元，連續1000個星期。

（70）星期日跟太太坐下來談天，連續1000個星期。

（71）星期日跟兒子打機，連續1000個星期。

（72）星期日跟兒子學英文生字，連續1000個星期。

（73）星期日總會想食鳳爪，連續1000個星期。

（74）星期日迫自己跟討厭的人坐在一起，連續1000個星期。

（75）星期日行去一處無人的地方，連續1000個星期。

（76）星期日把自己浸在水中，連續1000個星期。

（77）星期日讓自己裸體在室內行走，連續1000個星期。

（78）星期日把一個秘密大聲說一次，提醒自己，連續1000個星期。

（79）星期日等待下一個星期日來臨，連續1000個星期。

（80）星期日摸摸她的頭髮，連續1000個星期。

（81）星期日把一頁書撕下來，連續1000個星期。

（82）星期日不下牀，連續1000個星期。

（83）星期日讓雙腳浸在暖水一會，連續1000個星期。

（84）星期日不敢直視別人，連續1000個星期。

（85）星期日不用電器，連續1000個星期。

（86）星期日寫下一個故友的名字，連續1000個星期。

（87）星期日不校鬧鐘，連續1000個星期。

（88）星期日想起一個很久沒見的人，連續1000個星期。

（89）星期日剪兩隻指甲，五星期一次循環，連續1000個星期。

（90）星期日爸爸替我買一份《明報》，連續1000個星期。

（91）星期日讀一句一行禪師的句子，連續1000個星期。

（92）星期日揸皺一張紙，打開搵一個字，連續1000個星期。

（93）星期日哼一首歌，連續1000個星期。

（94）星期日亂買一件東西，連續1000個星期。

（95）星期日做一個儀式，連續1000個星期。

（96）星期日計算自己的步數，連續1000個星期。

（97）星期日不用手提電話，連續1000個星期。

（98）星期日用骰子做每一個決定，連續1000個星期。

（99）星期日去美術館，連續1000個星期。

（100）星期日買一張六合彩，連續1000個星期。

文、圖˙白雙全

編輯•蔡曉彤

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