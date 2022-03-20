估餐飽：深夜地震襲港 大型天災非天方夜譚 儲緊急糧自救防災害

【明報專訊】3月14日凌晨時分，不少市民都感受到輕微搖晃，家中的牀和椅子也左右搖動，社交平台被「香港地震」洗版。鮮有地震經歷的香港人緊張又好奇，原來香港也會受地震影響？過去香港人理所當然地相信自己會倖免於地震、海嘯、龍捲風等天災，也不相信戰爭會波及香港。但如果有一天，香港真的出現大型災難，手機緊急警示提醒的不是伊利沙伯醫院轉作定點醫院，而是牽涉人身安全的警報，你又準備好逃難了嗎？家中糧食又足夠嗎？

極端天氣增 可引生更多災害

災難可分為天災和人禍，說到大型天災，人們腦海或第一時間浮現地震和海嘯，那麼香港有機會發生地震和海嘯嗎？先說地震，強烈地震多發生於地殼板塊的邊緣，香港位於歐亞板塊內，並非處於板塊邊緣，距離環太平洋地震帶超過600公里，所以發生大地震的機會很微。但香港仍受海嘯威脅，在香港東南方，於菲律賓呂宋島以西有一條馬尼拉海溝，因為缺乏天然屏障，一旦馬尼拉海溝發生大地震，有機會引發海嘯，香港天文台指強大的海嘯波可於約3小時便抵達香港，規模有如南亞海嘯，不過目前尚未有任何迹象顯示即將有強烈地震發生。

地震和海嘯可能難以想像，但超強颱風的威脅則近在咫尺，2018年超強颱風山竹就曾吹毀大廈玻璃幕牆，導致屋苑停電、交通癱瘓，氣候變化下，未來可能出現更多類似的極端天氣。除了天災，香港也可能受人為災難影響，俄烏戰爭局勢繃緊下，更有人擔心會戰爭會波及香港。

災禍襲港驟聽或似天方夜譚，但回想兩年前，我們也許不會想像到天天戴口罩的生活會持續至今，甚至要排隊搶購口罩、酒精搓手液、藥物，全港超市、街市貨架都空空如也，蔬菜運輸說停就停。

香港依賴進口物資 難自給自足

「香港求生組織」facebook專頁版主Kevin研習求生和防災知識超過10年，他以前告訴家人要未雨綢繆，準備充足物資防範災難時，家人也當作耳邊風，「以前香港人比較難接受儲糧這件事，覺得香港這麼安全，你不要做多餘嘢啦，東西都變壞了，我阿媽都成日講，樓下買東西這麼方便，什麼都有啦。但大家在這幾年都體驗到，一個愈經濟型的社會就愈脆弱。」一但供應鏈不穩，香港或進口地封關，外地貨物無法供港，單靠香港本地生產，無法應付全香港所有人的生存需要。疫下大家都習慣儲存足夠口罩、藥物、糧食在家，還學會如何利用雪櫃和廚櫃的有限空間，塞進最多食物，如何保存食物、延長保鮮期，至少夠自己足不出戶度過隔離期，「其實這個concept是好的，我覺得大家可以繼續做這件事。」

儲備防災糧食

Kevin建議家中常備一至兩個星期的糧食儲備，至少要夠食3天，即黃金72小時，以免大型災難發生後，政府未來得及救援或提供物資時，家中儲備也可以讓自己和家人維生。「檸檬茶末日求生指南」facebook專頁版主阿茶補充，可選擇方便長時間保存的糧食儲備如米飯，肉類如肉乾、冷藏肉和罐頭，「罐頭和凍肉都需要，打仗不會馬上停水停電，在有電的情况雪櫃可以運作，不妨準備凍肉，至於天災如打風或者海嘯，就會影響電力和水的質素，可能罐頭就比較合適。」新鮮蔬菜和水果難以長期存放，可以冷藏蔬菜或風乾蔬果代替，或準備維他命補充品，及五青汁、大麥若葉冲劑補充膳食纖維。除了原型食物，市面亦有售不少即食食物，包括脫水食物包、杯麵、軍糧，只需加水就能食用，Kevin說這些也適合作為糧食儲備，方便沒有煤氣、電力，不能煮飯時使用，「公仔麵你用普通凍水都可以冲，視乎你接不接受到而已，熱水冲3分鐘，但你用凍水可能要半個鐘，日本都會教市民這樣做。

食水也是求生要素

除了食物，食水也是人類維持生命的重要元素。水的來源包括水龍頭自來水、樽裝水，Kevin稱樽裝水買礦泉水，補充礦物質，「即使有天災，你水龍頭都會開到，有水出，即使停電都好，水龍頭不會即刻無水，所以災難的時候，要打開水龍頭，盡量攞水。」但自來水要再過濾消毒才可以飲用，如果停電、停煤氣不能煲水，就要使用淨水器，「我屋企有淨水丸和便攜式的淨水飲筒，即使無電、無水，都捱到一段長時間，其實我覺得每個人都可以做到，不是太誇張的求生準備。」

準備求生包 災害下可移動

如果災難破壞了家園，我們有可能要離家前往救援中心，甚或當家中糧食耗盡，就要到其他地方尋找救援或食物，這時我們就需要帶備求生包出門，求生包的原則是要足夠維生72小時，裏面要有食物、水、保暖衣物、急救包、藥物、通訊裝備和電源，Kevin比喻，「假設你去露營就得㗎喇，但就不用帶帳篷。」背囊不像雪櫃般能妥善儲存食物，Kevin建議帶壓縮和乾燥的食物，例如米、脫水食物，但避免帶罐頭，因為罐頭較重，不便長時間活動，「求生包的宗旨是盡量輕量化，因為有災難的時候你體能會下降，精神壓力會好大，盡量在負重上減低少少負擔，和盡量多功能、細件少少。」當災難發生時，情報收集也十分重要，以獲取最新救援資訊，「收音機都幾重要，最好有對講機，如果流動數據、網絡服務斷，也是靠收音機接收資訊，到時可能會有好多謠言、不可信情報，所以最好是看官方資訊。」

學習野外求生 尋可食用野生植物

Kevin現在任職繩索課程教練，他自中學時就對求生知識感興趣，還自費參加軍事訓練營，「我小學時發生汶川地震，對我幾深刻，那時我見到情况好誇張，我就諗點解香港不會發生，點解得外地才發生。大個看了好多電影，那時好興講2012世界末日嘛，我就了解多了這些，就開始着手準備下。」他喜歡玩戶外活動，也學習不同求生技巧，他上山藝課程學打繩結和閱讀地圖、考急救牌、去生態導賞、學射箭、自衛術，有朋友有畝田，他又叫朋友教他耕種。他還學習食用野生植物，導師是一位農夫，研究香港植物多年，「當香港變成災區，如何在香港野外生存，找到食物，最緊要幫你吊住條命，而且部分植物有藥用價值，至少你知什麼可以吃，什麼不能吃。」例如香港有四大毒草 — 羊角拗、斷腸草、曼陀羅和馬錢子不能吃，穀科植物和草本植物大部分都可以吃，「我自己都好常吃的就是蕨類植物，好多內地人拿來做沙律菜，我自己食過都幾好食，例如華南毛蕨、烏毛蕨。」他還吃過山稔、油柑子，百花鬼針草則可以用來冲茶。但他提醒，普通人切勿自己嘗試採摘野生植物進食。根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人未經許可，不得在郊野公園或特別地區內損毀或採摘任何植物及其部分。

勿臨渴掘井 提升防災意識

對比台灣和日本，當地政府會推出防災小冊子如《東京防災手冊》，定期舉辦演習，民間也會自發組成防災士，協助社區防災工作，如購買防災用具等。但香港不常發生天災，防災意識也普遍較弱，Kevin希望透過在專頁分享求生資訊，推廣防災意識。他相信在自己有生之年，會在香港遇上大型災難，「無天災都一定有人禍，而且政治局勢太大影響，未來發生咩事無人知。」他呼籲香港人勿臨渴掘井，到家中沒有口罩想搶購時才發現市面已無庫存，「我深信全部人都有責任為災難做準備，不一定要準備到好勁，至少你每個人每個家庭儲幾日，其實已經可以減低社會負擔，至少不用個個去搶，你自己也不會這麼慌張。」

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 歐陽德智

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