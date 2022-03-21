登六回饋社會 拒「高齡海嘯」標籤 賴炳華 編織銀髮義工網

不是負擔——賴炳華（中）、梁萬福（右）和盧炳松（左）3人先後步入退休之齡，正是政府口中「高齡海嘯」中的一片浪花，但他們並不認同長者只會成為社會負擔，只要好好運用，反能化作社會資本，幫助不同社群的人。（李紹昌攝）

【明報專訊】「我經常覺得，我們這一代其實是社會資源，別將我們看成負擔。」剛「登六」的賴炳華頂着一頭灰白，說話中常自稱為老人家。迫不及待「認老」，只因他覺得年老不是負面標籤，反而代表着經驗和閱歷。

去年他剛卸下校長一職退休，旋即開展「銀髮力量」計劃，團結長者一起發揮所長，更銳意成為一個hub，連接起義工與有需要的機構。

3月初春，木棉的艷紅花影處處可見，本應是賞花季節，街上行人卻步履匆匆。訪問當日新冠新增病例連續第4日破萬，超市貨架清空，隔離設施、醫療系統超出負荷，疫情愈見嚴峻。

賴炳華與兩位嘉賓主持梁萬福和盧炳松甫坐下，未正式開始訪問，大家已憂心忡忡地談論起疫情。從居家隔離的可行度，怎樣按風險把感染者分層隔離及治療，再到如何簡潔易明地傳達資訊，3人你一言我一語地提出意見，點出現行政策缺漏。賴炳華甚至已開始思考今波疫情過後，怎樣重建社區，打算舉辦學生家長活動，透過認識社區，推動公民教育、正向思維。

這3人都踏入耳順之年，無論見識、經驗，還是人際網絡都豐富得很，為何有人說老人是社會的負擔、高齡海嘯？

是社會資源 不是負擔

「我經常覺得，我們這一代其實是社會資源，別將我們看成負擔。」賴炳華不忿地說，退休人士縱然從職場退下，能力猶在，懂得善用的話，都可成社會資源。現時50至70歲的一群，當年剛剛好搭上香港發展的順風車，各方面條件都比上一代好，教育水平更高，身體亦較健康，「我爸爸60歲退休時，真的如阿伯一樣，我現在61歲，自問身體狀况比爸爸當年更年輕」。另外，掌握新科技的能力都比叔父輩好。

「我們不是負擔，不只是坐等$2乘車優惠和長者津貼！我覺得應該提醒政府，將安老政策的觀念改一改。」

賴炳華去年從校長一職退下，隨即開展社會服務項目「銀髮力量」，召集一班剛退休的教育工作者，從幫基層學生補英文開始，慢慢擴展到其他義工服務，期望提供一個平台讓長者義工發揮所長，過程中促進長幼共融。

「銀髮力量」原本專注於教育上，沒想到去年在電台的一次分享，有義工聽過他的訪問後主動聯絡加入，更牽線邀來另一名70多歲社工。透過這名社工的網絡，賴炳華接觸到一間特殊學校校長，需要招募義工陪伴殘疾學生運動員出入，恰好銀髮力量有的是長者義工，就這樣促成配對。「原來我可以成為一個hub，你提出需要，我負責提供幫助。」這樣一個搭一個，一線連一線，將銀髮族的力量編織得更廣。

「退休啦，學新嘢」

但當初招攬朋友加入，賴炳華直言並不容易，「他們大多是退休校長、教授，平日坐慣辦公室，習慣凡事請人做，現在突然要自己落手落腳，他們需要時間適應」。賴炳華都時常提醒自己「退休啦，學新嘢」，以往很多雜務有下屬幫忙，現在要學習製作Google form，安裝辦公室無線路由器……雖然只要打一個電話，就會有人幫他解決，但他堅持一手一腳自己完成，慢慢學會放下身段。「如果這個感覺處理得不好，有些朋友會覺得自己很沒用，擔心成為家人負擔，甚至患上抑鬱症。」

去年7月，賴炳華正忙着由校長變身成銀髮力量，有一件事對他帶來很大啟示。正當計劃發展得如火如荼，他的同事兼朋友、一名澳洲籍英語教師在家猝逝，「他與我弟弟同年，當年是我親自到澳洲布里斯班邀請他來香港工作。7月退休前，我還跟他續約；又打算退休後與他合作編寫英文版香港鬼故事，引起學生讀英文的興趣」。兩人本來已計劃好一起出書，但一切都隨着這個噩耗戛然而止。

當時賴炳華與朋友一起破門，發現澳洲教師在家中失救死亡。由於他的父母親友都在澳洲，疫情下無法來港，賴炳華親自辦理他的身後事，喪禮當日安排現場直播，讓澳洲親人遙距送別。「我沒有想過，連堂倌的工作都要做，用英文說『一鞠躬、再鞠躬』。」從守夜到火化，親自送他離開，「過程中我想，這就是人生，你以為明天能如常起牀，這不一定。幸運地你能多賺一天，不幸地亦可能就此長眠，所以我提醒自己，live life to the full！」

珍惜60至75歲黃金期

「我因而想起8個字送給自己：『多聽少說多思多行』。」直面死亡，讓人看清生命本質，他更確信創辦「銀髮力量」的決定正確。這一年他積極與不同機構開展合作計劃，又投入教會的事奉工作，或許比退休前更為忙碌，他卻樂此不疲：「從60歲退休到75歲，這15年我稱作黃金期，趁仍然行得走得，希望能活得隨心點、正面一點。」老有所為，退而不休，正正體現銀髮力量的可能。

做義工，很多人以為只有付出，沒有收穫。「其實我們這些年輕退休人士，在做社會服務的過程中，能繼續學習，找到自己的需要。」他憶起有前輩早他10年退休，最初兩年不斷去旅行，但去完又去，漸漸地覺得旅行不再有趣。「我們這一輩，退休後，雖然兩餐無憂，但卻失去了自我價值。」

從勞碌半生的崗位退下，不少長者都面對同一問題，無所適從。「其實透過義工服務，可以找回存在意義。」

場地提供：Pier 1929

文：張淑媚

編輯：王翠麗

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